El británico Matthew Foster, señalado de asesinar a Natalia Villalba Angarita y meterla en una maleta, fue enviado a la cárcel: estos son los cargos

El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía

El juez 32 de Control de Garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento contra Matthew Ashley Foster-Smith, también conocido como Mattew Foster Martinson, ciudadano de nacionalidad británica y señalado del crimen de Natalia Villalba Angarita, de 36 años, en un apartamento del norte de la capital del país.

El hombre fue imputado con los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, cargos que no fueron aceptados por el ahora condenado.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima permitió el ingreso del extranjero al inmueble donde se alojaba temporalmente y, al llegar, él se registró en el libro de visitantes con un nombre distinto para dificultar su posterior identificación.

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Foster Martinson fue detenido en Quito por una notificación roja de Interpol y luego fue trasladado a Bogotá, donde el CTI hizo efectiva la captura - crédito Fiscalía General de la Nación

Tras comprobar que la mujer estaba sola, la habría atacado con múltiples golpes con un objeto contundente hasta causarle la muerte.

“Posteriormente, introdujo el cuerpo en una maleta, lo trasladó a la ducha del baño y abrió la llave para dejarlo expuesto a la caída de agua caliente”, mencionó la Fiscalía.

De igual forma, el ente acusatorio enfatizó que Foster Martinson “realizó distintas maniobras para eliminar los rastros de sangre, cambió la ropa con la que había entrado al inmueble e introdujo la que llevaba en una bolsa que arrojó al ducto de basuras antes de abandonar el edificio”.

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Las evidencias, según la Fiscalía, apuntan a que permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se llevó el celular de la víctima. El cuerpo fue hallado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien dio aviso a las autoridades.

La Fiscalía sostuvo que Foster Martinson atacó a la mujer con múltiples golpes con un objeto contundente dentro del apartamento en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

“Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio (...) Los cargos no fueron aceptados”, indicó la Fiscalía.

Vale mencionar que el ciudadano europeo fue detenido el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador), tras una notificación roja de Interpol. Al día siguiente fue expulsado de ese país y trasladado al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde funcionarios del CTI hicieron efectiva la orden de captura.

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Captura de Matthew Foster, señalado asesino de Natalia Villalba en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Otros detalles de la investigación

Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada el miércoles 1 de julio de 2026, la Fiscalía reveló detalles de una posible coartada elaborada por Foster Martinson para seguir recibiendo dinero desde Reino Unido, encubrir el crimen y huir primero a Quito (Ecuador) y después a Londres.

Según la investigación citada por Noticias RCN, esos giros enviados desde el país europeo habrían servido para ocultar el cuerpo y financiar la fuga.

Incluso, se revelaron conversaciones donde el británico intentó instalar la versión de que había perdido la memoria tras consumir sustancias, y que había sido asaltado y secuestrado en Colombia, por lo que necesitaba recursos económicos para regresar a su país de origen.

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“Me drogaron, me golpearon y me secuestraron en Colombia. No puedo confirmar qué pasó exactamente, ya que estaba drogado y secuestrado. No sé qué más añadir a esto”, escribió. En otro mensaje agregó: “Quiero decir que vi cómo asesinaban a alguien. ¿Es eso relevante?”, se leen en los chats difundidos por el noticiero nacional.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

Igualmente, durante la audiencia se conocieron mensajes dirigidos a entidades bancarias en los que Foster afirmaba haber sido víctima de un delito grave para justificar nuevas transferencias.

Por su parte, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmó que la causa de la muerte de Natalia Villalba Angarita fue producto de un golpe contundente.

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“Le pegaron un golpe. En la cabeza, cuando una persona llega en una maleta, es porque generalmente la persona es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, señaló el directivo.

Según explicó, la víctima fue descuartizada para introducir sus restos en la maleta en la que fue encontrada.

El expediente contra Foster-Smith incluye además un reporte recibido por la Secretaría de Seguridad de Bogotá tras la denuncia de la propietaria de un hostal donde el británico se hospedó en junio de 2026, antes de su encuentro con Villalba. La presentación fue hecha por el ciudadano estadounidense Cameren Gregory, que compartió habitación con él.

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