Colombia

Un rayo mató a una menor de edad cuando huía de la lluvia en Antioquia

La reacción de la comunidad educativa rural y los nuevos llamados de las autoridades advierten sobre los riesgos de las tormentas eléctricas

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Tenga en cuenta las recomendaciones si llega a ser sorprendido por una tormenta eléctrica - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La menor estaba en una tienda de la vereda Sinaí y salió hacia su casa cuando el aguacero no cedía, pero una descarga la alcanzó en el trayecto y falleció en el lugar - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Una tormenta eléctrica dejó sin vida a una niña de 10 años en la vereda Sinaí, en la zona rural de El Bagre, Antioquia, después de que un rayo la alcanzó cuando corría hacia su vivienda.

La menor, identificada como Daniela Yiceth Seña Ricardo por varios medios nacionales, estaba en una tienda del sector hacia las 4:00 p. m. del 30 de junio, cuando comenzó el aguacero.

Al salir en dirección a su casa, una descarga eléctrica la impactó y murió en el lugar. La niña, según medios regionales, se había resguardado en un establecimiento comercial cuando arreció la tormenta. Cuando decidió salir porque la lluvia no cedía, el rayo la alcanzó en el trayecto hacia su vivienda.

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Según El Tiempo, el impacto ocurrió en una calle del sector conocido como Perico. Habitantes de la vereda intentaron auxiliarla, pero no lograron salvarle la vida.

Tras el hecho, las autoridades realizaron la inspección técnica y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal. Alerta Paisa añadió que la entrega a la familia quedó pendiente para las honras fúnebres.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en El Bagre y Puerto López por confinamientos, desplazamientos forzados y ataques con explosivos - crédito Defensoría / Sitio Web
La estudiante de la Institución Educativa Rural Maneska había buscado refugio en un establecimiento de la vereda Sinaí durante la lluvia, y al retomar el camino fue impactada cerca del sector Perico - crédito Defensoría / Sitio Web

La menor estudiaba en la Institución Educativa Rural Maneska, de acuerdo con El Tiempo. Este último medio precisó que cursaba segundo grado. Las autoridades de gestión del riesgo a nivel departamental pidieron extremar precauciones ante tormentas de esa magnitud. Ese diario añadió que la probabilidad de que una persona reciba el impacto de un rayo es de una entre 15.000. Ese dato apareció solo en El Tiempo.

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Las alertas por tormentas y los daños reportados en Nechí

Según las autoridades ambientales y climatológicas, relacionan la tragedia en El Bagre con una jornada de lluvias, tormentas y fuertes vientos que también causó emergencias en Nechí.

Ese medio señaló que durante la tarde y la noche del martes hubo daños en viviendas y establecimientos comerciales. Entre las afectaciones, mencionó la destrucción parcial de varios negocios, incluido un puesto de venta de jugos de naranja.

También informó que los vendavales arrancaron láminas de zinc de techos de viviendas y dejaron a varias familias expuestas al clima. El Cuerpo de Bomberos de Nechí activó protocolos de atención y difundió alertas por varios canales de comunicación, entre ellos grupos de WhatsApp.

Los organismos de socorro insistieron en buscar refugio en lugares seguros y en alejarse de árboles y estructuras metálicas cuando haya tormentas, según Alerta Paisa. También reiteraron el llamado a evitar los espacios abiertos mientras persistan las descargas eléctricas o los vientos fuertes.

Un rayo dejó seis heridos en el páramo de Santurbán, en Guaca

Un rayo dejó seis heridos en el páramo de Santurbán, el 15 de febrero del 2026, en Santander, cuando un grupo de trabajadores agrícolas intentó resguardarse de una tormenta bajo un plástico en la vereda El Alizal, municipio de Guaca, un episodio que se produjo en medio de un frente frío que ya ha obligado a declarar la calamidad pública en 18 municipios del departamento.

La emergencia ocurrió durante el fin de semana de San Valentín y alcanzó a personas que recogían papa en una zona rural del norte de Santander.Entre los lesionados hay un niño de 10 años y tres de las víctimas debieron ser trasladadas de inmediato a centros asistenciales por la gravedad de las quemaduras.

El alcance del temporal va más allá de este caso puntual. Más de 500 personas han resultado damnificadas en el departamento por inundaciones, tormentas eléctricas y desbordamientos de ríos, con daños en viviendas, cultivos y carreteras que mantienen bloqueados varios caminos rurales.}

Las autoridades advierten sobre riesgos adicionales como inundaciones, avenidas torrenciales y desprendimientos de rocas en corredores viales - crédito Gestión del Riesgo Santander

Entre los heridos por la descarga están el menor de edad, Leonardo Dugarte y Suleima del Carmen Rivas, ambos de nacionalidad venezolana y de 34 años. El caso de Rivas requirió atención especializada y por eso fue remitida al Hospital Universitario de Santander.

La atención inicial del incidente fue coordinada por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Guaca y el Hospital Santa Ana, con apoyo de una ambulancia del Hospital San José del municipio de San Andrés. El estado de salud de los lesionados sigue bajo vigilancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

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