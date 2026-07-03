Portugal clasificó a los octavos de final del Mundial 2026: este fue el gol de Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras ganar 2-1 a Croacia, que quedó eliminado del torneo. El resultado abre las posibilidades para el posible retiro de Luka Modric, capitán de la selección croata, por lo menos de los mundiales.

La antesala del partido generó una noticia que le dio la vuelta al mundo. Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, expuso a medios de comunicación que el astro portugués se retiraría del fútbol internacional después de la Copa del Mundo. “Tengo la noticia de muy buena fuente”, dijo la hermana mayor de Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra tras marcar un gol durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y Croacia en Toronto (Canadá) - crédito Eduardo Lima/EFE

Desde ahí el partido para Cristiano Ronaldo no fue fácil y la dificultad se agravó cuando lo abuchearon cada que tocaba el balón en el Estadio de Toronto. Como lo ha hecho durante gran parte de su carrera, cambió los abucheos por aplausos al convertir el gol que le dio al empate 1-1 a la Selección de Portugal, que comenzó perdiendo el partido.

Portugal y España se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters

Portugal vs. España: duelo en los octavos de final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo fue sustituido al minuto 81 para el ingreso de Joao Cancelo, un cambio con el que Roberto Martínez buscó reforzar la seguridad defensiva del equipo portugués. Con evidente gesto de molestia por la decisión de su director técnico, “CR7″ se retiró del partido cuando aún estaba en empate a un gol. Resultado que se mantuvo hasta el minuto 90+4, cuando Rafael Leao, desde el sector izquierdo, tiró un centro con pierna derecha al punto penal, donde se levantó Gabriel Ramos, el marcado con la número nueve, que de cabeza al palo izquierdo de Livaković anotó el gol que le dio la clasificación de Portugal a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal y Luka Modric, capitán en Croacia, ganaron cinco Champions en el Real Madrid - crédito Kevin Sousa/Reuters

El rival de Portugal será la Selección de España, el próximo lunes 6 de julio de 2026 a las 2:00 p. m. hora colombiana, en el Estadio de Dallas. Sin lugar a dudas, uno de los partidos más atractivos de la tercera fase del Mundial 2026.

La otra cara de la moneda es la de Croacia. Le anularon tres goles durante el partido, uno de ellos al minuto 90+6, que significaba el empate. La selección que fue finalista en la Copa del Mundo 2018 y quedó en el tercer lugar de Catar 2022 se despide en la segunda ronda de Estados Unidos 2026.

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Luka Modrić (40 años) es el jugador histórico con más partidos en la selección de Croacia, acumulando más de 180 internacionalidades, 25 goles y 30 asistencias - crédito John E Sokolowski/Reuters

Luka Modric: el posible retiro de las Copas del Mundo con Croacia

La eliminación de Croacia significa, entre otras cosas, el posible retiro de Luka Modric de las copas del mundo. Tiene 40 años y disputar una Copa del Mundo con cuatro años más, 44 años de edad, es casi impensable en el fútbol mundial. Así lo afirmó el diario deportivo de ese país, Sportske Novosti, en su sitio web: “Este es el último mundial de Modric, seguro. Incluso, el mediocampista está pensando ya en el retiro del fútbol profesional. No renovó su vínculo contractual con el Milán de Italia y un posible regreso al Real Madrid se ve lejano con la llegada de José Mourinho a la dirección técnica”, reseñó ese portal.

Luka Modric se iría de la Selección Croacia sin levantar un título en la absoluta, pero siendo el capitán de la máxima conquista histórica de ese país en el fútbol profesional: la final de Rusia 2018, que terminó perdiendo ante Francia 4-2.

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Algunos aficionados del Real Madrid tienen en este partido las dos caras de la moneda, con dos de los futbolistas más grandes en su historia. La de la felicidad por la continuidad de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo y la tristeza por la posible despedida de Luka Modric.