El país político ‘estalló’ ante la llegada de Viviane Morales al gabinete de De la Espriella: “Le declara la guerra al carácter laico”

La oposición advirtió los posibles riesgos para el carácter laico del Estado ante la eventual designación de Viviane Morales en Educación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La inminente llegada de Viviane Morales Hoyos al Ministerio de Educación desató un verdadero huracán en el país político; aunque el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no oficializó el nombramiento con sus característicos videos en redes sociales, su nombre ya se da por sentado en los pasillos del poder y esto provocó una oleada de rechazo entre sectores de la oposición.

La controversia crece rápidamente debido al marcado perfil religioso y conservador de la abogada, que, además de su fe evangélica, es recordada por abanderar proyectos como el referendo contra la adopción igualitaria.

Los críticos de diversos partidos cuestionan con dureza que una cartera tan técnica y sensible quede en manos de una figura que, según denuncian, carece de experiencia directa en el sector educativo nacional.

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Este nombramiento no oficial ocurre justo cuando el nuevo gobierno de la “Patria Milagro” empieza a destapar las cartas de su futuro gabinete para el periodo 2026-2030, donde ya se confirmaron nombres como el de Rodrigo Lara, en el Interior, o Miguel Gómez Martínez, en Hacienda, y el biólogo Fabio Arjona, en Ambiente.

El nombre de Viviane Morales provocó reacciones divididas antes de ser oficialmente confirmado en el gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

Oposición advierte riesgos para el Estado laico y las minorías con la llegada de Viviane Morales al Ejecutivo

Una de las primeras voces en encender las alarmas fue la representante a la Cámara Cathy Juvinao, que aseguró que esta designación envía un mensaje muy complejo en un país dividido y representa un riesgo cierto de retroceso en libertades.

Juvinao recordó que Colombia es un Estado laico donde los derechos de las mujeres y las minorías no pueden ser objeto de controversia, y cuestionó de manera frontal la idoneidad de la próxima funcionaria.

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Por lo que en su cuenta en la red social X escribió: “Cualquier intento por retroceder en lo ganado como Estado Social de Derecho, tendrá en mí la más férrea opositora en aras de proteger los derechos y las libertades de una ciudadanía que con lucha y resistencia se ha ganado su lugar en esta democracia".

“Además, habiendo tantos perfiles idóneos para el sector educación, y después de la promesa de traer al Estado a ‘los nunca’ y a ‘los mejores’, es incomprensible la designación de una persona que no tiene la más remota idea del sector educación”, enfatizó la congresista en su post.

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Cathy Juvinao advirtió que la eventual llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación podría representar un retroceso en derechos y libertades - crédito @CathyJuvinao/X

En esa misma línea, la representante Jeniffer Pedraza —que desde ya es opositora del gobierno de De la Espriella— reaccionó con visible molestia en redes sociales, al acusar al electo presidente de pagar favores políticos con el presupuesto escolar.

Pedraza criticó que la abogada sea otra exembajadora del gobierno de Iván Duque que recicla su poder en la nueva administración: “Morales no es investigadora, ni científica, ni conoce el sector Educación. Es una política de siempre, enemiga de los derechos de las mujeres y LGBT reconocidos por la Corte Constitucional”.

“Hoy De la Espriella le declara la guerra al carácter laico de la educación, a la libertad de cátedra, a la autonomía escolar y al derecho a la libre asociación de docentes. ¡La Educación no es un botín para repartir a ciertas iglesias que le pusieron votos Sr. De la Espriella! (sic)”, sentenció Pedraza.

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Jennifer Pedraza criticó con dureza el posible nombramiento de Viviane Morales, al afirmar que no cuenta con experiencia en el sector educativo - crédito @JenniferPedraz/X

La controversia escaló también entre los nuevos congresistas; por ejemplo, Óscar Benavides, representante electo por la curul afrodescendiente, que calificó la noticia como una vergüenza y advirtió que la trayectoria de Morales representa un retroceso para la educación sexual integral y el respeto por la diversidad familiar en la niñez.

“Ahora quieren que nuestros hijos odien a quienes aman libremente, que piensen que su familia está mal si no tiene papá y mamá ‘como Dios manda’, que se les niegue la diversidad de pensamiento y religión desde su niñez. Desde el Congreso ejerceremos un control político riguroso a cada una de sus actuaciones”, anunció Benavides.

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Óscar Benavides calificó como preocupante la posible designación de Viviane Morales - crédito @ODBenavidesA/X

Críticas al reciclaje de la “política tradicional”

Por su parte, el senador del Pacto Histórico Kevin Gómez tildó la decisión como una afrenta directa a la Constitución de 1991 y denunció lo que, según él, será la verdadera agenda del gobierno entrante para el sector.

“Aquí queda develado el plan de De la Espriella para ‘volver a los valores tradicionales’: asfixiar la universidad pública, adoctrinar a nuestros niños, golpear al movimiento estudiantil y frenar la inversión social", escribió en X el líder de izquierda.

Además, señaló que desde su postura como oposición iba a fungir como barrera para que no ocurra lo que ellos consideran que puede pasar en el Ministerio de Educación con la llegada de Viviane Morales: “No vamos a permitir que ‘los nunca’, que son los de siempre, destruyan el Estado social de derecho”.

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Kevin Gómez señaló que la eventual llegada de Morales al Ministerio de Educación reflejaría, según él, una orientación conservadora del nuevo gobierno - crédito @@ckevingomez/X

El nombramiento también reabrió el debate sobre la procedencia de los nuevos ministros del gabinete de la “Patria Milagro”. Figuras del gobierno saliente ironizaron sobre la promesa de renovación de De la Espriella, al recordar que Morales lleva más de tres décadas ocupando altos cargos públicos en el país.

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho lanzó una pulla al recordar el extenso currículum de la exfiscal, que pasó por el Partido Liberal y diversas alianzas estratégicas.

Camacho escribió con sarcasmo que Viviane Morales “ha estado en varios gobiernos de distintas orientaciones, representa parte del establecimiento político colombiano. Los ‘nunca’...”.

El exministro Andrés Camacho criticó el nombramiento al señalar que Viviane Morales representa a sectores tradicionales del establecimiento político colombiano - crédito @andrescamcachom_/X

De igual manera, la reconocida periodista María Jimena Duzán aportó una reflexión puntual sobre el histórico ‘calado’ de esta decisión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en la educación del país.

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“Por primera vez llega a la cartera de Educación una ministra cristiana. Es cierto que en Colombia la libertad de cultos es un derecho fundamental, pero el Estado es laico. Un recorderis”, posteó en X la comunicadora.

La periodista María Jimena Duzán llamó la atención sobre el impacto institucional del nombramiento, recordando que Colombia es un Estado laico - crédito @MJDuzan/X