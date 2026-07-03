Colombia

Hijo de Diomedes Díaz está contra las cuerdas: la Fiscalía imputó a Luis Mariano por secuestro y tortura

La Fiscalía le atribuye un papel de mando en un caso que incluye la presunta exigencia de $15 millones a la víctima, mientras que el viernes 3 de julio se definirá si acepta cargos y si irá a prisión

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El hijo del artista está siendo investigado por un caso de secuestro y tortura - crédito Colprensa y @luismarianod/Instagram
El hijo del artista está siendo investigado por un caso de secuestro y tortura - crédito Colprensa y @luismarianod/Instagram

El jueves 2 de julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura contra un cobrador de una empresa informal de préstamos.

El reporte oficial del caso indicó que la retención del ciudadano se originó por la presunta pérdida de un valor entre $15 millones y $30 millones que, según el ente acusador, pertenecían a la organización de cobradiarios. El fiscal delegado ante jueces del circuito Rodrigo Restrepo afirmó además que el episodio habría contado con la participación de al menos 16 trabajadores más.

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Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Carlos Alfredo Mejía Vargas, cobrador de Soluciones Mano a Mano, fue sacado por la fuerza de una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, y luego trasladado a un inmueble del barrio La Granja, en Soledad, donde permaneció retenido durante varias horas. Según el ente acusador, varios de los implicados llegaron en cerca de 10 motocicletas, intimidaron con armas de fuego a los ocupantes de la casa y obligaron a la víctima a abordar uno de esos vehículos.

Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz, fue capturado en Barranquilla por su presunta vinculación con una red de préstamos ilegales “gota a gota” - crédito @luismarianod/Instagram
Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz, estaría vinculado a una red de préstamos ilegales y en un ataque contra uno de los cobradores - crédito @luismarianod/Instagram

La familia fue presionada para entregar dinero

De acuerdo con el relato del fiscal Restrepo, mientras Mejía Vargas estaba privado de la libertad, integrantes de la organización se comunicaron con sus familiares para exigir inicialmente el pago de $15 millones como condición para liberarlo. Cuando la familia respondió que no contaba con esa suma, les exigieron transferir una vivienda de la hija de la familia mediante escritura pública a favor de una persona designada por la red.

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Del mismo modo, se indicó que los responsables aseguraron que causarían daño a la víctima y a sus familiares si no accedían a las exigencias, conductas que habrían sido ejecutadas de forma voluntaria y coordinada para mantener a Mejía Vargas bajo cautiverio, mientras lo atacaban física y psicológicamente al presionar a su entorno cercano.

El ente acusador describió una secuencia de agresiones que, según Medicina Legal, dejó a la víctima con 20 días de incapacidad, pues se indicó que fue golpeado con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes, además de recibir ataques con la cacha y la punta de un arma de fuego y heridas con arma cortopunzante en la mano derecha y en una pierna.

El fiscal añadió que durante el cautiverio hubo amenazas permanentes de muerte, insultos y acusaciones de robo para forzar una confesión sobre el dinero desaparecido.

Primer plano de cuatro manos masculinas esposadas, unidas por una cadena, sobre un fondo oscuro con dos siluetas borrosas.
Varias personas fueron capturadas por este caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El papel del hijo de Diomedes en las agresiones

Sobre el rol de Luis Mariano Díaz González, la Fiscalía aseguró que no solo ocupaba una posición de mando dentro de Soluciones Mano a Mano, sino que además habría sido una de las figuras centrales en las agresiones y en las exigencias económicas posteriores a la familia.

El fiscal afirmó que el procesado llegó al lugar donde la víctima estaba retenida para asumir personalmente el mando de la sesión de agresiones.

En la imputación, el ente acusador aseguró que el hijo del artista tuvo “dominio funcional del hecho desde la dirección y además ejecución material parcial de la tortura”. También indicó que habría autorizado y respaldado las presiones económicas ejercidas durante el cautiverio.

Junto con Díaz González fueron imputados Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, a los que el ente acusador les atribuyó los presuntos delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.

Luis Mariano Díaz González permanece bajo custodia del Gaula en Barranquilla mientras la Fiscalía define su judicialización - crédito @luismarianod/Instagram
Luis Mariano Díaz González permanece a la espera de su judicialización - crédito @luismarianod/Instagram

Del mismo modo, se confirmó que en la tarde del viernes se adelantará la audiencia en la que los acusados confirmarán si aceptan o no los cargos y se definirá la eventual medida de aseguramiento, con el fin de dar tiempo a los abogados defensores para hablar con sus representados y evaluar un posible preacuerdo con la Fiscalía.

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