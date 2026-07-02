Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Beéle y Bizarrap estarían preparando una sesión que emociona a sus seguidores - crédito Beéle / Instagram

Brandon de Jesús López Orozco, conocido a nivel artístico como Beéle, es uno de los artistas colombianos más reconocidos de los últimos tiempos, pues sus temas tropicales se han robado la atención de fanáticos de todas las edades, que lo siguen en todos sus conciertos, llenando grandes recintos musicales.

Además, el famoso se ha destacado por varias polémicas con sus parejas como ocurrió con la madre de sus hijos, Camila Andrea Rodríguez, conocida en el mundo de las redes sociales como Cara. Además de su corta, pero expuesta relación con la venezolana Isabella Ladera.

Ahora sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías junto al productor argentino Bizarrap, que se ha destacado en las redes sociales por sus exitosos Bzrp Music Sessions, que realiza con varios artistas de renombre.

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Entre las sesiones más recordadas de su carrera está la de Shakira y J Balvin, colombianos que son reconocidos por sus icónicos temas musicales y también sus relaciones de pareja, por lo que en redes sociales se empezó a rumorar la posibilidad de que se juntaran para producir un tema juntos.

Beéle mostró a Bizarrap trabajando en lo que parece ser su próximo tema musical - crédito Beéle / Instagram

Además, no solo fueron las fotografías publicadas desde la cuenta de Beéle, sino que en los comentarios dejaron algunas pistas. El argentino reaccionó con la frase: “girl tiene una vaina, una vaina que me da” y el barranquillero de inmediato respondió: “nunca decimo nunca”, letra que podría hacer parte de la canción.

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Incluso, la cuenta de Instagram de Billboard Argentina reaccionó con el siguiente mensaje: ¿Se viene una nueva Music Sessions? Bizarrap y Beéle compartieron fotos juntos desde un estudio de grabación en París, despertando rumores de una posible colaboración".

A las publicaciones los internautas comentaron con notable emoción al ver a dos de los artistas más reconocidos juntarse. Entre las reacciones se encuentran algunas como: “Ufff que junte”, “Cosas que no sabía que necesitaba, pero se hicieron necesarias”, “Siento que se viene un temazo” y “Se viene la sesión, amo”.

Pese a que ninguno de los famosos ha confirmado la información, sus seguidores creen que con las fotografías es más que suficiente.

Los comentarios de los famosos causaron revuelo - crédito Beéle / Instagram

Beéle sigue cosechando éxitos y llenando estadios

El barranquillero confirmó una nueva parada de su agenda internacional que se llevará a cabo el 28 de noviembre en DaviArena. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales y confirmó que el show se tomará el municipio de Sabaneta (Antioquia), como parte de la promoción de su álbum Borondo y de su gira llamada Borondo, Abandone y Detone World Tour.

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La fecha en Antioquia se reveló después de que se diera a conocer su recorrido por varias ciudades de Colombia y luego de que el artista barranquillero se convirtiera en el colombiano más escuchado en Spotify en 2025, lo que demuestra su éxito a nivel nacional e internacional.

Shakira y Beéle lanzaron en plataformas digitales su canción 'Algo Tú', uno de los temas más recientes del artista, lo que demuestra su relevancia en el mundo musical - crédito @shakira/Instagram

Cabe mencionar que el calendario del artista no se limita a Medellín, teniendo en cuenta que desde el 4 de julio tiene programados varios conciertos en España, Portugal, Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador y Perú, entre otros destinos en los que promete llevar su característica alegría y sus ritmos pegajosos.

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Del mismo modo, el artista sumó una cita con sus fanáticos en uno de los festivales más importantes de la región y es que Beéle quedó confirmado para el Festival Cordillera, programado para los días 12 y 13 de septiembre en la capital del país, donde encabezó el cartel junto a figuras de renombre como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Kany García y Caifanes.