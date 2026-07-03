Colombia

La Procuraduría investigará al concejal Andrés Felipe Rodríguez por solicitar que bombardearan zonas en las que ganó Iván Cepeda

El proceso disciplinario busca esclarecer si la exposición pública de un funcionario puede desencadenar consecuencias institucionales en un entorno político polarizado

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La actuación se originó tras sus expresiones en el recinto del cabildo, donde planteó que el nuevo Ejecutivo enfocara operaciones en zonas que, según dijo, respaldaron a Iván Cepeda en las urnas - crédito Instagram
La actuación se originó tras sus expresiones en el recinto del cabildo, donde planteó que el nuevo Ejecutivo enfocara operaciones en zonas que, según dijo, respaldaron a Iván Cepeda en las urnas - crédito Instagram

La investigación de la Procuraduría contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta, concejal de Medellín, busca establecer si sus declaraciones sobre “ataques” y “bombardeos” contra zonas donde, según dijo, se concentró la votación por Iván Cepeda, vulneraron deberes propios de un servidor público.

La Procuraduría General de la Nación abrió la actuación disciplinaria después de las afirmaciones que Rodríguez hizo en una sesión plenaria del Concejo de Medellín el 23 de junio.

En esa intervención, el cabildante, conocido como ‘Gury’, planteó que el nuevo Gobierno debía dirigir “ataques, bombardeos y demás” contra las zonas donde, según él, se concentró la votación por Iván Cepeda, y aseguró que en esos lugares estaban “los bandidos de este país””.

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La decisión del Ministerio Público llegó tras la controversia que desataron esas expresiones en el Concejo de Medellín. La actuación busca determinar si el concejal incurrió en una conducta contraria a sus obligaciones como servidor público, según El Tiempo.

El concejal de Medellín aseguró que en las zonas donde Iván Cepeda alcanzó más del 80% de los votos hay "bandidos" - crédito @ISAZULETA/X

Esas palabras provocaron rechazo político y social entre sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos, que las consideraron un discurso de estigmatización e incitación a la violencia.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia quedó a cargo del caso. Esa dependencia deberá establecer si las manifestaciones del concejal ocurrieron en ejercicio de sus funciones y si su contenido podría configurar una falta disciplinaria.

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El ente de control precisó que la actuación se limita exclusivamente a los hechos ocurridos en la sesión plenaria del 23 de junio. Añadió que otras situaciones mencionadas en las quejas ciudadanas se tramitarán en actuaciones separadas.

La controversia por las declaraciones del cabildante salió del recinto del Concejo de Medellín y derivó en consecuencias disciplinarias pocos días después.

El caso generó rechazo político, social y consecuencias disciplinarias, La apertura del expediente no equivale, por ahora, a una sanción contra Rodríguez. En esta etapa, la Procuraduría recopilará pruebas para definir si existe mérito para avanzar hacia una eventual formulación de cargos.

El Pacto Histórico presenta una denuncia penal contra el concejal “Gury” Rodríguez por este presunto hostigamiento

La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó al concejal de Medellín Andrés “Gury” Rodríguez por pedir estos“bombardeos” .

La senadora electa Jennifer Pedraza aseguró que Andrés "Gury" Rodríguez tiene que ser sancionado por sugerir que se debe bombardear ciertas zonas del país - crédito @JenniferPedraz/X
La senadora electa Jennifer Pedraza aseguró que Andrés "Gury" Rodríguez tiene que ser sancionado por sugerir que se debe bombardear ciertas zonas del país - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza condenó esas afirmaciones y sostuvo que no es aceptable sugerir ataques contra la población de determinados territorios a partir de cómo votaron. La congresista electa consideró que las palabras del concejal constituyen una incitación a la violencia y exponen a personas que no comparten la línea del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

En un mensaje publicado en X, la legisladora escribió: “¡Esto es INAUDITO! ¿Un concejal pidiéndole al nuevo presidente @ABDELAESPRIELLA que bombardee poblaciones por la forma en que votaron? Es absurdo continuar con un discurso tan violento con quienes difieren en la postura del gobierno electo. La promesa era dejar las amenazas de la campaña el 21 de junio, ¿o no?”.

La dirigente fue más allá y pidió que las autoridades actúen. Señaló que las declaraciones de Rodríguez, que describió como amenazas, deben ser investigadas y derivar en una sanción.

También afirmó: “Este tipo que sale con un bate posando de machito tiene que ser sancionado, no puede seguir amenazando a diestra y siniestra”.

Por su parte, el director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, considera que esas expresiones no serían un hecho aislado. A su juicio, harían parte de una estrategia de la “extrema derecha” impulsada durante la campaña por distintos sectores políticos para presentar como enemigos o delincuentes a quienes sostienen una postura distinta.

El director nacional del Pacto Histórico aseguró que el concejal de Medellín estigmatizó a millones de ciudadanos por haber votado por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @BecerraGabo/X

Becerra resumió su advertencia en estos términos: “Ese lenguaje alimenta la polarización, legitima la violencia política y pone en riesgo a quienes ejercen y ejercemos la participación en democracia. En un país que sufrió el exterminio de mi partido, la Unión Patriótica, no podemos normalizar llamados a la violencia ni discursos que reviven las mismas lógicas de persecución política. La democracia se defiende con argumentos, no con amenazas”.

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