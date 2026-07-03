Cambiar la hora en Colombia para enfrentar el fenómeno del Niño: esta es la propuesta de la Sociedad Hidroituango para adelantar el reloj y evitar un apagón

La Sociedad Hidroituango pidió al presidente electo Abelardo De la Espriella instalar una mesa técnica para definir medidas frente al riesgo de apagón en Colombia por la llegada de El Niño - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

La Sociedad Hidroituango pidió al presidente electo Abelardo De la Espriella instalar de inmediato una mesa técnica para definir medidas contra el riesgo de apagón en Colombia por la llegada de El Niño, con la meta de que el nuevo gobierno asuma el 7 de agosto con una hoja de ruta ya acordada y no tenga que reaccionar cuando la sequía ya haya golpeado al sistema.

Entre las propuestas que la entidad quiere poner sobre la mesa aparece una de las más visibles: adelantar una hora los relojes del país para desplazar el consumo nocturno y aprovechar mejor la luz natural.

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Según estimaciones preliminares de la sociedad, el cambio podría generar un ahorro cercano al 2% de la demanda nacional de energía, e incluso modificar hábitos de consumo con efectos de entre 2% y 7%.

La iniciativa fue impulsada por el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, después del anuncio del presidente electo sobre la creación de un espacio de trabajo con actores del sector energético.

El objetivo, según planteó el directivo, es comenzar antes de la posesión para “ganar cinco semanas de trabajo” frente a una contingencia que considera inminente.

Alejandro Arbeláez impulsó la mesa con el sector energético para que el nuevo gobierno llegue el 7 de agosto con una hoja de ruta acordada ante la contingencia de El Niño - crédito alejandroarbelaez.com/página web

Arbeláez ya había pedido una mesa urgente con generadores, transmisores, gremios, autoridades y reguladores. El directivo sostuvo que Colombia experimenta el fenómeno de El Niño y que el país no está preparado para enfrentarlo.

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El planteamiento central de Alejandro Arbeláez es que el sistema no puede seguir dependiendo en gran medida de la generación hidráulica justo antes del periodo seco. Por eso propuso crear incentivos económicos para encender desde ahora las termoeléctricas y permitir que las hidroeléctricas almacenen agua para septiembre, mes señalado como el pico del fenómeno.

El gerente afirmó que más del 50% de las plantas térmicas está fuera de operación. En su diagnóstico, eso obliga a generar con hidráulicas y a gastar hoy el agua que hará falta cuando la sequía reduzca las lluvias y aumente la presión sobre el sistema.

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Arbeláez también advirtió que la energía hidráulica es la más barata y que, si se deja caer esa capacidad de respaldo durante El Niño y solo operan las térmicas, el aumento de tarifas será mayor. La discusión, según su planteamiento, no se limita al abastecimiento: también involucra costos para los usuarios y estabilidad para el sector.

La alarma no se concentra solo en la operación diaria. El directivo habló de una “tormenta perfecta” compuesta por déficit de generación, un sistema de transmisión agotado, falta de gas, incertidumbre jurídica y regulatoria, y un “apagón financiero” asociado a una deuda estatal de más de $9 billones con el sector energético.

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"Colombia está avanzando hacia la tormenta perfecta para que haya un apagón. Hay un déficit en la oferta de energía, un fenómeno de ‘El Niño’ entrando y un gobierno incompetente como el de Petro que se ha hecho el ciego ante la evidencia y el sordo ante las soluciones que desde tiempo atrás venimos planteando", dijo Arbeláez.

La propuesta de adelantar una hora los relojes en Colombia busca reducir el consumo nocturno y podría ahorrar cerca del 2% de la demanda nacional de energía - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, la propuesta de adelantar una hora el reloj apunta a la franja en la que hoy se concentra la mayor demanda, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.. La lógica es que, si el reloj oficial se mueve una hora, ese pico ocurriría con más luz natural y se reduciría el uso simultáneo de iluminación y otros consumos residenciales.

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Arbeláez explicó que la medida permitiría “aplanar” la hora pico para que el sistema no reciba el impacto de consumo concentrado en tres horas nocturnas. Añadió que no plantea una adopción automática, sino una evaluación técnica e interinstitucional de esa y otras alternativas.

El antecedente inmediato de esa idea es la llamada “Hora Gaviria”, aplicada entre 1992 y 1993 en medio de la crisis energética de entonces. A la medianoche del 2 de mayo de 1992, el reloj oficial saltó sesenta minutos, una decisión recordada como parte del paquete de emergencia adoptado durante el gobierno de César Gaviria.

“Que se analice, de manera sensata, las lecciones aprendidas del apagón del gobierno de César Gaviria. Que se evalúe adelantar los relojes de Colombia una hora, para que la hora pico se pueda anticipar y tengamos una hora más de luz natural, logrando así aplanar la curva de consumo que hoy se concentra entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.”, dijo en declaraciones citadas por El Colombiano.

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Arbeláez pidió revisar precisamente las lecciones de aquel racionamiento para actuar antes de que el país llegue a un escenario similar. En sus palabras, los diagnósticos existentes no deberían servir para una “autopsia” sobre por qué se apagó Colombia, sino para construir una respuesta preventiva.

La propuesta abrió apoyos y críticas en medio del pulso político por la crisis

La propuesta abrió apoyos y críticas: la Gobernación de Antioquia anunció una mesa técnica y el meteorólogo Max Henríquez rechazó adelantar la hora en Colombia - crédito Gobernación de Antioquia

La Gobernación de Antioquia ya había anunciado una mesa técnica departamental con autoridades ambientales, gremios, academia y actores del sector energético para coordinar medidas preventivas y elevar recomendaciones al Gobierno Nacional.

La Sociedad Hidroituango quiere que la mesa impulsada por el gobierno entrante también se instale en Antioquia, a la que define como el corazón energético del país.

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En sus intervenciones públicas, Arbeláez cuestionó con dureza al gobierno de Gustavo Petro por no haber atendido durante meses el pedido de coordinación sectorial.

También dijo que los intentos de articulación entre empresas generadoras fueron leídos por el Ejecutivo como una posible cartelización, lo que, según su versión, entorpeció la búsqueda de soluciones conjuntas.

El meteorólogo Max Henríquez afirmó que el país está adportas de hacer otro ridículo internacional si se cambia la hora para reducir el consumo de energía eléctrica - crédito @HenriquezMax/X

Por su parte, el meteorólogo Max Henríquez rechazó la idea de adelantar la hora en una publicación en X. “¿Volveremos a hacer el ridículo cambiando la hora? Somos provincianos cuando no entendemos que no somos Dinamarca, sino Cundinamarca. Las horas de Sol no cambian sino una media hora entre el día más largo y el más corto en Colombia, mientras en Europa es de 7 u 8 horas”, escribió.

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