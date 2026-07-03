Falleció “El Verdadero Teo”: este es el legado de la leyenda del deporte colombiano

El beisbol colombiano está de luto por el fallecimiento de Teófilo Gutiérrez - crédito FBV

El deporte colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Teófilo Gutiérrez Blanco, una de las máximas leyendas del béisbol en el Atlántico y un hombre que, más allá de sus títulos como jugador, dejó un legado imborrable como formador de generaciones de peloteros. Tenía 86 años y durante décadas fue reconocido en Barranquilla como “el Teófilo verdadero”, un apodo que asumió siempre con humor y que se debía a compartir nombre con el reconocido delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez Roncancio.

Nacido el 10 de agosto de 1939 en el tradicional barrio San Francisco, conocido como San Pacho, Gutiérrez Blanco escribió algunas de las páginas más importantes del béisbol colombiano durante la década de los sesenta.

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Como receptor se destacó por su carácter competitivo, su potente brazo y su capacidad ofensiva, cualidades que lo convirtieron en uno de los mejores exponentes de la llamada “pelota caliente” en el país. Con el equipo Terminal Marítimo conquistó tres campeonatos locales y posteriormente celebró otros tres títulos nacionales con la Selección Atlántico, integrando una generación que protagonizó memorables rivalidades con Bolívar y que aún hoy es recordada como una de las mejores del béisbol nacional.

Condolencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Montecristo - crédito suministrada por su familia

El accidente que sufrió Teófilo Gutiérrez

Sin embargo, cuando atravesaba el mejor momento de su carrera deportiva, la vida le presentó el desafío más duro. El 13 de junio de 1968 sufrió un grave accidente laboral mientras operaba maquinaria en el Terminal Marítimo. Una máquina cayó sobre él y la gravedad de las heridas obligó a los médicos a amputarle la pierna izquierda.

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Para muchos, ese episodio habría significado el final de toda relación con el deporte. En el caso de Gutiérrez Blanco fue el comienzo de una nueva historia. Aunque intentó regresar a los diamantes utilizando una prótesis, pronto comprendió que ya no podría competir al máximo nivel. En lugar de abandonar el béisbol, decidió transmitir toda su experiencia a quienes apenas comenzaban su camino.

Así convirtió la terraza de su vivienda, ubicada en el barrio Montecristo de Barranquilla, en una improvisada escuela de béisbol. Con apenas una malla y una máquina de bateo casera dedicó más de cinco décadas a enseñar los fundamentos del deporte a niños, jóvenes e incluso adultos.

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Teófilo Gutierrez Blanco nació en Barranquilla en el barrio San Francisco, el 10 agosto de 1939 - crédito La Chácara

En una entrevista concedida a El Heraldo en 2019 recordó con orgullo esa etapa de su vida. “Después que me accidenté comencé a entrenar niños, muchachos y viejos, de todo. Yo tengo la facilidad de enseñar béisbol y softbol”.

Más allá de enseñar la técnica del bateo o el fildeo, el histórico receptor también reflexionaba sobre el presente del béisbol nacional. Consideraba que Colombia seguía produciendo talento, aunque insistía en que hacía falta fortalecer los procesos de formación. “Para mí, el béisbol de antaño era mucho mejor que el de hoy en día. Aquí hay peloteros con una capacidad inmensa, pero no los preparamos como es debido”, afirmaba durante aquella conversación.

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Con el paso de los años, la popularidad del futbolista Teófilo Gutiérrez Roncancio hizo que muchas personas asociaran primero ese nombre con el delantero del Junior. Lejos de incomodarse, Gutiérrez Blanco asumía la situación con el característico humor caribeño. Entre risas respondía a quienes lo saludaban diciendo: “Las personas me dicen Teófilo Gutiérrez, el verdadero, no el futbolista”.

Teófilo Gutiérrez celebra con Antonio Briñez el título nacional en Medellín - crédito La Chácara

¿Los Teófilos Gutiérrez son familiares?

La curiosa coincidencia incluso llevó a que ambos protagonizaran una historia periodística en 2008, cuando el atacante apenas comenzaba a consolidarse en el fútbol profesional colombiano. En aquella oportunidad quedó claro que no existía ningún parentesco entre los dos. El propio delantero reconocía que muchas personas se confundían. “Me dicen que el señor Teófilo era un gran beisbolista. Muchos piensan que es mi papá o familia mía, pero no”.

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Por su parte, el histórico beisbolista confesaba que nunca había sido un gran aficionado al fútbol e incluso reveló que jamás había visitado el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sobre su famoso homónimo también dejó una frase que retrataba perfectamente su personalidad. “Él en su deporte y yo en el mío. Que a veces se sobrepasa con la lengua es otra vaina”, bromeó durante una entrevista realizada en 2019.

Con la muerte de Teófilo Gutiérrez Blanco no solo desaparece uno de los grandes campeones del béisbol colombiano, sino también un hombre que convirtió la adversidad en una oportunidad para servir a los demás. Después de perder una pierna, eligió formar cientos de deportistas en lugar de resignarse, demostrando que el verdadero legado de un campeón no siempre se mide por los títulos obtenidos, sino por la huella que deja en las generaciones que vienen detrás.

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