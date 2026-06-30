Colombia

Show de ‘Culotauro’ en que seguidores de Petro y De la Espriella se enfrentaron habría sido planeado: esto se sabe

El creador de contenido presentaba uno de sus ‘stand ups’ en un espacio al que llamó ‘La Megacárcel’ cuando se viralizó una publicación en la que se afirmaba que dos hombres, en una de las zonas habilitadas para el público, se fueron a los golpes. Sin embargo, otros videos desmintieron el hecho

Guardar
Google icon

El creador de contenido preocupó a los seguidores y asistentes al lugar con la actividad - crédito @ElMinarca/X

Las elecciones presidenciales en Colombia este 2026 dejó a la vista un fuerte debate en las redes sociales sobre la afinidad de varios creadores de contenido con los candidatos, como fue el caso de la actriz Diana Ángel, reconocida figura pública que ha apoyado las decisiones de Gustavo Petro en la presidencia.

Durante los comicios, diversos influenciadores y usuarios en línea analizaron el comportamiento público de figuras reconocidas, evaluando su respaldo a aspitantes de izquierda o derecha.

En este escenario, la postura del comediante e influencer Culotauro fue tema de conversación, pues, junto a su equipo de Por la ventana, decidieron entrevistar a Iván Cepeda y a su entonces fórmula vicepresidencial Aida Quilcué; sin embargo, tuvieron algunos inconvenientes durante la transmisión, alegando un presunto hackeo de sus plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Camilo Sánchez habló del Canal RCN y el manejo que le dio a la relación de Diana Ángel con 'Culotauro' - crédito captura pantalla Sancocho Trifásico/YouTube
Camilo Sánchez habló del Canal RCN y el manejo que le dio a la relación de Diana Ángel con 'Culotauro' - crédito captura pantalla Sancocho Trifásico/YouTube

Recientemente, el comediante y exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una presentación. El show llamado La Megacárcel, pretendía sacarles unas cuantas risas a los asistentes, pero en redes sociales se viralizó un aparente caso de intolerancia entre seguidores de Gustavo Petro, Iván Cepeda y del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En el clip se aprecia cómo, cuando Culotauro está haciendo una explicación de un tema, de repente, uno de los asistentes en el balcón le grita y le pide que no se refiera de esa manera, al parecer por desacuerdos. De repente, otro hombre lo manda a callar y es ahí cuando supuestamente se origina el enfrentamiento.

PUBLICIDAD

El humorista, aparentemente desesperado, lanzó algunos gritos y pidió a los involucrados que se detuvieran, que no llevaran la situación a otras instancias e incluso que no se fueran a golpes. Sin embargo, no le hicieron caso y continuaron la discusión.

Culotauro, Camilo Sánchez y Emir Quintero
La intervención por parte de los integrantes de ‘Por la Ventana Pódcast’ evitó un presunto ataque en Bogotá - crédito @culotauro/Instagram

Finalmente, cuando el enfrentamiento se detuvo, el comediante lanzó unas preguntas entre el público y fue entonces cuando las personas se dieron cuenta de que todo habría sido planeado para el show. “Perro, si se ha reído, solamente le voy a pedir que deje reír a la gente que viene con usted. Amigos... En la megacárcel y en la risa cabemos todos. Denles un fuerte aplauso, por favor”, dijo.

Los problemas en la transmisión con Iván Cepeda

El episodio 126 de Por la ventana Pódcast, protagonizado por Iván Cepeda en calidad de candidato presidencial, fue eliminado en forma repentina de YouTube mientras se transmitía en vivo, a solo dos días de la segunda vuelta electoral en Colombia.

El hecho coincidió con el hackeo de la cuenta oficial del programa en X. Tanto los humoristas Camilo Sánchez y Culotauro como el propio Cepeda atribuyeron lo ocurrido a un ataque digital.

Cepeda, desde su cuenta en X, calificó el evento como parte de una “estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia” dirigida contra su proyecto político. Señaló que este tipo de episodios buscan manipular la opinión pública en la recta final de la campaña presidencial.

El comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, contó en detalle qué fue lo que ocurrió - crédito @culotauro/IG

Además, anunció que el video sería restituido en el canal de YouTube posteriormente, expresando su solidaridad con los creadores del pódcast.

Por su parte, Culotauro explicó que los hackers accedieron directamente a la cuenta de Sancocho Trifásico y eliminaron el video de Cepeda, aunque el resto de los episodios permaneció intacto. Rápidamente, cambiaron las contraseñas y recuperaron el control del canal, pero no lograron restaurar el capítulo borrado de inmediato.

Sánchez, desde Instagram, instó a no ceder ante los intentos de censura ni al odio generado por estos ataques. “La mejor defensa a estos ataques a la libertad de expresión es hacer sonar aún más fuerte eso que no quieren dejarnos hablar”, afirmó. Detalló que 60 mil personas seguían la transmisión en el momento de la eliminación y subrayó la importancia de respaldar a los creadores de contenido que enfrentan situaciones similares.

Temas Relacionados

CulotauroLa Megacárcel ShowEnfrentamientoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Entre 2023 y 2025, programas de inversión social de la compañía han permitido ampliar la cobertura educativa, mejorar escuelas y construir vías en zonas rurales del país, con un presupuesto superior a 368 mil millones de pesos

Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Revelan versión de Álvaro Uribe con la que se defenderá en caso por supuesto nexo con paramilitares: “No hay quien pueda decir que se reunió conmigo”

La audiencia quedó fijada para el 24 de julio de 2026 y el ente acusador podrá pedir el cierre del caso o impulsar una detención preventiva dentro del expediente sobre hechos violentos ocurridos en Antioquia

Revelan versión de Álvaro Uribe con la que se defenderá en caso por supuesto nexo con paramilitares: “No hay quien pueda decir que se reunió conmigo”

Gustavo Petro aseguró que De La Espriella recibirá un país con menos pobreza: “Espero entregue el poder con un pueblo mejor que el que yo le entregué”

El mandatario colombiano respondió a las declaraciones del presidente electo, quien dio una “alocución” en sus redes sociales

Gustavo Petro aseguró que De La Espriella recibirá un país con menos pobreza: “Espero entregue el poder con un pueblo mejor que el que yo le entregué”

Clan del Golfo, tras la publicación de los polémicos audios entre Danilo Rueda y ‘Jerónimo’, defendió la “transparencia” desde el inicio de los diálogos

El meollo de la controversia tuvo su origen cuando se conoció una grabación entre Danilo Rueda, en ese entonces alto comisionado para la Paz, y el cabecilla Luis Armando Pérez Castañeda, alias Jerónimo o “Bruno”

Clan del Golfo, tras la publicación de los polémicos audios entre Danilo Rueda y ‘Jerónimo’, defendió la “transparencia” desde el inicio de los diálogos

El ministro de Defensa anunció investigación por audios de supuestos acuerdos entre el Clan del Golfo y el Gobierno Petro: “No hemos parado los combates”

Pedro Sánchez no descarta presentar una denuncia contra los responsables que habrían pactado varios compromisos con el grupo armado, previo a la consolidación del proceso de paz

El ministro de Defensa anunció investigación por audios de supuestos acuerdos entre el Clan del Golfo y el Gobierno Petro: “No hemos parado los combates”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno interrumpió su show tras falta de respeto durante minuto de silencio por Venezuela: “No quisieras estar debajo de las piedras”

Pipe Bueno interrumpió su show tras falta de respeto durante minuto de silencio por Venezuela: “No quisieras estar debajo de las piedras”

Karol G fue la invitada especial en concierto de Rosalía y aparentemente hizo una revelación sobre su relación con Feid

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

Deportes

Estos serán los uniformes para Colombia vs. Ghana: la Tricolor vuelve a usar su indumentaria principal desde el Mundial de Francia 1998

Estos serán los uniformes para Colombia vs. Ghana: la Tricolor vuelve a usar su indumentaria principal desde el Mundial de Francia 1998

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG

Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”