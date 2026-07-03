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Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”

El lateral derecho se enfoca en el partido contra Ghana por los dieciseisavos de final y le baja presión a lo dicho por Luis de la Fuente en rueda de prensa

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Daniel Muñoz se proyecta para volver a ser titular con la Selección Colombia ante Ghana en los dieciseisavos de final - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Daniel Muñoz se proyecta para volver a ser titular con la Selección Colombia ante Ghana en los dieciseisavos de final - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia completó una nueva sesión de entrenamientos, en Kansas, y espera el partido contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que desea llegar lo más lejos posible.

Daniel Muñoz espera dar lo mejor con la Tricolor en ese encuentro, pues sabe que no será sencillo por la táctica del rival y las sorpresas que se han registrado en el certamen, pues conjuntos de poca historia y favoritismo sacaron a escuadras importantes.

El lateral derecho también habló ante los medios sobre si considera que la Selección Colombia es candidata a ganar el Mundial 2026, como lo dijo el entrenador de España, Luis de la Fuente, debido al rendimiento de la plantilla, el técnico Néstor Lorenzo y sus resultados en amistosos.

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“Lo más importante es la humildad“

Los aficionados cafeteros quedaron sorprendidos por lo dicho por De la Fuente el miércoles 1 de julio: “Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. Y la verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora, porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuerte físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolística de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección”.

Ante eso, Daniel Muñoz dio a entender que la Selección Colombia no se siente favorita a ganar el Mundial 2026, pues todos los jugadores se concentran en ganar cada partido y el mismo defensor hace lo posible para mantener a algunos de sus compañeros con los pies en la tierra.

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Daniel Muñoz es uno de los jugadores de la Selección Colombia que trata de estar tranquilo, en medio del buen momento del equipo - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Daniel Muñoz es uno de los jugadores de la Selección Colombia que trata de estar tranquilo, en medio del buen momento del equipo - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Siempre que hablamos con los chicos, lo más importante es la humildad, sea en la victoria o en la derrota. No somos máquinas, ni qué va a pasar después, pero lo que queremos es ganar y darle una alegría al pueblo colombiano. La victoria no depende de nosotros, sino de Dios”, dijo el lateral derecho.

Muñoz también hace parte de esos “futbolistas fantásticos” que De la Fuente explicó a los medios, pues exjugadores como Cafú, dos veces campeón del mundo con Brasil, lo han elogiado por su talento y ser el actual goleador de Colombia con dos anotaciones en el torneo.

Daniel Muñoz es felicitado por Cristiano Ronaldo en el campo de juego en Miami - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters
Daniel Muñoz es felicitado por Cristiano Ronaldo en el campo de juego en Miami - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Es un orgullo porque es un referente en mi posición. Si lo dice él, me motiva. Tomo las palabras, con humildad, y seguiré trabajando. Lo que hago no es con el fin de competir con alguien, sino aportar lo que más pueda”, mencionó el defensor del combinado nacional.

“Estamos listos para aportar dentro o fuera de la cancha”

Daniel Muñoz fue una de las novedades de la Selección Colombia ante Portugal en Miami, pues arrancó el partido en el banco de suplentes para darle espacio a Santiago Arias, por decisión técnica, y el cambio sirvió porque no le dio espacios a hombres como Cristiano Ronaldo en ese costado.

Néstor Lorenzo debe decidir si Daniel Muñoz es titular ante Ghana o mantiene a Santiago Arias - crédito Paul Childs/REUTERS
Néstor Lorenzo debe decidir si Daniel Muñoz es titular ante Ghana o mantiene a Santiago Arias - crédito Paul Childs/REUTERS

Aunque el defensor volvería a ser inicialista, dejó claro que le quiere ayudar a la Tricolor desde cualquier parte: “Es especial para todos. La decisión será del técnico. Todos estamos listos para aportar dentro o fuera de la cancha. Obviamente, todos queremos estar en el campo de juego y marcar. Ya en lo personal, obviamente quiero anotar y ayudar al equipo porque eso viene bien para uno”.

Con respecto al partido ante Ghana, Muñoz explicó que “lo más importante es estar seguros atrás, vigilar la espalda y controlar todo. Si manejamos el balón, será difícil que ellos puedan hacer algo”, además de que “va a ser un juego intenso. Nadie le va a regalar nada a nadie. Lo importante es que estemos unidos, fuertes y mentalizados. Al final, el que tenga más hambre es el que va a ganar.

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