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Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se refirió a los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador de Nacional

Medios de comunicación uruguayos aseguraron que el entrenador del equipo santafereño es el principal candidato para reemplazar a Jorge Bava, estratega saliente del club nacionalista

Pablo Repetto
Pablo Repetto dirige a Independiente Independiente Santa Fe desde enero de 2026. Acumula cerca de 37 partidos oficiales con un rendimiento general que comprende 15 victorias, 14 empates y 8 derrotas - crédito Colprensa
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Los rumores sobre un posible cambio en el banquillo de Nacional de Uruguay tomaron fuerza este sábado 15 de agosto de 2026, luego de que el periodista Ignacio Oviedo señalara que Pablo Repetto era el principal candidato para asumir la dirección técnica del conjunto tricolor en caso de que la institución decidiera ponerle punto final al ciclo de Jorge Bava. El entrenador, además, tiene pasado en Independiente Santa Fe, por lo que cualquier movimiento en Nacional podía generar especulación sobre su futuro.

Repetto, actual técnico del conjunto cardenal, fue consultado por esta situación en diálogo con Caracol Radio y fue contundente al descartar una salida de Bogotá. “Yo tengo una historia en Nacional de Uruguay, en el año 2022, y he tenido después de ese 2022 tres o cuatro veces el llamado del club. En este caso, yo tengo contrato y no me iría por ningún equipo porque los contratos están para respetarse. Yo tengo contrato por un año y no hay chance de que yo me vaya. Después se verá, pero hoy, de ninguna manera, me voy de Santa Fe”, explicó el entrenador.

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El primer informe desde Uruguay que vincula a Pablo Repetto como nuevo entrenador de Nacional - crédito @ignaciooviedo/X
El primer informe desde Uruguay que vincula a Pablo Repetto como nuevo entrenador de Nacional - crédito @ignaciooviedo/X

El pasado de Pablo Repetto en Nacional de Uruguay

Las declaraciones entregadas a ese medio radial ponen freno, al menos por ahora, a las versiones que comenzaron a relacionarlo nuevamente con Nacional. Repetto ya conoce la institución uruguaya y tuvo una etapa exitosa durante 2022, uno de los principales argumentos para que su nombre apareciera entre los candidatos.

Durante aquella temporada, dirigió 39 partidos oficiales con Nacional, con un balance de 26 victorias, nueve empates y apenas cuatro derrotas. Además, consiguió tres títulos: el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo. Ese antecedente explica parte del interés que puede generar su nombre cada vez que el club busca entrenador.

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Sin embargo, el técnico insiste en que su presente está en Colombia. En medio de la conversación también se refirió a la situación que atraviesa el país después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Pablo Repetto dirigió a Atlético Nacional en 17 partidos oficiales desde el 1 de marzo hasta agosto de 2024. Su etapa dejó un saldo de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas, alcanzando un rendimiento aproximado del 54.9% - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE
Pablo Repetto dirigió a Atlético Nacional en 17 partidos oficiales desde el 1 de marzo hasta agosto de 2024. Su etapa dejó un saldo de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas, alcanzando un rendimiento aproximado del 54.9% - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

“El club ha estado muy preocupado por toda la situación, muy pendiente, tratando de ayudar con la iniciativa de los directivos. El cuerpo técnico también se ha sumado y el fútbol femenino también se ha sumado a la ayuda de los más damnificados”, contó Repetto.

El uruguayo explicó que no es ajeno a este tipo de situaciones. “Yo, siendo uruguayo, viví este terremoto. Estuve muchos años en Ecuador y me tocó vivir un terremoto en 2016 que afectó a Manta”, recordó.

“En el momento, independientemente del susto, no pensás que pueda existir algo de tanta magnitud, porque con el correr de los minutos uno se da cuenta de la gravedad. Son hechos muy tristes, pero hay que mirar hacia adelante, afrontarlo como lo está afrontando el pueblo colombiano. Hay que ayudar para que todo pueda volver a la normalidad”, añadió.

Jorge Bava
Jorge Bava dirigió a Independiente Santa Fe en 31 o 32 partidos oficiales entre marzo y septiembre de 2025 - crédito Colprensa

¿Cómo prepara el partido Santa Fe ante River Plate?

En lo deportivo, Repetto también habló del próximo desafío internacional de Santa Fe frente a River Plate. El técnico confirmó que Víctor Moreno continúa lesionado, mientras que Emerson Rivaldo no está inscrito y Mosquera Marmolejo tampoco podrá jugar.

“Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los más grandes de América, pero sabemos lo lindo que es jugar esta instancia del torneo continental. Esperamos ganar el partido de acá para viajar con posibilidades”, afirmó.

Sobre la posibilidad de aprovechar la altura, fue claro: “No creo que la altura pueda ser de gran ayuda para nosotros, porque si fuera así, tan fácil, todos los equipos de altura ganarían el torneo”.

Repetto también confirmó que Santa Fe ya tiene definidos sus 25 jugadores inscritos para el semestre y que el último movimiento fue la incorporación de un arquero. Su intención, según explicó, es darle continuidad al grupo y recuperar ritmo después del largo parón.

“Estamos tranquilos, apostamos a mantener el equipo. Creemos que, a partir de la continuidad y de los jugadores que se van poniendo mejor, podamos ser protagonistas como el torneo pasado y soñar con lograr los títulos”, concluyó.

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