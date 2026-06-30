Yina Calderón arremetió contra la mexicana Wendy Guevara tras su paso por Telemundo: “La máscara se le está cayendo”

Yina Calderón regresa a Colombia y lanza críticas a Wendy Guevara - crédito @yinacalderontv @soywendyguevaraoficial/ Instagram

La creadora de contenido y participante de realities Yina Calderón regresó recientemente a Colombia después de su experiencia en Telemundo, donde inicialmente participó como panelista en La casa de los famosos y luego se desempeñó como presentadora en varios programas matutinos del canal.

Luego de su salida del canal, Calderón reapareció en el programa Agonstin Podcast, espacio en el que compartió detalles sobre su paso por el extranjero y emitió opiniones directas sobre diversas figuras del espectáculo. Entre sus declaraciones, la colombiana afirmó que no confiaría en ciertas celebridades, incluyendo a Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de La casa de los famosos México.

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Según detalló la creadora de contenido, Wendy “engañó” a sus seguidores con una personalidad falsa para hacerse del premio en el reality en el que participó en 2023. “Siento que con una el público se está equivocando; es Wendy Guevara, en México sí la conocen mucho. Siento que esa fachada de cara bonita, de buena gente y de chévere con todo el mundo es mentira, y la máscara se le está cayendo, ahora está metida en problemas. La gente la está descubriendo como realmente es”, dijo Yina Calderón.

Calderón continuó diciendo que Wendy engañó al público del programa y los convenció con una personalidad falsa para llevarse el primer lugar. “A los mexicanos, qué pena decirles, pero están completamente erróneos con lo que es ella como persona, siento que engañó totalmente al público, lo cual no está mal porque así se ganó el reality, pero ¿hasta cuándo nos dura una máscara puesta?“, concluyó la colombiana.

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