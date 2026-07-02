Colombia

Andrea Valdiri enviará tractomula con ayudas para Venezuela, pero alertó sobre suplantación de una cuenta que está recogiendo dinero a su nombre

La creadora de contenido colombiana gestionó el traslado de alimentos, medicinas y suministros esenciales a las zonas más afectadas

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La creadora de contenido coordina el envío de alimentos, medicinas y artículos esenciales, recibiendo el apoyo de la comunidad y otras figuras públicas - crédito @andreavaldirisos1/ TikTok

Andrea Valdiri, reconocida creadora de contenido colombiana, anunció que enviará 100 toneladas de suministros humanitarios a Venezuela, como respuesta a la emergencia provocada por los dos terremotos que devastaron varias regiones del país el 24 de junio de 2026.

La acción solidaria de Valdiri se suma al esfuerzo de distintas figuras públicas que han decidido movilizar recursos para ayudar a los damnificados en ciudades como La Guaira, Yaracuy y Caracas, donde los sismos de magnitud 7,1 y 7,5 han dejado miles de víctimas y una crisis humanitaria sin precedentes.

Según los reportes oficiales, el saldo hasta el momento asciende a 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos, aunque la cifra de desaparecidos sigue siendo incierta. Frente a este panorama y ante las dificultades logísticas para el traslado de ayuda, Andrea Valdiri decidió liderar una campaña junto a una fundación, logrando reunir alimentos, medicamentos, agua potable, carpas, colchonetas y alimentos para mascotas, entre otros insumos de primera necesidad.

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Valdiri moviliza camiones de asistencia a Venezuela y llama a la solidaridad tras los sismos - crédito @andreavaldirisos/ Instagram
Valdiri moviliza camiones de asistencia a Venezuela y llama a la solidaridad tras los sismos - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

En sus redes sociales, Valdiri relató los desafíos enfrentados para concretar la entrega. Explicó que, inicialmente, no contaba con los vehículos necesarios ni con los permisos para el transporte, pero que la situación cambió tras recibir el apoyo de una pareja de empresarios dedicada al traslado de alimentos a Venezuela. “Esta tarde yo no tenía los camiones. Apareció una pareja de esposos que tienen una empresa que transporta alimentos a Venezuela y me ayudaron con los camiones. Te estoy hablando de las mulas grandes, las largas, llevamos entre 4 y 5 porque hay 100 toneladas de comida, medicamentos. Estoy muy feliz, las cosas se alinean cuando Dios sabe que lo necesitamos”, comentó Valdiri en sus historias de Instagram.

En una nueva publicación en su cuenta de TikTok, Andrea también compartió cómo se ha unido con venezolanos radicados en Colombia para enviar los suministros en camiones, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales donde destacaron la labor de la barranquillera.

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La ayuda se suma a los esfuerzos de otras figuras públicas para asistir a ciudades como La Guaira, Yaracuy y Caracas, gravemente afectadas por los sismos REUTERS/Ricardo Arduengo
La ayuda se suma a los esfuerzos de otras figuras públicas para asistir a ciudades como La Guaira, Yaracuy y Caracas, gravemente afectadas por los sismos REUTERS/Ricardo Arduengo

“Muchas la critican, pero siempre cuando la necesitan ahí está”, “Machi soy de Venezuela, te agradecemos tu ayuda”, “por eso amo a la Valdiri”, “Nojoda como dice la valdiri Se me puso el Ojo Aguao”, “Dios permita que pases nuestras fronteras sin ningun problema”, (Sic) son algunos de los comentarios en redes sociales.

La barranquillera también aprovechó para desmentir publicaciones falsas que circulan en redes sociales, en las que se utiliza su imagen para solicitar dinero a nombre de los damnificados. Valdiri fue enfática al aclarar que no está pidiendo donaciones económicas y que cualquier ayuda gestionada por ella se realiza a través de canales oficiales y de manera directa, sin intermediarios.

La empresaria publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla donde aparece un perfil verificado de Facebook bajo el nombre “Valdiris Isabella Andrea”, aludiendo tanto a ella como a su hija. En la publicación de esa cuenta falsa se afirma que está recolectando dinero para donaciones y se incluye un número de cuenta bancaria para recibir consignaciones.

Publicó una captura de pantalla de una cuenta falsa de Facebook que utilizaba su nombre y el de su hija para pedir dinero a través de consignaciones bancarias -crédito @andreavaldirisos/ Instagram
Publicó una captura de pantalla de una cuenta falsa de Facebook que utilizaba su nombre y el de su hija para pedir dinero a través de consignaciones bancarias -crédito @andreavaldirisos/ Instagram

“Esta cuenta no es mía ni de mi hija, por favor, no caigan, la encuentras en Facebook, yo no pido dinero”, escribió la empresaria junto a la captura de pantalla.

La iniciativa de Valdiri ha sido ampliamente reconocida entre sus seguidores y en el ámbito público. Además del gesto de la creadora de contenido, otros artistas y personalidades también han contribuido a la causa.

No es la primera vez que Andrea Valdiri se involucra en causas sociales. En diversas oportunidades ha liderado campañas y realizado donaciones para poblaciones vulnerables, mostrando un compromiso sostenido con quienes atraviesan situaciones críticas. En esta ocasión, su capacidad de gestión y la respuesta rápida ante una catástrofe han permitido que cientos de familias venezolanas reciban asistencia fundamental en medio de la tragedia.

Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para llevar ayudas tras el terremoto y envió mensaje de solidaridad - crédito @andreavaldirisos
No es la primera vez que Valdiri lidera iniciativas solidarias; su experiencia ha permitido que cientos de familias venezolanas reciban ayuda directa - crédito @andreavaldirisos

Mientras avanzan las labores de rescate y la llegada de ayuda internacional, las acciones de figuras como Valdiri refuerzan el mensaje de que la solidaridad traspasa fronteras y que la colaboración colectiva es clave para mitigar el impacto de los desastres naturales.

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