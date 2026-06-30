Colombia

Yina Calderón arremetió contra la mexicana Wendy Guevara tras su paso por Telemundo: “La máscara se le está cayendo”

La colombiana aseguró que Guevara ganó la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ escondiendo su verdadera personalidad

Guardar
Google icon
Yina Calderón regresa a Colombia y lanza críticas a Wendy Guevara - crédito @yinacalderontv @soywendyguevaraoficial/ Instagram
Yina Calderón regresa a Colombia y lanza críticas a Wendy Guevara - crédito @yinacalderontv @soywendyguevaraoficial/ Instagram

La creadora de contenido y participante de realities Yina Calderón regresó recientemente a Colombia después de su experiencia en Telemundo, donde inicialmente participó como panelista en La casa de los famosos y luego se desempeñó como presentadora en varios programas matutinos del canal.

Luego de su salida del canal, Calderón reapareció en el programa Agonstin Podcast, espacio en el que compartió detalles sobre su paso por el extranjero y emitió opiniones directas sobre diversas figuras del espectáculo. Entre sus declaraciones, la colombiana afirmó que no confiaría en ciertas celebridades, incluyendo a Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de La casa de los famosos México.

PUBLICIDAD

Según detalló la creadora de contenido, Wendy “engañó” a sus seguidores con una personalidad falsa para hacerse del premio en el reality en el que participó en 2023. “Siento que con una el público se está equivocando; es Wendy Guevara, en México sí la conocen mucho. Siento que esa fachada de cara bonita, de buena gente y de chévere con todo el mundo es mentira, y la máscara se le está cayendo, ahora está metida en problemas. La gente la está descubriendo como realmente es”, dijo Yina Calderón.

Calderón continuó diciendo que Wendy engañó al público del programa y los convenció con una personalidad falsa para llevarse el primer lugar. “A los mexicanos, qué pena decirles, pero están completamente erróneos con lo que es ella como persona, siento que engañó totalmente al público, lo cual no está mal porque así se ganó el reality, pero ¿hasta cuándo nos dura una máscara puesta?“, concluyó la colombiana.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Yina CalderónWendy GuevaraLa casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue rescatado un hombre que permaneció más de 12 horas en una torre de alta tensión en Barranquilla: tenía un machete y se negaba a bajar

Las autoridades afirmaron que se desconocen los motivos que llevaron al ciudadano a escalar la estructura y añadieron que la persona presenta antecedentes relacionados con su salud mental

Así fue rescatado un hombre que permaneció más de 12 horas en una torre de alta tensión en Barranquilla: tenía un machete y se negaba a bajar

Consejo Colombiano de Seguridad reportó más de 10.000 enfermedades de origen laboral en Colombia: cómo identificarlas

El registro incluye afecciones mentales y físicas, entre ellas la depresión, la ansiedad y trastornos musculoesqueléticos, y advierte que molestias subestimadas en la jornada pueden anticipar cuadros de salud más complejos

Consejo Colombiano de Seguridad reportó más de 10.000 enfermedades de origen laboral en Colombia: cómo identificarlas

Protesta de comunidades afrodescendientes bloquea la vía entre Tuluá y Andalucía por incumplimientos del Gobierno: esto se sabe

La movilidad en el corredor del Valle del Cauca presenta restricciones por una manifestación, donde los participantes aseguran que existen acuerdos sin ejecutar

Protesta de comunidades afrodescendientes bloquea la vía entre Tuluá y Andalucía por incumplimientos del Gobierno: esto se sabe

Un ataque con drones dejó un soldado muerto y cuatro heridos en El Tarra, Norte de Santander: esto se sabe

La modalidad de agresión con artefactos improvisados expone un problema de seguridad latente que involucra a diversos actores armados en la región

Un ataque con drones dejó un soldado muerto y cuatro heridos en El Tarra, Norte de Santander: esto se sabe

La Policía capturó a dos sospechosos por la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá: ADN vinculó rastros de sangre hallados en una barbería

La investigación, coordinada con la Fiscalía y adelantada durante seis meses, llevó a detenciones en Kennedy y Bosa de un hombre de 34 años y una mujer de 45

La Policía capturó a dos sospechosos por la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá: ADN vinculó rastros de sangre hallados en una barbería
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

Shakira suma un récord con ‘Dai Dai’: la colombiana obtuvo un nuevo número uno en Billboard

Show de ‘Culotauro’ en que seguidores de Petro y De la Espriella se enfrentaron habría sido planeado: esto se sabe

Pipe Bueno interrumpió su show tras falta de respeto durante minuto de silencio por Venezuela: “No quisieras estar debajo de las piedras”

Karol G fue la invitada especial en concierto de Rosalía y aparentemente hizo una revelación sobre su relación con Feid

Deportes

Otro colombiano correrá el Tour de Francia 2026: el Movistar Team confirmó a Einer Rubio dentro de su equipo para ‘La Grande Boucle’

Otro colombiano correrá el Tour de Francia 2026: el Movistar Team confirmó a Einer Rubio dentro de su equipo para ‘La Grande Boucle’

Extécnico de Ghana analizó en la previa lo que será el duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Fue impresionante”

Estos serán los uniformes para Colombia vs. Ghana: la Tricolor vuelve a usar su indumentaria principal desde el Mundial de Francia 1998

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG