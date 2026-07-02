Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

La celebridad de internet se mostró sorprendida por los precios que tuvo que pagar para ver a la Tricolor ante el equipo de Cristiano Ronaldo - crédito @dahianlorena/Instagram

El partido entre Colombia y Portugal, correspondiente al grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y disputado en Miami, fue el encuentro con mayor demanda de boletas en toda la historia del torneo.

Durante los meses previos al inicio del certamen, la FIFA reportó una cifra histórica de 30 millones de solicitudes de entradas para este encuentro, en el que coincidieron figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva.

Esto, sumado a la numerosa comunidad colombiana radicada en el sur de Florida, llevaron a que el recinto estuviese colmado para el empate sin goles entre ambos seleccionados y le diera el liderato de su grupo a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

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La expectativa derivada llevó a que fuese catalogado como el partido más caro de la fase de grupos, con precios de reventa —una práctica legal en Estados Unidos— que alcanzaron cifras entre los $6.000 y $12.000 dólares, según reportes que circularon en redes sociales.

James Rodríguez (d) de Colombia reacciona junto a Cristiano Ronaldo de Portugal este sábado, en un partido del grupo K del Mundial 2026 en el estadio Hard Rock en Miami. EFE/ Alberto Boal

Uno de estos reportes corrió por cuenta de Yaya Muñoz. La presentadora, creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confirmó su presencia en el partido y a su regreso al país realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que dio más detalles sobre su experiencia en el estadio.

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Yaya se mostró especialmente asombrada por la inversión que debió realizar para poder ir al partido de la Tricolor. De acuerdo con su testimonio, la entrada más barata que encontró costó 4.000 dólares —alrededor de $14 o $15 millones de pesos—, y al salir del estadio, el servicio de transporte por aplicación más económico disponible le cobró 150 dólares, equivalentes a unos $300.000. A eso se sumaron los gastos en comida y otros imprevistos.

“Más de 7.000 dólares, pero valía la pena. Aunque la verdad siento que se pasaron, se pasaron demasiado”, afirmó Muñoz al hacer las cuentas de su inversión.

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Aunque se ahorró el hotel, Yaya Muñoz aseguró que se tuvo que gastar unos 7.000 dóiares entre boletería, transporte y alimentación en el partido de Colombia y Portugal - crédito @dahianlorena/Instagram

Yaya recalcó que nunca había asistido a una Copa del Mundo y aseguró que, en comparación con otras personas, se ahorró el hotel porque su mejor amiga vive en Miami, lo que alivió parte del gasto promedio para presenciar un partido del torneo.

“Me siento superorgullosa porque le hice check a eso que tanto quería y además, finalmente uno trabaja para eso, para darse gusto, porque el día de mañana usted se muere ¿y qué se lleva? ”, afirmó.

A pesar del balance positivo de la experiencia, la influenciadora fue clara en que no volvería a pagar ese monto de su propio bolsillo. “Ese lujito se lo dejo a los hombres. Yo sigo juiciosa trabajando. Pues de mi bolsillito, que yo diga voy a sacar plata para esto otra vez, no”, admitió entre risas. Acto seguido, Yaya abrió la puerta a una posible colaboración con una marca interesada en patrocinarle una nueva presencia en un partido mundialista. “Si hay una marca que me quiere invitar, mi amor, yo llego, dónde firmo, cómo es”, indicó.

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Yaya Muñoz habló de su vida sentimental

La exparticipante de 'La Casa de los Famosos Colombia' reveló que intentó embarcarse en una nueva relación a principios de año, pero desistió y ahora se mantiene soltera - crédito @dahianlorena/Instagram

Otra de las preguntas que respondió en la dinámica se relacionó con su situación sentimental, luego del final de su noviazgo con José Rodríguez a finales de 2025.

Según contó, en este momento prefiere disfrutar de su soltería. “Mi corazón está solo, tranquilo, feliz, que ustedes no se imaginan. Yo creo que es una etapa muy linda donde estar solo también es bueno y es a lo que muchos tienen miedo, a estar solo. Yo estoy feliz, estoy tranquila, enfocada en mis proyectos, en mi trabajo, ojo, y estoy sola por elección propia. Estoy sola porque así lo decido”, señaló.

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Eso sí, Yaya admitió que a principios de 2026 consideró la idea de embarcarse en una nueva relación, sin dar muchos detalles. “Sí intenté algo hace un tiempo, como en febrero o marzo, las cosas no se dieron y para mí fue como un mensaje de: ‘quédese sola, tranquila’. Porque ustedes saben que una mujer sola, o bueno, también un hombre solo, se enfoca, uno como que fluye, las cosas se dan”, apuntó.