Comandante de las Fuerzas Militares acusó penalmente a coronel retirado que aseguró que le habían ordenado suspender operativos contra los grupos armados

General Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

Una denuncia penal impulsada por el general Hugo López ante la Fiscalía General de la Nación marca un nuevo capítulo en la disputa interna de las Fuerzas Militares. El comandante acusa al coronel retirado Javier Valenzuela de incurrir en calumnia e injuria tras declaraciones en las que Valenzuela afirmó haber recibido órdenes directas para suspender operaciones contra grupos armados.

De acuerdo con la información suminsitrada por Asuntos Legales, el general López sostiene que jamás impartió tales instrucciones y que cualquier suspensión de operaciones en Nariño y Putumayo durante 2025 respondió a mandatos formales del Gobierno nacional, regulados por el Decreto 1052. El oficial aseguró que no existieron decisiones personales orientadas a favorecer a grupos ilegales, rechazando así las acusaciones que dañan tanto su reputación como la imagen institucional.

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En el centro de la controversia se encuentran las declaraciones brindadas por Valenzuela a La FM. El excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules relató que el alto mando, a través de llamadas telefónicas, le ordenó retirar tropas de zonas donde había reportes de presencia guerrillera y armamento. Según Valenzuela, el argumento detrás de estas órdenes era la existencia de quejas en la mesa de diálogos de paz. El coronel en retiro vinculó estos hechos y su salida de la institución a posibles tensiones con el Ejecutivo derivadas de su gestión.

Una denuncia penal impulsada por el general Hugo López ante la Fiscalía General de la Nación marca un nuevo capítulo en la disputa interna de las Fuerzas Militares. El comandante acusa al coronel retirado Javier Valenzuela de incurrir en calumnia e injuria tras declaraciones en las que Valenzuela afirmó haber recibido órdenes directas para suspender operaciones contra grupos armados - crédito Europa Press

La denuncia penal presentada por López no solo lo acusa de afectar el buen nombre y la imagen de las Fuerzas Militares, sino también exige que el exoficial sustente sus afirmaciones ante las autoridades o proceda a una retractación conforme lo establece la ley. El comandante hizo énfasis en que la suspensión de algunas operaciones durante el periodo señalado fue resultado de directrices gubernamentales y no de iniciativas propias.

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La desvinculación de Valenzuela, según la versión oficial, obedeció a procesos regulares de la carrera militar. El general López explicó que el coronel en retiro no fue seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares, un requisito habitual para ascensos, por lo que solicitó su retiro, aceptado formalmente en diciembre de 2025.

Valenzuela denunció freno de operativos en Nariño por los diálogos de paz

El coronel retirado Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules, vinculó las restricciones a operaciones militares en Nariño con el contexto de los diálogos con disidencias.

En entrevista con La FM, explicó que bajo su mando recibió “órdenes de retirar tropas y no avanzar hacia zonas como Inda Zabaleta y el río Rosario”, pese a contar con “información de inteligencia sobre presencia de la Segunda Marquetalia, armamento, explosivos e insumos para procesar clorhidrato de cocaína”.

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Valenzuela relató que asumió el cargo en diciembre de 2024, coordinando cuatro batallones y nueve municipios de la costa del Pacífico nariñense.

Señaló que “los diálogos de paz fueron un obstáculo permanente para poder realizar operaciones ofensivas con mis unidades, especialmente en el sector de Inda Zabaleta”. Describió que existía un “espacio delimitado para extraer cabecillas de la Segunda Marquetalia”, aunque ese cuadrante tenía límites temporales y finalmente “los bandidos lo tomaron como algo permanente”, afectando la operatividad militar.

El excomandante manifestó que expuso la situación a sus superiores y al ministro durante una visita a Tumaco, lo que lo volvió incómodo en la estructura militar.

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Añadió que existía escasez de munición y restricciones en el entrenamiento. Sobre las órdenes, Valenzuela diferenció el apoyo recibido de la Tercera División y las directivas desde niveles más altos: “Sí recibí dos llamadas, una de quien hoy en día es el comandante general, en ese momento era jefe de Estado Mayor Conjunto, directamente el señor general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona”. También mencionó que “el señor general Erick Rodríguez también me llamó para lo mismo, retirar las tropas”.

El coronel retirado Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules, vinculó las restricciones a operaciones militares en Nariño con el contexto de los diálogos con disidencias - crédito Ariana Cubillos/AP

Valenzuela afirmó que nunca recibió una explicación completa: “La orden fue: devuelva esas unidades, allá no puede ingresar porque estamos en el tema de diálogos y no, nada más”. Relacionó la restricción con quejas provenientes de la mesa de diálogos: “Sí sé de primera mano que, a través de algunos integrantes de la mesa de diálogos, por supuesto, los bandidos se quejaron con la presencia de nuestra tropa”. Su denuncia reabre el debate sobre los límites operativos en Tumaco durante las conversaciones con la Segunda Marquetalia.

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