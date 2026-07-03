Colombia

Prosperidad Social habilitó esta plataforma para transferir subsidios directamente a cuentas bancarias de beneficiarios

La nueva plataforma permite que los usuarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven reciban transferencias en una cuenta o depósito digital, sin desplazarse a puntos de retiro

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El quinto ciclo de Colombia Mayor mantendrá pagos hasta el 18 de junio y los reanudará del 22 al 24 de junio - crédito @ProsperidadCol/X
Prosperidad Social puso en marcha el Gestor de Información Financiera para que los beneficiarios reciban las transferencias directamente en su cuenta bancaria o depósito electrónico - crédito @ProsperidadCol/X

Prosperidad Social puso en marcha el Gestor de Información Financiera para que los beneficiarios de sus subsidios reciban los pagos directamente en su cuenta bancaria o depósito electrónico, un cambio con el que la entidad busca eliminar filas, traslados y cobros presenciales en puntos físicos que empezó a operar desde el jueves 2 de julio, cuando su director Mauricio Rodríguez Amaya presentará oficialmente la herramienta.

El nuevo esquema también modifica el costo operativo del sistema. Hasta ahora, hacer llegar el dinero a los puntos de retiro implicaba un gasto de $4.250 por persona, lo que representaba cerca de $51 mil millones en toda la operación estatal.

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Según Prosperidad Social, la plataforma permitirá registrar, consultar y administrar de forma segura la información del producto financiero en el que cada usuario quiere recibir su transferencia.

La entidad explicó que el objetivo es pasar a un modelo en el que los recursos se abonen directamente a la cuenta o depósito electrónico elegido por el beneficiario.

Manos de una mujer mayor sostienen un teléfono móvil con la pantalla que muestra una transferencia exitosa de 13.000.000 COP, fecha y hora.
Imagen de referencia. Los beneficiarios deben registrar una cuenta activa o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad para recibir el subsidio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La herramienta aplica para participantes de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven. En el caso de Colombia Mayor, el programa alcanza a tres millones de adultos mayores que hoy reciben una transferencia de $230.000.

Tres millones de abuelos y abuelas que hacen parte del programa Colombia Mayor hoy reciben una transferencia de $230.000. Estamos hablando de más de 180.000 jóvenes que hacen parte del programa Renta Joven, de más de 17.000 jóvenes que hacen parte del programa Jóvenes en Paz y más de 840.000 familias que hacen parte de los programas de renta ciudadana”, dijo el director de Prosperidad Social Mauricio Rodríguez en rueda de prensa.

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Para acceder al sistema, los beneficiarios deben registrar los datos de su cuenta o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad. Con ese documento, Prosperidad Social verificará que el producto financiero pertenece al usuario y que está activo para recibir los pagos.

Una vez completado el registro y validada la información, el beneficiario sólo deberá mantener la cuenta activa y sin novedades. La entidad señaló que el proceso usa las capacidades del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Siif, para hacer la dispersión masiva de las transferencias de manera más eficiente.

Los beneficiarios deben registrar una cuenta activa o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad para recibir el subsidio - crédito Prosperidad Social
Los beneficiarios deben registrar una cuenta activa o depósito electrónico y presentar una certificación de titularidad para recibir el subsidio - crédito Prosperidad Social

La advertencia sobre posibles fraudes también fue explícita. “Se inscriba a través de un único canal, que es la plataforma de Prosperidad Social: www.prosperidadsocial.gov.co. No hay otro canal, solo es ese”, añadió el funcionario.

La entidad sostuvo que el cambio apunta a facilitar el acceso a los subsidios, sobre todo para personas que viven en municipios alejados o tienen dificultades de movilidad. Entre los beneficios que enumera están la eliminación de tiempos de espera, la reducción de barreras territoriales y una mayor inclusión financiera al permitir el uso de productos bancarios y depósitos electrónicos.

Para el Estado, el nuevo modelo también ofrece más trazabilidad en los pagos, optimización en la entrega de incentivos económicos y un uso más eficiente de los recursos públicos. Prosperidad Social añadió que cada beneficiario podrá elegir libremente el producto financiero en el que quiere recibir el dinero.

En la presentación divulgada por la entidad, se indicó que las transferencias monetarias han llegado a más de 4,5 millones de hogares con una inversión total de 28,7 billones de pesos. También se informó que el 71% de los beneficiarios son mujeres.

Los datos oficiales difundidos en esa explicación agregan que los programas contribuyeron a que 3,9 millones de personas salieran de la pobreza monetaria y 1,9 millones dejaran la pobreza extrema.

Renta Ciudadana entrega hasta $500.000 pesos a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica - crédito @ProsperidadCol/X
Prosperidad Social indicó que el único canal autorizado para inscribir la cuenta es su portal oficial y advirtió sobre posibles fraudes - crédito @ProsperidadCol/X

“Redujimos la pobreza monetaria extrema, que redujimos la pobreza monetaria y redujimos la pobreza multidimensional”, agregó el funcionario.

En Renta Joven, que comenzó en 2024, se beneficiaron 371.000 jóvenes en todo el país, mientras que también se mencionó a más de 180.000 participantes de ese programa, más de 17.000 jóvenes de Jóvenes en Paz y más de 840.000 familias vinculadas a Renta Ciudadana.

Rodríguez Amaya presentó el funcionamiento del Gestor de Información Financiera el jueves 2 de julio a través de un Facebook Live en la página oficial de Prosperidad Social en esa red social.

Allí, según la entidad, se explicó el paso a paso del registro, los requisitos y los detalles de esta nueva estrategia tecnológica para la entrega de transferencias monetarias.

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