Prosperidad Social habilitó esta plataforma para transferir subsidios directamente a cuentas bancarias de beneficiarios

Prosperidad Social puso en marcha el Gestor de Información Financiera para que los beneficiarios reciban las transferencias directamente en su cuenta bancaria o depósito electrónico - crédito @ProsperidadCol/X

Prosperidad Social puso en marcha el Gestor de Información Financiera para que los beneficiarios de sus subsidios reciban los pagos directamente en su cuenta bancaria o depósito electrónico, un cambio con el que la entidad busca eliminar filas, traslados y cobros presenciales en puntos físicos que empezó a operar desde el jueves 2 de julio, cuando su director Mauricio Rodríguez Amaya presentará oficialmente la herramienta.

El nuevo esquema también modifica el costo operativo del sistema. Hasta ahora, hacer llegar el dinero a los puntos de retiro implicaba un gasto de $4.250 por persona, lo que representaba cerca de $51 mil millones en toda la operación estatal.

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Según Prosperidad Social, la plataforma permitirá registrar, consultar y administrar de forma segura la información del producto financiero en el que cada usuario quiere recibir su transferencia.

La entidad explicó que el objetivo es pasar a un modelo en el que los recursos se abonen directamente a la cuenta o depósito electrónico elegido por el beneficiario.

Imagen de referencia. Los beneficiarios deben registrar una cuenta activa o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad para recibir el subsidio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La herramienta aplica para participantes de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven. En el caso de Colombia Mayor, el programa alcanza a tres millones de adultos mayores que hoy reciben una transferencia de $230.000.

“Tres millones de abuelos y abuelas que hacen parte del programa Colombia Mayor hoy reciben una transferencia de $230.000. Estamos hablando de más de 180.000 jóvenes que hacen parte del programa Renta Joven, de más de 17.000 jóvenes que hacen parte del programa Jóvenes en Paz y más de 840.000 familias que hacen parte de los programas de renta ciudadana”, dijo el director de Prosperidad Social Mauricio Rodríguez en rueda de prensa.

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Para acceder al sistema, los beneficiarios deben registrar los datos de su cuenta o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad. Con ese documento, Prosperidad Social verificará que el producto financiero pertenece al usuario y que está activo para recibir los pagos.

Una vez completado el registro y validada la información, el beneficiario sólo deberá mantener la cuenta activa y sin novedades. La entidad señaló que el proceso usa las capacidades del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Siif, para hacer la dispersión masiva de las transferencias de manera más eficiente.

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Los beneficiarios deben registrar una cuenta activa o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad para recibir el subsidio - crédito Prosperidad Social

La advertencia sobre posibles fraudes también fue explícita. “Se inscriba a través de un único canal, que es la plataforma de Prosperidad Social: www.prosperidadsocial.gov.co. No hay otro canal, solo es ese”, añadió el funcionario.

La entidad sostuvo que el cambio apunta a facilitar el acceso a los subsidios, sobre todo para personas que viven en municipios alejados o tienen dificultades de movilidad. Entre los beneficios que enumera están la eliminación de tiempos de espera, la reducción de barreras territoriales y una mayor inclusión financiera al permitir el uso de productos bancarios y depósitos electrónicos.

Para el Estado, el nuevo modelo también ofrece más trazabilidad en los pagos, optimización en la entrega de incentivos económicos y un uso más eficiente de los recursos públicos. Prosperidad Social añadió que cada beneficiario podrá elegir libremente el producto financiero en el que quiere recibir el dinero.

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En la presentación divulgada por la entidad, se indicó que las transferencias monetarias han llegado a más de 4,5 millones de hogares con una inversión total de 28,7 billones de pesos. También se informó que el 71% de los beneficiarios son mujeres.

Los datos oficiales difundidos en esa explicación agregan que los programas contribuyeron a que 3,9 millones de personas salieran de la pobreza monetaria y 1,9 millones dejaran la pobreza extrema.

Prosperidad Social indicó que el único canal autorizado para inscribir la cuenta es su portal oficial y advirtió sobre posibles fraudes - crédito @ProsperidadCol/X

“Redujimos la pobreza monetaria extrema, que redujimos la pobreza monetaria y redujimos la pobreza multidimensional”, agregó el funcionario.

En Renta Joven, que comenzó en 2024, se beneficiaron 371.000 jóvenes en todo el país, mientras que también se mencionó a más de 180.000 participantes de ese programa, más de 17.000 jóvenes de Jóvenes en Paz y más de 840.000 familias vinculadas a Renta Ciudadana.

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Rodríguez Amaya presentó el funcionamiento del Gestor de Información Financiera el jueves 2 de julio a través de un Facebook Live en la página oficial de Prosperidad Social en esa red social.

Allí, según la entidad, se explicó el paso a paso del registro, los requisitos y los detalles de esta nueva estrategia tecnológica para la entrega de transferencias monetarias.