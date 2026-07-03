Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Gera Ponce destaca en el Mundial por su exclusiva selección de bolsos - crédito @gera25ponce/ Instagram

Durante el Mundial de 2026, la presencia de Gera Ponce, esposa del futbolista Luis Díaz, ha cobrado notoriedad tanto en las tribunas como en las redes sociales, donde sus elecciones de moda despiertan el interés de aficionados y seguidores de la Selección Colombia.

Más allá del ámbito deportivo, Ponce se ha consolidado como referente de estilo, especialmente por su colección de bolsos de lujo que ha lucido en diferentes partidos y eventos recientes.

Radicada en Alemania por el fichaje de Luis Díaz en el Bayern Múnich, Gera Ponce ha mostrado una evolución como figura pública. Parte de este cambio responde al trabajo de la stylist María José Arroyo, responsable de definir una imagen sofisticada en la que los accesorios de alta gama ocupan un lugar central. En cada aparición, la barranquillera combina prendas casuales y camisetas de la Selección con bolsos de diseñadores reconocidos internacionalmente, aportando así un sello propio a su imagen.

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Entre los bolsos más llamativos sobresale un Hermès Kelly en negro y azul, cuyo valor estimado alcanza los 123 millones de pesos colombianos - crédito @gera25ponce / Instagram

Entre las piezas más comentadas en redes sociales destaca un Hermès Kelly en negro y azul, considerado uno de los modelos más exclusivos de la firma francesa. Según estimaciones de expertos y análisis de creadores de contenido, este bolso podría estar valorado en aproximadamente 123 millones de pesos colombianos, dependiendo de características como el material y la disponibilidad en el mercado.

A esta pieza se suman otros diseños de marcas emblemáticas como Chanel, Louis Vuitton y Bottega Veneta. En concreto, las carteras de Chanel pueden superar los 26 millones de pesos y las de Bottega Veneta rondan los 18 millones de pesos colombianos.

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Durante el mundial, también ha lucido un Mini Lady Dior, cuyo precio ronda los 5.500 dólares o más de 21 millones de pesos colombianos - crédito @gera25ponce/ Instagram

Otro de los bolsos que ha lucido la esposa de Luis Díaz en los partidos de la selección Colombia en el mundial fue un Mini Lady de la marca de lujo Dior, tiene un valor aproximado de 5 mil dólares, es decir, un poco más de 21 millones de pesos.

La influencia de Gera Ponce en la moda se extiende más allá de los estadios. Sus publicaciones y apariciones públicas han llamado la atención de creadores de contenido y sus miles de seguidores, que incluso comparan su elegancia con figuras reconocidas como Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. “Reina tú asesora de imagen está flipando”, “No solo nos diste outfit tú, sino Roma también”, “El próximo partido es Gera VS Georgina 👜“, (Sic), son algunas de las reacciones en las publicaciones de Ponce.

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Gera Ponce ha lucido en el Mundial un bolso de Chanel valorado en más de 26 millones de pesos colombianos - crédito @gera25ponce/ Instagram

Mientras la atención principal en el Mundial sigue puesta en el desempeño de Luis Díaz y la Selección Colombia, la presencia de Gera en las tribunas suma un elemento adicional de interés.

Las parejas de los jugadores de la Selección Colombia, apoyo clave durante el Mundial

El interés que despierta Gera Ponce en el Mundial de 2026 no se limita a sus elecciones de moda y bolsos de lujo. Su presencia en las tribunas y en redes sociales forma parte de una tendencia más amplia, donde las parejas y familias de los futbolistas colombianos.

Entre los vínculos más consolidados figura el de Luis Díaz y Geraldine Ponce. Casados en junio de 2025 y padres de tres hijos, Geraldine ha sabido combinar su papel de madre con una presencia activa en redes sociales, donde comparte rutinas familiares y contenidos de bienestar. Además, su incursión en el modelaje y proyectos como imagen de la marca de maquillaje Belah Beauty han fortalecido su perfil público.

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La pareja de Gustavo Puerta, Valeria Valencia, no solo lo respalda en el ámbito deportivo, sino que además administra el negocio familiar y espera su primer hijo junto al mediocampista - crédito @gustavo_puerta_10/ Instagram

Gustavo Puerta, mediocampista que disputa su primer Mundial a los 22 años, comparte su vida con Valeria Valencia, quien administra el negocio familiar de joyería. La pareja anunció recientemente que espera su primer hijo, consolidando un proyecto familiar que trasciende lo deportivo.

El experimentado Juan Fernando Quintero mantiene una relación de larga data con Johana Osorio, quien lo ha acompañado en distintas etapas de su carrera, tanto en Colombia como en el extranjero. Aunque ambos prefieren la discreción, la familia de Quintero ha sido clave en su preparación para el torneo.

En el caso de Santiago Arias, la compañía de Karin Jiménez ha sido constante a lo largo de su carrera internacional. Karin, modelo y creadora de contenido, ha enfocado sus proyectos en moda y productos maternos, además de liderar un emprendimiento sobre crianza y bienestar infantil. El arquero Camilo Vargas comparte su vida con la periodista Ángela María Bolívar, madre de sus dos hijos. Su apoyo ha resultado fundamental en los principales retos deportivos del guardameta, tanto en el fútbol mexicano como en la selección.

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Luisa Duque acompaña a James Rodríguez durante el Mundial, consolidando su presencia en redes sociales y sumando apoyo en cada etapa del torneo - crédito montaje @luisaduque11 @jamesrodriguez10 / Instagram

Por otro lado, el capitán James Rodríguez vive un presente sentimental junto a Luisa Duque, quien lo ha acompañado en diferentes torneos y recientemente se instaló en México para apoyarlo en el Mundial. Con más de 143 mil seguidores, Luisa se ha convertido en una figura recurrente en el entorno del futbolista.

Richard Ríos, mediocampista del Benfica, mantiene una relación con Diana Ramírez, quien ha compartido imágenes junto al jugador en concentraciones y partidos, aunque ambos optan por un perfil bajo.