Más de 1,5 millones de colombianos cambiaron de operador móvil en 2026: estas fueron las empresas telefónicas más afectadas

Los colombianos que cambiaron de operador en 2026 ya suma los 1,5 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un balance publicado sobre la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reportó que durante el primer trimestre de 2026, los usuarios en Colombia realizaron cerca de 1,52 millones de operaciones de portabilidad móvil, cifra que confirma una “alta competencia activa” por los usuarios en el mercado.

El mecanismo de portabilidad permite cambiar de operador sin modificar el número telefónico. El informe de la CRC indicó que la portabilidad numérica móvil ya acumuló cerca de 65,8 millones de operaciones desde su implementación en 2011, y facilitó la libre elección de los usuarios, de manera que los operadores se vieron obligados a mejorar sus servicios desde entonces.

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De acuerdo con los números expuestos en el informe, se evidenció una recuperación de los operadores móviles virtuales (OMV) en el país como Móvil Éxito y Suma Móvil.

En el primer trimestre de 2026, los OMV redujeron sus pérdidas netas por portabilidad a cerca de 40.000 líneas, una mejora del 57,5% frente al mismo periodo de 2025. Entre los operadores virtuales con saldo positivo se encuentran ETB (+3.316 líneas), Plintron (+2.073), Éxito (+1.638) y Suma (+1.431).

Quiénes ganaron y quiénes perdieron

Entre los operadores de red, Claro lideró con 162.000 líneas ganadas, seguido de Movistar con 126.200. WOM redujo sus pérdidas en portabilidad a 41.100 líneas, mientras que Tigo aumentó su saldo negativo a 248.100 líneas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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El reporte evidenció una reducción del 43,6% en las solicitudes rechazadas de portabilidad, que pasaron a 143.000 durante el trimestre.

Principales operadores de Colombia, Claro, Tigo, Movistar, WOM - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La principal causa de rechazo continúa siendo la presentación de solicitudes por personas no titulares de la línea, que representó el 90,7% de los casos.

Según la CRC, la portabilidad numérica se mantiene como una herramienta fundamental para evaluar la competencia, identificar tendencias en las preferencias de los usuarios y orientar las decisiones regulatorias.

“Siendo un indicador privilegiado para entender cómo responden los usuarios a las estrategias comerciales de los operadores. Su análisis permite evaluar la intensidad competitiva del mercado y orientar decisiones regulatorias basadas en evidencia”, afirmó Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la comisión.

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Claro, Movistar y Tigo lideran el ranking de velocidad móvil en Colombia, según informe

El más reciente barómetro de nPerf sobre el desempeño de redes móviles en Colombia ubicó a Claro, Movistar y Tigo como los operadores con mayor velocidad de descarga, un indicador clave para la experiencia de navegación, streaming y descarga de archivos en dispositivos móviles.

De acuerdo con el informe, Claro lidera la categoría con una velocidad de bajada de 52,42 Mbps, seguido por Movistar con 39,73 Mbps y Tigo con 29,14 Mbps. WOM-Avantel cierra la lista con 11,97 Mbps.

Esta medida representa la velocidad de descarga, que es la que determina la rapidez con la que los usuarios pueden cargar páginas web, reproducir contenidos en plataformas como Netflix y YouTube, y realizar descargas de música o archivos.

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Principales operadores por vedlocidad de navegación fueron Colombia, Claro, Tigo, Movistar, WOM entre 2025 y 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó Daniel Tovar, consultor de tecnología de la Universidad Javeriana, las velocidades de cada operador dependen de las frecuencias que poseen, las cuales se asignan mediante licitación pública. Operadores con mayor experiencia y capacidad técnica suelen acceder a bandas de alta velocidad, lo que impacta directamente la experiencia del usuario.

En el ranking general de desempeño de redes móviles entre abril de 2025 y marzo de 2026, Movistar y Claro compartieron el primer lugar. Movistar alcanzó 56.663 nPoints y experimentó un crecimiento del 83% en velocidad de descarga, además de liderar los indicadores de navegación web (55,1 %) y streaming en YouTube (66,7%). Claro, con 55.270 nPoints, mantuvo su fortaleza en velocidad y encabezó la velocidad de subida con 14,9 Mbps.

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