Políticos y líderes gremiales respaldaron la designación de Fabio Arjona como ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella: “Es un acierto”

Fabio Arjona será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella. Fue vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad de Conservation International y viceministro de Política y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente - crédito Charlie Cordero/REUTERS y Prensa Abelardo de la Espriella

El biólogo marino, investigador y director de Conservación Internacional Colombia Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se posesionará en el cargo el 7 de agosto 2026. El experto, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector ambientalista, ejerciendo liderazgo desde la sociedad civil, se encargará de consolidar un ABC para avanzar hacia la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades.

“Con su liderazgo iniciaremos una nueva etapa para proteger nuestros ecosistemas, fortalecer el bienestar animal, conservar el agua, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y demostrar que el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos”, precisó De la Espriella en X.

PUBLICIDAD

El presidente electo Abelardo de la Espriella explicó por qué eligió a Fabio Arjona Hincapié como su ministro de Ambiente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la misma red social, el nuevo jefe de cartera, que reemplazará a Irene Vélez Torres en el cargo que ocupa como encargada, agradeció al presidente electo por haberlo elegido para asumir las responsabilidades del ministerio. Aseguró que estará al frente de la cartera y que trabajará con compromiso.

“Con profunda gratitud y el compromiso de servir a Colombia, recibo la designación como ministro de @MinAmbienteCo en la #PatriaMilagro de @ABDELAESPRIELLA. Hoy, más que nunca, ¡firme con el Agua, la Biodiversidad y las Comunidades!”, escribió.

El biólogo marino Fabio Arjona agradeció a Abelardo de la Espriella por elegirlo para ser ministro de Ambiente - crédito @fabio_arjona/X

Su designación generó una ola de comentarios en redes sociales. Integrantes del país político colombiano y líderes gremiales se pronunciaron celebrando su nombramiento como jefe de la cartera. Entre las personas que reaccionaron a la noticia está María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, que destacó su formación académica y experiencia para confirmar su idoneidad para el cargo.

PUBLICIDAD

“Felicitamos a @fabio_arjona por su designación como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su trayectoria en el sector ambiental y su experiencia pública son una oportunidad para impulsar una agenda que armonice conservación, crecimiento económico y competitividad”, precisó.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, felicitó a Fabio Arjona por su llegada al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @mclacouture/X

Al igual que Lacouture, el senador electo Héctor Olimpo, del Partido Liberal afirmó que el biólogo marino e investigador tiene las capacidades y conocimientos necesarios para asumir las responsabilidades del ministerio.

“Es un acierto el nombramiento de @fabio_arjona como ministro de Ambiente. Conoce las regiones, entiende el Caribe y cuenta con una sólida trayectoria en la gestión ambiental. Su experiencia, conocimiento y sensibilidad frente a los desafíos ambientales son una garantía para Colombia”, detalló.

PUBLICIDAD

El senador electo Héctor Olimpo celebró el nombramiento de Fabio Arjona como ministro de Ambiente - crédito @hectorolimpo/X

Jaime Andrés Beltrán, que fue gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, se unió a los mensajes de festejo por la designación de Arjona Hincapié. En una publicación en X, dio la bienvenida al experto al Gobierno del mandatario electo de la derecha y aseguró que su trabajo servirá para darle prioridad a la protección del medio ambiente.

“El medio ambiente dejará de ser un discurso político y mediático para convertirse en una causa de verdad. En el gobierno de @ABDELAESPRIELLA los recursos naturales se van a defender con la misma vehemencia que la seguridad en las carreteras del país. Bienvenido al gobierno de la Patria Milagro, nuevo Ministro de Ambiente Fabio Arjona Hincapié”, escribió.

PUBLICIDAD

Jaime Andrés Beltrán, que fue gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, celebró el nombramiento de Fabio Arjona como ministro de Ambiente - crédito @soyjaimeandres/X

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respaldó la decisión tomada por Abelardo de la Espriella de incluir a Arjona Hincapié en el gabinete ministerial. Indicó que su formación y trayectoria serán muy útiles para la administración.

“Le damos la bienvenida a Fabio Arjona como nuevo Ministro de Ambiente del Gobierno del Presidente Electo @ABDELAESPRIELLA. Su trayectoria, conocimiento y compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural serán fundamentales para liderar una de las transformaciones más importantes de la Patria Milagro”, expresó.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, dio la bienvenida a Fabio Arjona al Gobierno - crédito @jrestrp/X

El congresista electo Christian Garcés también celebró la designación del investigador como ministro de Ambiente y destacó su experiencia en el sector ambiental.

“Felicitaciones a @fabio_arjona por su designación como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Su trayectoria y experiencia serán fundamentales para proteger nuestros recursos naturales e impulsar un desarrollo sostenible para Colombia”, precisó.

PUBLICIDAD

El senador electo Christian Garcés celebró la designación de Fabio Arjona como ministro de Ambiente - crédito @ChriGarces/X

El partido Creemos, que respalda abiertamente al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, felicitó al biólogo marino por el cargo que tendrá a partir del 7 de agosto. La colectividad aseguró que su llegada a la cartera guiará al país hacia la toma de decisiones responsables en materia ambiental.

“¡Felicitaciones a Fabio Arjona, nuevo Ministro de Ambiente! Exaltamos el liderazgo del Presidente electo @ABDELAESPRIELLA al conformar un gabinete de alto nivel técnico y rigor científico. Inicia la era de la verdadera responsabilidad ambiental”, indicó.

El partido Creemos celebró la designación de Fabio Arjona como ministro de Ambiente - crédito @creemosco/X

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, deseó que el trabajo que desarrolle Arjone Hincapié en el Ministerio de Ambiente sea próspero y sirva para impulsar la protección de la biodiversidad y el desarrollo.

PUBLICIDAD

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, felicitó a Fabio Arjona por su designación como ministro de Ambiente - crédito @ClaudiaCaleroC/X

“Desde @asocana felicitamos a @fabio_arjona por su designación como @MinAmbienteCo. Su trayectoria y experiencia serán muy valiosas para seguir impulsando una visión ambiental que integre la conservación, la sostenibilidad y el desarrollo regional. Le deseamos éxitos en esta responsabilidad y reiteramos el compromiso de la agroindustria de la caña con ese propósito”, señaló.