Deportes

Cómo ha sido la relación de Cristiano Ronaldo con su hermana, Kátia Aveiro

Kátia Aveiro reveló que Cristiano Ronaldo se retirará del fútbol internacional tras el Mundial 2026

Guardar
Google icon

Kátia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, aseguró que será "el último baile" del futbolista en la selección de Portugal. La revelación la hizo en la previa del encuentro ante Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026 - crédito SportTV

Kátia Aveiro reveló que Cristiano Ronaldo estaría pensando en el retiro del fútbol internacional, es decir el de selecciones, tras el Mundial 2026. Sus declaraciones pusieron en primer plano la relación que mantienen los hermanos.

A lo largo de la carrera del cinco veces ganador del Balón de Oro, Kátia se ha convertido en una de sus principales defensoras públicas. Aunque en algunos momentos han surgido rumores de distanciamiento y pequeños desacuerdos familiares, ambos han demostrado que el vínculo siempre ha prevalecido.

En la imagen aparecen Cristiano Ronaldo y su hermana mayor, Katia Aveiro, quien anunció su retiro del fútbol internacional - crédito AFP
En la imagen aparecen Cristiano Ronaldo y su hermana mayor, Katia Aveiro, quien anunció su retiro del fútbol internacional - crédito AFP

La principal defensora de Cristiano

Cada vez que Ronaldo ha atravesado un momento complicado, Kátia ha salido en su defensa. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando el delantero enfrentó acusaciones de haber violado a una modelo en un hotel de Las Vegas, señalamientos que él negó.

PUBLICIDAD

En medio de esa polémica, la cantante publicó un mensaje de respaldo en redes sociales. “Si alguien quiere que le ofrezca algo, por favor, justicia para aquellos que no tienen derecho a permitir que la maldad del ser humano destruya una buena vida. Hagamos una cadena de amor por mi familia en general, por el amor, por las mujeres de verdad y por un mundo mejor”.

Además, agregó: “Más amor, más justicia, más Dios, por favor”, en una clara muestra de apoyo hacia su hermano.

También reaccionó cuando Ronaldo fue expulsado durante un partido de la Liga de Campeones con la Juventus. “La vergüenza del fútbol. Se hará justicia. Quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Estas lágrimas tendrán un precio muy alto. Quieren hundirte, pero no lo conseguirán".

PUBLICIDAD

Meses antes, cuando atravesaba una sequía goleadora con el Real Madrid, volvió a respaldarlo públicamente. “Cuando sonrías con un trofeo en la mano en la cima de esta vida, cuando marques otro gol decisivo o cuando rompas otro récord, tendrás a todos mirándote“.

Ronaldo con su hermana Katia Aveiro
En el 2014, Katia Aveiro y Cristiano Ronaldo - crédito @katiaaveirooficial/Instagram

Los roces que salieron a la luz

Pese a la imagen de unión familiar, la relación también ha vivido algunos momentos de tensión. La principal polémica surgió por declaraciones de Claudio Coelho, expareja de Kátia, quien aseguró en el reality portugués A Casa dos Segredos que Cristiano no estaba de acuerdo con que su hermana participara en un programa de televisión en España. “Cuando salíamos juntos, Kátia iba a entrar en Supervivientes en España y a Cristiano no le gustaba nada la idea. Estuvieron distanciados”, afirmó Coelho.

El mismo Coelho también aseguró que mantuvo encuentros íntimos con Kátia en propiedades de Ronaldo, tanto en una residencia ubicada en el Parque Nacional de Peneda-Gerês como en la vivienda del futbolista en La Finca, Madrid.

Sobre la reacción del delantero, comentó: “Es normal que a Cristiano no le guste que otras personas invadan su espacio personal. Lo entiendo perfectamente”. Las afirmaciones fueron desmentidas por el entorno del futbolista, aunque tuvieron una amplia repercusión en Portugal.

Kátia negó cualquier ruptura

Ante los rumores, Kátia siempre ha insistido en que nunca existió una ruptura definitiva con Cristiano. “Estoy muy agradecida a mi familia y especialmente a mi hermano. Sé que, lamentablemente, hay muchas familias y muchos hermanos que no se hablan, pero afortunadamente ese no es mi caso”.

Más adelante, en su blog personal, volvió a referirse a la fortaleza de la relación familiar. “Por desgracia, hay muchos hermanos que no se hablan, pero por suerte ese no es mi caso. Ellos son tan importantes para mí como yo lo soy para ellos y, a pesar de que no vivimos juntos, crecemos juntos y hemos aprendido a cuidar los unos de los otros".

katia aveiro cristiano ronaldo
Una de las polémicas entre los hermanos, fue por este "me gusta" de Katia Aveiro, en una publicación que justifica una suplencia de Cristiano Ronaldo en un partido con el Manchester United - crédito @cr7.o_lendario/Instagram

Mucho más que la hermana de CR7

Aunque durante años fue conocida principalmente por ser la hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro también construyó su propia carrera artística. Debutó como cantante en 2005 con el sencillo Boom Sem Parar, trabajó con el productor RedOne, lanzó seis álbumes de estudio y, en 2015, aspiró a representar a Portugal en el Festival de Eurovisión, objetivo que no pudo cumplir porque el país se retiró del certamen.

Sin embargo, su papel más visible ha sido el de portavoz informal de la familia. Cada vez que Cristiano recibe críticas o atraviesa momentos difíciles, ella suele utilizar sus redes sociales para respaldarlo. Por eso, sus recientes declaraciones sobre un eventual retiro del capitán portugués si Portugal cae ante Croacia han vuelto a demostrar que, más allá de algunos roces públicos y rumores de distanciamiento, la relación entre ambos sigue estando marcada por un apoyo mutuo que ha resistido el paso de los años.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoKátia AveiroPortugal vs CroaciaMundialSelección Portugal Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ghana quiere romper un “maleficio” ante la Selección Colombia: así le fue con sudamericanos en la Copa del Mundo

Los Black Stars tienen la esperanza de dar el golpe en Kansas y pasar a los octavos de final, pero siempre se ha quedado corto ante escuadras de la Conmebol

Ghana quiere romper un “maleficio” ante la Selección Colombia: así le fue con sudamericanos en la Copa del Mundo

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

El capitán de Ghana habló en rueda de prensa de los dos colombianos a los que tuvo como compañeros y adversarios en más de una ocasión en la Premier League

Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

Colombia vs. Ghana: el dato que ilusiona a James Rodríguez y compañía para clasificar a los octavos de final del Mundial

Siete de las diez selecciones africanas han recibido gol después de un minuto en específico durante esta Copa del Mundo 2026. La Tricolor ha marcado dos de sus cuatro goles en ese lapso de tiempo

Colombia vs. Ghana: el dato que ilusiona a James Rodríguez y compañía para clasificar a los octavos de final del Mundial

Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el Mundial 2026 y las nuevas reglas de la FIFA

En rueda de prensa, el seleccionador nacional de Colombia señaló que todavía falta mejorar en la implementación de las medidas para reducir la pérdida de tiempo, y destacó el valor de cuidar los detalles en un torneo más largo de lo habitual

Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el Mundial 2026 y las nuevas reglas de la FIFA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Yaya Muñoz quedó sorprendida con los precios por el Mundial 2026: “Ese lujito se lo dejo a los hombres”

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Jordan Ayew se refirió a Daniel Muñoz y Jefferson Lerman sus excompañeros en Crystal Palace: “Jugadores de primer nivel”

Colombia vs. Ghana: el dato que ilusiona a James Rodríguez y compañía para clasificar a los octavos de final del Mundial

Néstor Lorenzo compartió sus impresiones sobre el Mundial 2026 y las nuevas reglas de la FIFA

Revelan qué pasará con Cristiano Ronaldo al terminar el Mundial 2026: “El último baile”