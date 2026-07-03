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Federico Gutiérrez rechazó nueva diligencia de la Superintendencia de Salud en la Alcaldía de Medellín: “Procederemos de inmediato a denunciar”

El alcalde aseguró que funcionarios de la entidad están tratando de hacer una auditoría que no brindaría garantías de imparcialidad

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El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la Superintendencia de Salud, liderada por Daniel Quintero, tiene impedimentos para actuar en Medellín - crédito Luisa González/Reuters
El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la Superintendencia de Salud, liderada por Daniel Quintero, tiene impedimentos para actuar en Medellín - crédito Luisa González/Reuters

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X sobre la llegada de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud a la alcaldía de la ciudad para llevar a cabo actividades de inspección que, según precisó, no le competen a la entidad. En consecuencia, anunció que recurrirá a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten investigaciones de carácter disciplinario.

“¡Vuelve y juega! Hoy volvió la Superintendencia de Salud del Gobierno Petro a la Alcaldía de Medellín. Procederemos de inmediato a denunciar ante la Procuraduría sus actuaciones ilegales, pese a los impedimentos que existen para actuar en Medellín”, indicó en X.

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Los hechos se presentaron el 2 de julio de 2026, a la 1:30 p. m., aproximadamente. Gutiérrez no está de acuerdo con que los funcionarios de la superintendencia lleven a cabo una auditoría integral en la alcaldía porque el exalcalde de Medellín Daniel Quintero es la persona que lidera la entidad.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) llegaron a la 1:30 p. m. a la Alcaldía de Medellín para hacer labores de inspección - crédito Supersalud

La queja del mandatario local se centra en la investigación penal que pesa sobre Quintero por presuntas irregularidades identificadas durante su gestión como alcalde de la capital antioqueña. La Fiscalía General de la Nación ya radicó un escrito de acusación contra el exmandatario y actual superintendente, así como también contra otras 12 personas, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

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Continúa el Juicio del Jefe de la banda y su combo que tienen que responder por el saqueo de Medellín, y ahora pretenden venir a auditarnos como si nada hubiera pasado. Nosotros seguiremos defendiendo a Medellín, la institucionalidad y los recursos de la gente. No nos van a intimidar. Quedan 35 días y 11 horas para que cese la horrible noche”, precisó el mandatario local.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció denuncia ante la Procuraduría por actuaciones de la Superintendencia de Salud en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez anunció denuncia ante la Procuraduría por actuaciones de la Superintendencia de Salud en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Como indicó el alcalde Gutiérrez, no es la primera vez que los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud acuden a la Alcaldía de Medellín para ejecutar labores de inspección orientadas a la consolidación de una auditoría forense. El 30 de junio informó en X, que los trabajadores llegaron a la sede de la entidad a las 9:30 a. m. con orden expedida desde Bogotá para la realización de una auditoría al sistema de salud del Distrito.

El mandatario local aseguró que, ante estos hechos, se presentó una recusación en la que se alegó que la entidad no tiene la “idoneidad ni las garantías de imparcialidad” para llevar a cabo ese proceso. De igual manera, se solicitó el acompañamiento de la Personería y de la Procuraduría General de la Nación para garantizar “total transparencia” en el procedimiento.

La recusación formal acumulada que presentó el alcalde está dirigida al superintendente Daniel Quintero y al superintendente delegado (e) para Entidades Territoriales y Generadores, Juan David Duque García. En el documento, pidió que se aparten del conocimiento, trámite y decisión de la auditoría integral ordenada, así como de cualquier otra actuación administrativa que se avale para la inspección, vigilancia y control de la dependencia.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez expresó fuertes críticas ante la llegada de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), dirigida por Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/X

Para Federico Gutiérrez, el hecho de que la Superintendencia Nacional de Salud esté involucrándose en la auditoría tendría un objetivo: “Hacer todo el daño posible hasta el final”, refiriéndose a la proximidad del cambio de Gobierno en Colombia, que será dirigido por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Más bien respóndanle a Medellín dónde está la plata que se desapareció durante su gobierno. Respóndanle a la ciudad por qué dejaron al Hospital General saqueado y en crisis. Respóndanle a la gente cómo es que un niño murió por falta de atención y alteraron las pruebas. No vamos a permitir que vuelvan a Medellín a meter las manos en los recursos de la gente”, indicó el alcalde en X.

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