Colombia

Capturaron en Bogotá a ‘Maracucho’, cabecilla del Tren de Aragua encargado de la extorsión y distribución de drogas

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el golpe a la organización transnacional es una prueba del trabajo de las autoridades locales contra el crimen

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Un hombre esposado es escoltado por dos hombres hacia un coche blanco con la puerta abierta, en un estacionamiento con varios niveles al fondo
Castro Méndez estaba encargado de dirigir una red vinculada a venta de drogas, hurto, extorsión y asesinatos, entre otros delitos - crédito Polícia Nacional

La Policía de Bogotá capturó esta madrugada del 2 de julio de 2026 en Bogotá a Néstor Luis Castro Méndez, alias Grosote o Maracucho, señalado como cabecilla del Tren de Aragua, tras un operativo en el barrio Santa Fe, de la localidad Los Mártires.

Castro Méndez estaba encargado de dirigir una red vinculada a venta de drogas, hurto, extorsión y asesinatos, entre otros delitos, según la información oficial emitida por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

El procedimiento fue un operativo conjunto del Gaula de la Policía Nacional, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el reporte, la detención culminó una operación de identificación, búsqueda y estructuración de casos de multicrimen adelantada durante un año.

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Carlos Fernando Galán fue el encargado de revelar la captura de alias Maracucho - crédito @CarlosFGalan/X
Carlos Fernando Galán fue el encargado de revelar la captura de alias Maracucho - crédito @CarlosFGalan/X

“Esta madrugada fue capturado en Bogotá alias “Maracucho”, cabecilla del “Tren de Aragua”. Néstor Luis Castro Méndez, alias “Grosote” o “Maracucho”, era encargado de dirigir una red de venta de drogas, hurto, extorsión y asesinatos, entre otros crímenes. Su captura es el resultado de un operativo conjunto del GAULA nacional, SIPOL de la Policía Metropolitana de Bogotá y Fiscalía General de la Nación en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires (sic)”, escribió Galán en su cuenta de X.

El mandatario local afirmó que el golpe a la organización transnacional es una prueba del trabajo de las autoridades locales contra el crimen.

“Esta captura es un nuevo golpe contra el “Tren de Aragua” en Bogotá, y culmina una operación de identificación, búsqueda y estructuración de casos de multicrimen adelantada durante un año. En Bogotá no vamos a descansar hasta que los criminales no estén en la cárcel”.

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Tren de Aragua reactivará confrontación en Bogotá

3oct25 INFOBE tren de Aragua
El Niño Guerrero dirigió la banda desde la cárcel de Tocorón hasta que se fue con hombres, armas y dinero antes de que la GNB tomara el centro penitenciario en 2023

La muerte de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador del Tren de Aragua, no cerró la operación de la organización en Bogotá: según documentos de seguridad conocidos por Semana, abrió una fase de reacomodo para conservar influencia en localidades donde confluyen narcotráfico, extorsión, explotación sexual, tráfico de armas y lavado de activos.

Los informes describen que ese ajuste se concentra en las localidades de Kennedy, Bosa y Santa Fe, y que podría empujar una nueva disputa por corredores criminales que durante los últimos años estuvieron en el centro de la mayor ola de violencia urbana registrada en la ciudad en 7 años, reveló Semana. En esa etapa previa, la confrontación con más de 30 bandas locales estuvo marcada por asesinatos, torturas, desmembramientos, sicariatos y cuerpos embolsados.

El cuadro que retratan los reportes no muestra una estructura unificada. Los expedientes hablan de un entramado con mandos históricos, operadores territoriales, redes de apoyo y facciones que siguen activas en distintos puntos de la capital colombiana, pese a los golpes contra varios de sus referentes.

Las dinámicas delictivas impulsadas por la tercerización y alianzas con bandas locales han modificado el panorama en zonas estratégicas y agudizan los desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad - crédito Fundación Pares / @anateresabernal / X
Los informes describen que ese ajuste se concentra en las localidades de Kennedy, Bosa y Santa Fe, y que podría empujar una nueva disputa por corredores criminales - crédito Fundación Pares / @anateresabernal / X

Para las autoridades, el problema central no se limita a los nombres que integran la red. La preocupación está en la capacidad que aún conserva para intervenir en mercados ilegales que producen ingresos permanentes, con Kennedy como punto más sensible.

Los barrios María Paz, El Amparo, Bellavista, Patio Bonito, Chucua de la Vaca y Llano Grande aparecen en los reportes como las zonas de disputa más complejas. Los investigadores advirtieron que allí podría agravarse la ola de homicidios por la retoma de las líneas de droga por parte del grupo.

La importancia de esos sectores está ligada a la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos). Conforme a los reportes, la central funciona como punto de conexión entre rutas regionales de abastecimiento, redes de distribución urbana y mercados ilegales que operan en distintos puntos de la ciudad; quien consolida influencia en ese entorno obtiene ventajas logísticas para almacenar, transportar y comercializar estupefacientes.

En esa zona también aparecen tensiones con los “Caucanos”, identificados en análisis de inteligencia por el control de expendios y corredores de distribución en Kennedy. Esa estructura ganó fuerza después del desplazamiento de los “Camilo” y de la captura de “Brayan la 38”, señalado como máximo jefe del Tren en el sur de Bogotá.

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