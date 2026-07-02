Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, desmintió la venta del equipo bogotano: “Pura paja”

El dirigente reconoció que existe una oferta formal pero que, hasta el momento, no se ha ejecutado ninguna operación económica - crédito Millonarios FC

La posible venta de Millonarios Fútbol Club a un fondo de inversión extranjero ha tomado por sorpresa a los aficionados del fútbol colombiano.

Según las versiones preliminares, el equipo bogotano, que actualmente está controlado por el grupo Amber Capital, recibió al menos una oferta de USD 65 millones de grupos inversores de Estados Unidos.

No obstante, la posible venta del 16 veces campeón del fútbol profesional colombiano parece que se ha caído del todo. Así lo mencionó Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios FC y representante del fondo de inversión mayoritario Amber Capital que, en diálogo con Blu Radio, negó que el conjunto albiazul haya sido vendido al fondo inversor estadounidense, aunque confirmó que recibió una oferta para ello.

PUBLICIDAD

“No, no es cierto. Hay una oferta, efectivamente, pero las ha habido en el pasado. Es diferente tener una oferta (...) a que haya un negocio cerrado. No se ha cerrado el negocio. Millonarios en este momento no ha sido vendido”, afirmó el directivo en la entrevista con el medio.

Incluso, en conversación con Caracol Radio, utilizó una frase coloquial con la que desmiente la venta del equipo capitalino: “No es cierto, hay una oferta, pero hasta el momento, es pura paja”.

De acuerdo con el dirigente, para que una transacción de ese tamaño avance en el plano legal falta una etapa clave: el due diligence, una auditoría de compra en la que el interesado verifica datos contables, pasivos y estados financieros reales del club.

PUBLICIDAD

Por el momento, desde Millonarios FC no se ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.