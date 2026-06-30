Colombia

Shakira suma un récord con ‘Dai Dai’: la colombiana obtuvo un nuevo número uno en Billboard

El tema musical del Mundial 2026 supera a lanzamientos previos y lleva a la cantante a su segundo número uno global, mientras Burna Boy debuta en la cima de la prestigiosa lista internacional

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'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy, un himno mundialista que conquista el mundo - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach
'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy, un himno mundialista que conquista el mundo - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

La canción Dai Dai, interpretada por Shakira y Burna Boy, se ha consolidado como la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026 y ha alcanzado el primer puesto en la lista Billboard Global Excl. U.S., convirtiéndose en la primera canción oficial de un Mundial que logra liderar este ranking desde su creación en 2020.

Este logro representa un hito tanto para la música latina como para el ámbito deportivo internacional, ya que hasta el momento solo una canción oficial de un Mundial había llegado al top 10: Dreamers de Jung Kook, que ocupó el cuarto lugar durante la Copa Mundial de Qatar 2022.

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Dai Dai saltó del puesto 7 al 1 en su sexta semana en la lista, registrando 31,5 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos entre el 19 y el 25 de junio, lo que representa un incremento del 6% respecto a la semana anterior. Las ventas digitales fuera del territorio estadounidense alcanzaron las 4.000 descargas, aunque esto significó una reducción del 36% comparado con la semana previa.

Shakira y Burna Boy alcanzan un hito con “Dai Dai”, la primera canción oficial de un Mundial en liderar la lista 'Billboard Global Excl. U.S. 'desde su creación - crédito captura de pantalla Billboard / instagram
Shakira y Burna Boy alcanzan un hito con “Dai Dai”, la primera canción oficial de un Mundial en liderar la lista 'Billboard Global Excl. U.S. 'desde su creación - crédito captura de pantalla Billboard / instagram

El número uno de Shakira la convierte en la latina con más números uno en esta lista, pues con este lanzamiento suma su segundo número uno en el Global Excl. U.S., tras el éxito de TQG junto a Karol G en 2023. Para Burna Boy, de Nigeria, el reconocimiento marca la primera vez que lidera esta clasificación global, sumándose así a otros artistas africanos que han conseguido posicionarse en la cima, como Rema.

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La presentación oficial de Dai Dai tuvo lugar durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, ante más de 80.000 asistentes. El torneo, que se extiende hasta el 19 de julio, tendrá un cierre musical de alto perfil: Shakira, BTS y Madonna serán los encargados del primer espectáculo de medio tiempo en una final de Copa Mundial, programado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Con 'Dai Dai', Shakira alcanza su segundo número uno en la lista Billboard Global Excl. U.S.; el primero lo consiguió junto a Karol G con el éxito 'TQG' en 2023 - crédito captura de pantalla Billboard.com
Con 'Dai Dai', Shakira alcanza su segundo número uno en la lista Billboard Global Excl. U.S.; el primero lo consiguió junto a Karol G con el éxito 'TQG' en 2023 - crédito captura de pantalla Billboard.com

La metodología de las listas Billboard Global 200 y Global Excl. U.S. se basa en la recopilación de datos de streaming y ventas digitales en más de 200 territorios, excluyendo las ventas directas al consumidor. Todos los datos son auditados y verificados por Luminate, que garantiza la autenticidad de los resultados publicados semanalmente, según lo detalló Billboard.

‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026, estrena adaptación brasileña con Leo Santana y Filipe Ret

La repercusión global de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, continúa en ascenso tras el reciente anuncio de su versión en portugués. Interpretada por Shakira y Burna Boy, la pista se lanzó originalmente el 15 de mayo como una propuesta multilingüe, resultado de la colaboración con el británico Ed Sheeran en la composición.

Leo Santana, colaborador elegido por la colombiana junto a Filipe Ret, compartió el primer adelanto de la nueva versión - crédito @leosantana/X

Desde el inicio, la canción se caracterizó por su fusión de afrobeats y ritmos latinos, y por reunir en su videoclip a algunos de los futbolistas más destacados del momento, como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Luis Díaz, Harry Kane, entre otros.

Con la mirada puesta en la inclusión y la proyección internacional, Shakira confirmó una versión especial en portugués, dirigida a su audiencia en Brasil. La noticia coincidió con la victoria de la selección brasileña ante Escocia, y la artista expresó su entusiasmo en redes sociales: “¡Una sorpresa para mi Brasil! ¡Celebremos Dai Dai en portugués con @leosantana y @filiperet!”. La nueva interpretación cuenta con la participación del cantante Leo Santana y el rapero Filipe Ret, ambos figuras reconocidas en la escena musical brasileña. Santana, emocionado por la colaboración, destacó la magnitud del proyecto y elogió a la artista colombiana como “la mayor artista pop latina de todos los tiempos”.

En la letra se realizaron ajustes para conectar mejor con la audiencia local. Mientras que la versión original mencionaba figuras históricas como Kaká, Iniesta, Beckham y Carlos Valderrama, la versión brasileña incluye referencias a Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Júnior y Neymar, figuras actuales y de relevancia para el público de Brasil.

La colombiana anticipó una sorpresa relacionada con "Dai Dai" a su fanaticada en Brasil - crédito @shakira/Instagram
La colombiana anticipó una sorpresa relacionada con "Dai Dai" a su fanaticada en Brasil - crédito @shakira/Instagram (@shakira/Instagram)

Más allá de su éxito musical, Dai Dai destaca por su compromiso social. Las regalías generadas por la canción serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares antes de que finalice el torneo para garantizar acceso a educación de calidad a niños en comunidades vulnerables.

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