Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Este fue el momento cuando los hinchas "Cafeteros" se reunieron en Kansas-crédito @Alexander10per/X

El 2 de julio de 2026, la emoción de los amantes de la selección Colombia se tomó la ciudad de Kansas (estado de Washington, Estados Unidos) con la “Fiebre amarilla” en el banderazo que se realizó en los alrededores de la concentración del cuadro “Cafetero”.

Por este motivo, miles de hinchas se citaron en los alrededores del hotel Marriot Country para mostrar su apoyo al equipo de Néstor Lorenzo que jugará ante la selección de Ghana en el estadio de Kansas, el 3 de julio de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

La esposa del defensor del Mallorca de España mostró imágenes del banderazo en Kansas-crédito @carolidac/Instagram

Después de lo que fue la convocatoria masiva de hinchas “Cafeteros” en Miami para la previa de lo que fue el duelo ante Portugal, los fanáticos no volvieron a fallarle a los 26 jugadores para mostrar su apoyo previo al duelo ante los “Black Stars” (apodo de la selección de Ghana).

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En la crónica que escribió la periodista Sara Casallas del portal Minuto 60, el banderazo tuvo la idea de convertir a Kansas en una sede local para Colombia.

Con un apoyo descrito como una marea amarilla formada por personas de distintas edades, vestidas con camisetas retro, la indumentaria amarilla actual y prendas beige con los colores de la bandera en el pecho.

El apoyo no se limitó a la ropa. Entre los asistentes había pelucas con los colores patrios, banderas usadas como capas, sombreros vueltiaos, manillas y bombos, en una manifestación que buscó transmitir cercanía al plantel antes de un partido decisivo en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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El banderazo respondió de forma directa a una pregunta central en la previa del partido: quién acompaña a Colombia en el Mundial. La respuesta fue visible en las afueras del hotel: cientos de aficionados que se reunieron para alentar al equipo de Néstor Lorenzo y empujarlo anímicamente antes del cruce con Ghana.

Los jugadores de la selección Colombia se sumaron al impresionante banderazo “Cafetero” en Kansas

El volante del Racing de Santander de España mostró la locura colectiva por la "Fiebre amarilla"-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

La emoción de los hinchas en el banderazo también llegó a la delegación, la cual ovacionó a James Rodríguez y Luis Díaz, identificados por los aficionados como dos de los principales referentes del equipo. Desde la multitud se escucharon frases de aliento como “James, James, con toda capitán” y “Dale, ‘Lucho’, dale crack”.

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Varias de esas personas habían dejado Colombia años atrás para radicarse en territorio estadounidense y encontraron en ese encuentro una forma de reconectar con el país a través del fútbol.

Las risas y los cantos también derivaron en lágrimas entre algunos asistentes. El banderazo funcionó como una expresión de patriotismo y pertenencia para quienes buscaban revivir, aunque fuera por unas horas, la cercanía con “la tierrita” y con su gente.

Al final, cuando los futbolistas ya estaban en el hotel, los hinchas lograron verlos desde el tercer piso del edificio. Uno a uno, los jugadores fueron apareciendo y respondieron con saludos desde las ventanas: varios movieron la mano derecha y otros levantaron ambos brazos hacia el cielo en señal de agradecimiento y comunión con la multitud.

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La crónica de Minuto60 resumió ese intercambio como una relación de reciprocidad entre tribuna y plantel. Si para los aficionados los futbolistas son héroes, para los jugadores esa multitud fue presentada como una fuente de inspiración antes del partido frente a Ghana.

Néstor Lorenzo y su opinión sobre el favoritismo de Colombia

Lorenzo se refirió a las palabras del técnico Luis de la Fuente, quién calificó a Colombia como favorito a ganar la Copa del Mundo 2026-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Néstor Lorenzo afirmó que Colombia aprendió a convivir con el favoritismo antes del cruce con Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, partido que se jugará en el estadio de Kansas, y que, según planteó el entrenador, volverá a poner a prueba a un equipo que llega señalado como candidato pero que todavía busca dar un paso más en el torneo.

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El rival llega con una campaña irregular: Ghana sumó una victoria, un empate y una derrota en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ese registro aparece como telón de fondo de un duelo que el seleccionador colombiano no anticipó como accesible, sino como un examen exigente ante futbolistas de nivel alto y un equipo con capacidad para incomodar.

Lorenzo evitó asumir con comodidad el cartel de candidato y dijo que ese lugar también implica una carga.

“Es un elogio de parte del profesor De La Fuente, pero prefiero no estar en el sitio de favorito. Cada vez que nos tocó hacernos cargo de las situaciones lo hemos hecho, eso muestra un crecimiento de parte de Colombia en ese sentido”, señaló.

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El técnico agregó que esa presión ya fue parte del recorrido reciente del equipo.

“Salvo con Portugal, nos decían que tenemos que ser favoritos. El equipo ha aprendido con ese peso porque es un peso al ver que quedan excelentes selecciones. Se está viendo que la línea es fina entre quien pasa y quien no, ojalá esté a favor nuestro”, sostuvo.