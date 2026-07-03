Gustavo Puerta toma precauciones para el partido de Colombia ante Ghana: “Será complicado y difícil”

Gustavo Puerta aspira a ser inicialista otra vez con la Selección Colombia ante Ghana, rival que le dará mucho trabajo en el medio campo - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia tiene todo listo para enfrentar a Ghana en Kansas, el viernes 3 de julio a las 8:30 p. m., buscar el pase a los octavos de final e igualar la marca de cinco partidos en la Copa del Mundo de la FIFA que se tenía en Brasil 2014.

Gustavo Puerta se perfila para ser nuevamente una pieza clave en la mitad de la cancha, tal como lo hizo en el partido contra Uzbekistán en la primera jornada de la fase de grupos, en la que destacó no solo por su rol en contención, sino su aporte para llegar al ataque por la asistencia a Luis Díaz.

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El volante ya tiene medida a Ghana para el juego, aseguró que sabe cómo jugarle en Kansas y lo complicado que será el compromiso por los dieciseisavos, además de que tampoco cree que Colombia sea candidata al Mundial, al igual que sus compañeros, como dijo el técnico de España, Luis de la Fuente.

“Esperamos sacar un buen resultado”

En atención a los medios tras la práctica en Kansas, en la tarde del 2 de julio, el volante del Racing de Santander afirmó que el equipo afrontará el compromiso con humildad y de la misma manera como lo hizo con el resto en la fase de grupos: sin creerse superior y buscará la victoria desde el primer momento.

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“Lo asumimos con la misma responsabilidad que venimos, con la misma seriedad. Sabemos que será un partido complicado y difícil. Seguimos enfocados en nuestro trabajo y lo que venimos haciendo bien, esperamos sacar un buen resultado”, dijo Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta ha sido titular con Colombia en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

El volante explicó que hay mucha motivación en el equipo tras el empate ante Portugal en Miami: “El equipo terminó bien y contento después de lograr la clasificación y pasar primeros. El grupo está fuerte física y mentalmente, eso se nota en el grupo; estamos motivados para este partido”.

Sobre Ghana, Puerta aseguró que ha estudiado con atención al rival y es parecido a la República Democrática del Congo: “Hemos visto videos, es un equipo que se planta en un bloque muy bajo, pero es bueno en transiciones. Va a ser un partido similar, complicado y físico, hay que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo con el balón, proponer desde el inicio y se irán abriendo los espacios”.

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Gustavo Puerta espera que Ghana haga un partido similar al de la República Democrática del Congo, a la que venció por 1-0 en Guadalajara - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Otro punto es que le falta por probar con remates desde afuera del área: “La media distancia siempre es una opción, no solo para mí, también para todos los compañeros. Es un arma que debemos seguir utilizando, desde allí se pueden abrir partidos como el de mañana, más ante un rival con bloque bajo. Esa será un arma que debemos utilizar y nos va a funcionar”.

“Afuera pueden hablar bien o mal”

De otro lado, Puerta se refirió a las declaraciones de Luis de la Fuente, técnico de España, que puso a Colombia como candidata a ganar el Mundial 2026: “Lo manejamos con la humildad que siempre nos ha caracterizado. Siempre pensamos en hacer bien nuestro trabajo. Afuera pueden hablar bien o mal, nosotros debemos seguir enfocados en el trabajo que venimos haciendo para lograr el plus que nos permitirá crecer y avanzar en el torneo”.

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Gustavo Puerta fue el corazón de Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán - crédito Isaac Esquivel/EFE

El volante también destacó el apoyo de James Rodríguez para aconsejarlo: “Siempre son buenos y positivos. Las palabras del ’10′ siempre son positivas, a veces me corrige sobre lo que puedo hacer mejor en el campo; para mí es un placer compartir campo y camerino con él”.

Finalmente, Gustavo Puerta tampoco cree en el famoso brujo de Ghana que acompaña al equipo en sus partidos: “Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero somos una selección que siempre cree en Dios. Estamos con él y nada nos faltará ni afectará. Seguiremos trabajando, aferrados a Dios y con la ayuda del Señor, vamos a sacar todo adelante”.

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