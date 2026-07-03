Colombia

La ONU expresó preocupación por amenazas contra los campesinos tras la entrega de tierras

El organismo internacional condenó las intimidaciones registradas en varios departamentos, pidió acelerar las investigaciones y solicitó garantizar la protección de las familias beneficiarias de la reforma agraria

Guardar
Google icon
Intimidaciones a funcionarios de la ANT buscan frenar avances en la reforma agraria - crédito @harmanfelipe/X
Intimidaciones a funcionarios de la ANT buscan frenar avances en la reforma agraria - crédito @harmanfelipe/X

Las amenazas contra campesinos que recibieron tierra a través de la reforma agraria encendieron las alarmas de organismos nacionales e internacionales. En los últimos días, denuncias e intimidaciones llevaron a que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos iniciara un seguimiento a la situación y solicitara medidas urgentes de protección.

Los hechos reportados abarcan distintas regiones del país y afectan a comunidades rurales que, tras acceder a predios entregados por el Estado, ahora enfrentan presiones para abandonar esos territorios. El organismo internacional advirtió que el patrón de agresiones resulta preocupante y pidió a las autoridades actuar con rapidez para evitar nuevas vulneraciones.

PUBLICIDAD

La ONU advirtió que hace seguimiento a las denuncias por amenazas contra comunidades campesinas-crédito @ONUHumanRights/X
La ONU advirtió que hace seguimiento a las denuncias por amenazas contra comunidades campesinas-crédito @ONUHumanRights/X

Mientras avanzan las denuncias, la ONU reiteró que garantizar la seguridad de las familias campesinas no solo implica proteger su integridad física, sino también asegurar que puedan permanecer en las tierras adjudicadas sin amenazas ni actos de violencia.

En un comunicado divulgado el jueves 2 de julio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que sigue de cerca los reportes conocidos durante la última semana. “ONU Derechos Humanos, de acuerdo con su mandato, está dando seguimiento a información muy preocupante recibida en la última semana, sobre agresiones y amenazas contra comunidades campesinas”.

PUBLICIDAD

Las denuncias involucran hechos ocurridos en Meta, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca y la región del Magdalena Medio, donde beneficiarios de la entrega de tierras reportaron intimidaciones, hostigamientos y otras acciones que ponen en riesgo su permanencia en los predios adjudicados.

Entrega de tierras - Tuluá
Los casos reportados involucran a campesinos de Meta, Cordoba, Cundinamarca, Valle del Cauca y Magdalena Medio -crédito ANT

Frente a este panorama, la oficina de la ONU rechazó los hechos de violencia y expresó su preocupación por las consecuencias que estas acciones pueden tener sobre las comunidades rurales. “Condenamos estas amenazas y agresiones para que las personas campesinas o que trabajan en zonas rurales dejen sus tierras y se desplacen de los lugares que el Estado les ha entregado”.

El organismo internacional advirtió que este tipo de ataques no solo afecta a quienes recibieron tierras mediante la reforma agraria, sino que también compromete el ejercicio de sus derechos y la estabilidad de los procesos de restitución y acceso a la propiedad rural impulsados por el Estado.

Las denuncias sobre un posible patrón de intimidaciones ya comenzaron a tener efectos en el ámbito judicial. El pasado 30 de junio, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, presentó una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos hechos de violencia dirigidos contra campesinos beneficiarios de estos programas.

Tierras entregadas en Puerto Boyacá
El Gobierno nacional entregó más de 3.000 hectáreas en el Magdalena Medio - crédito Agencia Nacional de Tierras

Con esa actuación, las autoridades deberán establecer si existe una estrategia sistemática detrás de las amenazas y determinar quiénes serían los responsables de los hechos denunciados en diferentes departamentos del país. Además del seguimiento a la situación, la Oficina de la ONU hizo un llamado para que las instituciones garanticen la protección integral de las comunidades afectadas y preserven los derechos adquiridos sobre los predios entregados. El organismo pidió proteger la vida y la integridad de las familias campesinas, “y que tanto este Gobierno actual como el Gobierno siguiente proteja jurídicamente sus tierras”.

En el mismo pronunciamiento insistió en la necesidad de que las autoridades avancen con celeridad en las investigaciones para evitar que estos casos permanezcan en la impunidad. “Autoridades a investigar, juzgar y sancionar, a los autores materiales e intelectuales, de las agresiones ocurridas en la última semana contra campesinos y personas que trabajan en zonas rurales”.

Las preocupaciones expresadas por la ONU coinciden con advertencias que previamente habían realizado la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Ambas entidades señalaron que la protección de quienes acceden a tierras mediante la Reforma Agraria continúa siendo uno de los principales desafíos del proceso. Según explicaron, garantizar la seguridad física de las comunidades resulta tan importante como ofrecer seguridad jurídica sobre los predios adjudicados, especialmente en zonas donde persisten conflictos por la tierra y presencia de actores armados.

Temas Relacionados

ONUAmenaza contra campesinosReforma agrariaConflicto armadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Niño de 5 años resultó herido por una bala perdida que lo alcanzó cuando estaba jugando en la calle

Un ataque sicarial dejó a un hombre muerto en Atlántico, mientras que el menor de edad fue impactado por uno de los proyectiles por lo que requirió asistencia médica inmediata

Niño de 5 años resultó herido por una bala perdida que lo alcanzó cuando estaba jugando en la calle

Ingrid Betancourt hizo una petición a De la Espriella que lo pondrá a prueba: “Nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso”

La exsenadora y excandidata presidencial envió una carta abierta al presidente electo en la que recordó la Operación Jaque —con la que ella fue liberada de las Farc— y le hizo una solicitud al respecto

Ingrid Betancourt hizo una petición a De la Espriella que lo pondrá a prueba: “Nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso”

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

La presentadora Diva Jessurum confirmó en sus redes el inicio del formato, que pondrá a prueba talento, carisma e historias personales para definir quién asumirá el liderazgo de la agrupación del fallecido cantante

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”

El lateral derecho se enfoca en el partido contra Ghana por los dieciseisavos de final y le baja presión a lo dicho por Luis de la Fuente en rueda de prensa

Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Infobae

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Daniel Muñoz respondió a las declaraciones del técnico de España sobre Colombia en el Mundial 2026: “No somos máquinas”

Gustavo Puerta toma precauciones para el partido de Colombia ante Ghana: “Será complicado y difícil”

Mario Vanemerak celebró la posible venta de Millonarios y habló de la Selección Colombia: “Ha levantado mucho su nivel futbolístico”

Falleció “El Verdadero Teo”: este es el legado de la leyenda del deporte colombiano