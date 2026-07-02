Colombia

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

La artista colombiana no solo alcanzó el primer puesto en Spotify, sino que la canción del Mundial que interpreta junto a Burna Boy también lideró las listas de múltiples plataformas musicales

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Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

Shakira y Burna Boy han alcanzado un nuevo hito global con el lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema, que fusiona ritmos latinos, pop y afrobeat nigeriano, se ha convertido en la canción más escuchada del mundo en todas las plataformas musicales, encabezando simultáneamente los rankings de Spotify, YouTube e iTunes. Este logro la posiciona como la artista con más streams y ventas a nivel global, impulsada por el fenómeno mundialista.

Desde su lanzamiento el 14 de mayo, Dai Dai ha liderado las listas internacionales. En Spotify, la canción ocupa el primer lugar del Top Global Songs y ha impulsado a Shakira a superar los 99 millones de oyentes mensuales, un récord nunca antes alcanzado por una artista femenina latina. El impacto no se limita a esta plataforma: en YouTube, el videoclip oficial ha superado los 296 millones de visualizaciones, mientras que en iTunes domina las listas de ventas digitales en más de 56 países. Esta triple coronación convierte a Dai Dai en el tema con mayor alcance y reproducción del planeta en el marco de la Copa Mundial.

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En las tres plataformas, Shakira logró superar recientes lanzamientos como Hate that i made you love me de Ariana Grande y canciones que han dominado las listas en el 2026 como Billie Jean de Michael Jackson y Swim de BTS.

La canción domina simultáneamente Spotify, YouTube e iTunes, convirtiéndose en la más escuchada y vendida del mundo durante el Mundial - crédito Kworb
La canción domina simultáneamente Spotify, YouTube e iTunes, convirtiéndose en la más escuchada y vendida del mundo durante el Mundial - crédito Kworb

El éxito de la canción se explica por su capacidad para capturar el espíritu de superación, celebración y unión a través del deporte, rindiendo homenaje a figuras legendarias como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, El Pibe Valderrama y David Beckham, entre otros. La letra y la energía del sencillo han resonado con audiencias de todo el mundo, consolidando a Shakira y Burna Boy como referentes de la música global en 2026.

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Además de su éxito en streaming y ventas, Dai Dai está vinculada a una causa solidaria, ya que sus ingresos benefician al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. La canción ha sido adoptada como himno no solo del torneo, sino también de la convivencia entre culturas y generaciones, un factor que ha fortalecido su presencia en las principales plataformas musicales.

Desde su lanzamiento, 'Dai Dai' ha dominado las listas internacionales, con cifras récord de oyentes y visualizaciones en todas las plataformas digitales - crédito Nicolás Gerardin
Desde su lanzamiento, 'Dai Dai' ha dominado las listas internacionales, con cifras récord de oyentes y visualizaciones en todas las plataformas digitales - crédito Nicolás Gerardin

El impacto de Dai Dai también se refleja en la agenda de Shakira, quien actualmente recorre Estados Unidos con la segunda etapa de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran. Esta gira, que arrancó en febrero de 2025, no solo ha sido la más taquillera de todos los géneros en el último año, sino que obtuvo el récord Guinness en enero de 2026 como la gira más exitosa de la historia para un artista de habla hispana.

Shakira ofreció un histórico concierto gratuito en Copacabana, Brasil, ante más de dos millones de asistentes, y ahora se prepara para realizar la residencia europea de su gira en el Shakira Stadium de España, un recinto innovador con capacidad para más de 50.000 espectadores por noche.

El 19 de julio, Shakira coprotagonizará el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA junto a Madonna y BTS. Será la primera vez que la final del torneo cuente con un espectáculo de estas dimensiones, en un evento que busca unir deporte, música y propósito social, consolidando aún más el vínculo entre la colombiana y los grandes escenarios internacionales.

La colombiana compartirá escenario con Madonna y BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial - crédito Chris Cornejo
La colombiana compartirá escenario con Madonna y BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial - crédito Chris Cornejo

Al éxito de la colombiana se une que en la misma semana Shakira volvió a hacer historia al alcanzar el primer puesto en el listado Billboard Global Excl. U.S. con Dai Dai, convirtiéndose en la primera canción oficial de un Mundial que lidera esta clasificación desde su creación en 2020.

El tema, junto a Burna Boy, saltó del puesto 7 al 1 en su sexta semana en la lista, registrando 31,5 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos y consolidando a Shakira como la artista latina con más números uno en este ranking, tras su éxito previo con TQG junto a Karol G en 2023.

Shakira y Burna Boy alcanzan un hito con “Dai Dai”, la primera canción oficial de un Mundial en liderar la lista 'Billboard Global Excl. U.S. 'desde su creación - crédito captura de pantalla Billboard / instagram
Shakira y Burna Boy alcanzan un hito con “Dai Dai”, la primera canción oficial de un Mundial en liderar la lista 'Billboard Global Excl. U.S. 'desde su creación - crédito captura de pantalla Billboard / instagram

De esta manera, Shakira no solo reafirma su posición como la artista latina más escuchada del mundo, sino que Dai Dai se consagra como la canción con más streams y ventas a nivel global en todas las plataformas musicales, impulsada por la pasión y el alcance global del Mundial 2026.

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