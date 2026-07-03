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Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia

La menor quedó bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales

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Los detenidos obligaban a su hija, una menor de edad, a crear contenido explícito para su comercialización en redes sociales - crédito Policia Metropolitana de Bogotá

El 3 de julio de 2026, las autoridades capturaron en Suba, Bogotá, a dos venezolanos investigados por su presunta participación en una red de explotación sexual infantil que operaba en plataformas digitales y que tendría conexiones internacionales. La Fiscalía General de la Nación informó que la pareja es señalada de distribuir material explícito.

La investigación, iniciada en abril de 2026, permitió establecer una conexión con Australia, donde fue detenido un ciudadano al que presuntamente le encontraron material de explotación sexual infantil relacionado con el expediente, según indicaron las autoridades.

El operativo incluyó un allanamiento en una vivienda del noroccidente de la capital del país, realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Embajada de Australia en Colombia, mientras la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia facilitó la articulación entre las entidades.

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Capturan a pareja en Bogotá que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet - crédito Policia Metropolitana de Bogotá
Capturan a pareja en Bogotá que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet - crédito Policia Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con la investigación, los capturados habrían usado transmisiones en vivo, sitios de contenido para adultos y canales de mensajería para distribuir material asociado a la explotación sexual de su hija menor de edad, quien habría sido víctima desde septiembre de 2022.

Durante las diligencias judiciales se incautaron dispositivos electrónicos que quedaron bajo análisis forense. Los investigadores señalaron que la información hallada podría permitir la identificación de otros posibles integrantes de la red en distintas ciudades.

“Se captura a una mujer. Es señalada también de ser la progenitora de la víctima y de ejercer acceso carnal y actos sexuales en contra de la menor. Es señalada o solamente acusada de utilizar plataformas digitales para comercializar con fines de lucro al usuario, a quien fuera capturado en Australia, registros fotográficos y videográficos de contenido sexual explícito”, afrimaron los uniformados en el momento de la captura.

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La menor quedó bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales. El ente investigador aseguró que continúa reuniendo elementos probatorios para establecer el alcance de la estructura investigada y determinar la posible responsabilidad de otras personas.

Cayó ciudadano español con circular roja de Interpol por presunto abuso sexual en Cota, Cundinamarca

El ciudadano europeo tenía una orden de captura por delitos sexuales contra una menor de edad en España - crédito Migración Colombia
El ciudadano europeo tenía una orden de captura por delitos sexuales contra una menor de edad en España - crédito Migración Colombia

Voceros de las autoridades migratorias confirmaron la detención de un ciudadano español, detenido en el municipio de Cota, Cundinamarca, tras ser identificado con una circular roja de Interpol por el delito continuado de abuso sexual a una menor de 13 años.

La detención es la segunda de un ciudadano originario de España confirmada el 24 de marzo de 2026, y se debió a una alerta de los sistemas de Migración Colombia, que permitió ubicar al extranjero en el municipio aledaño a la capital del país.

Conforme a información facilitada por portavoces de la autoridad civil de control migratorio y fronterizo del país, el individuo trabajaba como ingeniero en una empresa industrial del sector de Siberia y se había hospedado en la misma zona, lo que facilitó el procedimiento de verificación por parte de oficiales del Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Andina.

El ciudadano europeo fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades españolas - crédito Migración Colombia
El ciudadano europeo fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades españolas - crédito Migración Colombia

Las autoridades, al parecer, ya lo tenían rastreado en medio de procedimientos investigativos que contaron con la confirmación de una orden de captura internacional, la oficina de Interpol Colombia realizó los trámites judiciales y administrativos correspondientes

Sin embargo, desde las instituciones que llevaron a cabo el arresto no confirmaron la identidad del señalado. Mientras tanto, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, sostuvo que la entidad intensifica los operativos de verificación migratoria en el país, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Además, recalcó que estas acciones siguen los lineamientos impartidos por la Presidencia, con especial atención en la identificación de posibles casos de trata de personas y delitos que afecten a la niñez.

Desde Migración Colombia reiteraron que los operativos de verificación migratoria continúan en todo el país; en especial en localidades de Bogotá como Kennedy, Engativá, Chapinero, Los Mártires y Santa Fe, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos contra la ciudadanía.

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