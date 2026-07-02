Aunque pasaron las elecciones presidenciales, un departamento de Colombia tendrá que volver a las urnas: este es el motivo

Declaraciones de Jaime Hernando Suárez, Delegado en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el domingo 5 de julio de 2026 se vivirá una nueva jornada democrática en Colombia, dos semanas después de que se realizara la segunda vuelta presidencial.

Los comicios atípicos se desarrollarán en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que escogerá al nuevo gobernador después de que se declarara la nulidad de los comicios del 29 de octubre de 2023, una decisión que obligó al Gobierno nacional a convocar una nueva jornada mediante el Decreto 0471 del 7 de mayo de 2026.

Para esta elección, 53.872 ciudadanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en la isla colombiana. Del total de personas aptas para sufragar, 27.964 son mujeres y 25.908 son hombres, según informó la entidad electoral. La jornada se realizará en ocho puestos de votación con 141 mesas distribuidas en el archipiélago.

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Siete de esos puestos estarán en San Andrés, donde funcionarán 128 mesas, y uno en Providencia, con 13 mesas. En el puesto Instituto Bolivariano, en San Andrés, habrá dispositivos de autenticación biométrica para validar la identidad de los electores.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina celebrarán una elección atípica para escoger gobernador tras la nulidad de los comicios del 29 de octubre de 2023 - crédito Charlie Cordero/Reuters

La Registraduría precisó que en estas elecciones territoriales solo podrán votar los residentes del archipiélago, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 2762 de 1991 y la reglamentación de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre).

Eso significa que los ciudadanos deberán presentar obligatoriamente dos documentos al ingresar al puesto de votación: la tarjeta de residencia Occre y la cédula de ciudadanía. Sin esos soportes, no podrán ejercer el voto en la jornada prevista para este 5 de julio.

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Para atender el proceso fueron designados 926 jurados de votación en San Andrés: 768 titulares y 158 remanentes. En Providencia prestarán ese servicio 94 personas, de las cuales 78 serán titulares y 16 remanentes.

Desde las primeras horas de la mañana, los puestos de votación recibieron a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

“Seguimos trabajando por hacer unos procesos electorales con todas las garantías de transparencia. Inclusive, para estas elecciones en San Andrés, llevamos un número considerable de funcionarios de la Registraduría que no son de San Andrés”, declaró Jaime Hernando Suárez, delegado en lo electoral de la Registraduría.

Los ciudadanos podrán verificar su lugar de votación en el portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para hacerlo deberán ingresar a la opción “Electoral”, luego seleccionar “Elecciones Atípicas”, elegir “Gobernador San Andrés, Providencia y Santa Catalina” y terminar en el botón de consulta del puesto asignado.

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Los candidatos a la Gobernación de San Andrés

Las elecciones atípicas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ya tienen seis aspirantes confirmados.

Tarjeton Elecciones Gobernador San Andrés - crédito Registraduría

La lista de inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil incluye a Girley Ordóñez Bowie, Carolina Puas Murillo, Bernardo Masco Bent, Escorcio Christopher Pomare, Rómulo Areiza Taylor y Carlos Fontalvo Suárez.

Ordóñez Bowie, diputada y respaldada por el Partido Liberal, con apoyo del Nuevo Liberalismo y el Partido Conservador, dijo en diálogo con el medio local El Isleño que buscará continuidad para “múltiples obras en curso” y para las líneas del Plan de Desarrollo Departamental durante el periodo restante de 18 meses.

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Entre tanto, Carolina Puas Murillo, exdiputada, quedó inscrita por Cambio Radical, colectividad que enfatizó en que la candidatura llevará propuestas para responder a las necesidades “más urgentes” del archipiélago.

Por su parte, Bernardo Masco Bent, exalcalde de Providencia y Santa Catalina, se registró con el respaldo del partido La Fuerza. Afirmó que su propuesta se centrará en salud y seguridad. “Conocemos las necesidades de las islas, sabemos de qué sufrimos, la idea es apuntar directamente a nuestras falencias”, indicó al medio citado.

Fachada de la Gobernación de San Andrés - crédito Gobernación de San Andrés

Escorcio Pomare, exdiputado local, participará con el lema “Juntos, podemos hacerlo posible”, con una propuesta enfocada en el desarrollo del territorio insular, según El Isleño.

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Así mismo, Rómulo Areiza Taylor se inscribió con el aval de Dignidad & Compromiso y sostuvo que su campaña estará orientada a enfrentar las dificultades actuales del departamento. “Las islas necesitan un líder que no se esconda de los problemas, que le dé la cara a la crisis”, indicó.

Por último, Carlos Fontalvo Suárez, quien formalizó su inscripción con el respaldo de la Alianza Social Independiente (ASI), señaló que “es una candidatura de la gente, construida con la participación de los que quieren ser parte del cambio real”.

El que gane la contienda electoral reemplazará a Vilma Jay, comunicadora social que había sido provisionalmente por el presidente Gustavo Petro como gobernadora del archipiélago.

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