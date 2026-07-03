Mario Vanemerak celebró la posible venta de Millonarios y habló de la Selección Colombia: “Ha levantado mucho su nivel futbolístico”

El reconocido referente del cuadro Embajador dio su concepto sobre el combinado de Néstor Lorenzo y la posibilidad de que el cuadro capitalino cambie de dueño - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Mario Vanemerak, exjugador de Millonarios y campeón con el cuadro albiazul en 1987 y 1988, celebró la posible llegada de un nuevo grupo inversor al club bogotano y pidió que la venta se concrete cuanto antes, al tiempo que apuntó contra la dirigencia actual, a la que calificó de “un desastre total”.

El exfutbolista también se refirió al partido de Colombia ante Ghana y proyectó un eventual duelo de cuartos de final contra Argentina en el torneo.

“Lo mejor que le puede pasar a la gente, a la hinchada, que venda”, afirmó Vanemerak en diálogo con Infobae Colombia. El exjugador espera que los nuevos propietarios “aporten, que traigan jugadores de categoría” y que el equipo retome el camino de un “equipo ganador, grande, que últimamente no lo somos”.

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La crítica a los actuales directivos fue contundente. “Los dirigentes millonarios han sido un desastre total. No tienen ni idea dónde están parados”, disparó.

En ese mismo tono, se pronunció sobre la renovación del volante David Mackalister Silva por apenas seis meses: “Si vos vas a renovar un jugador, mínimo tienes que renovarlo un año”. Para Vanemerak, el plazo corto del contrato refleja la poca confianza que la dirigencia tiene en el jugador, y pidió que la institución le ofrezca una buena oferta económica para facilitar su salida.

En cuanto al plano internacional, el exfutbolista se mostró optimista con el rendimiento de la Selección Colombia de cara al partido ante Ghana. “Colombia ha levantado mucho su nivel futbolístico, partido tras partido. Lo veo más dinámico, más rápido”, señaló. Para Vanemerak, el ganador de ese cruce llegará a cuartos de final con posibilidades reales de ir por el título.

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Vanemerak destacó la mejoría en el rendimiento de Colombia a lo largo del Mundial, ubicándolo como un potencial candidato al título si llega a los cuartos de final - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

El escenario que más le llama la atención es un eventual enfrentamiento entre Colombia y Argentina en esa ronda. “Es un partido con pronóstico reservado. No se puede decir va a ganar este o el otro, porque si los dos llegan, son dos grandes candidatos”, sostuvo. Vanemerak descartó que se trate de un clásico en el sentido estricto, pero reconoció la “rivalidad futbolística” que se forjó entre ambas selecciones tras la última Copa América. “Creo que puede ser un partido espectacular”, agregó, y mencionó a Francia como otro de los candidatos al título.

Lo que se sabe de la posible venta de Millonarios

César Augusto Londoño contradiciendo lo expuesto por Antonio Casale sobre la venta de Millonarios - crédito @cesaralo/X

El pasado 1 de julio se conoció en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio que Amber Capital, propietario actual del club capitalino, habría recibido dos propuestas para comprar al club del fútbol profesional colombiano. “Uno de esos interesados sería un fondo de inversión estadounidense y ya habría hecho una oferta, el otro estaría próximo a realizarla, superando la oferta del primero”, fue lo que dijo el periodista César Augusto Londoño.

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Sin embargo, en la tarde del jueves 2 de julio, el propio Londoño reportó que Millonarios no habría aceptado la oferta del fondo de inversión estadounidense por el 86% de las acciones del club a cambio de 65 millones de dólares. Esto, para desmentir lo dicho por Antonio Casale, quien daba por hecha la operación.

“Millonarios no se ha vendido, escuchen bien. Millonarios no se ha vendido. Lamento desmentir a mis queridos colegas que han afirmado que está vendido el equipo azul. Conté en El Pulso que Millonarios no está en venta, pero si aparecen ofertas tentadoras, seguramente van a conversar”, escribió en su cuenta de X.

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Por otra parte, Londoño confirmó la existencia de los dos fondos de inversión estadounidenses interesados en la inversión, pero expresó sus dudas debido al monto ofertado. “Uno de los dos interesados planteó una posibilidad que ronda entre 70 y 80 millones de dólares, pero La Equidad, un equipo sin historia ni hinchada, costó 20 millones de dólares. ¿Millonarios vale solo tres veces más? No creo", dijo.