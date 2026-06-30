Show de ‘Culotauro’ en que seguidores de Petro y De la Espriella se enfrentaron habría sido planeado: esto se sabe

El creador de contenido preocupó a los seguidores y asistentes al lugar con la actividad - crédito @ElMinarca/X

Las elecciones presidenciales en Colombia este 2026 dejó a la vista un fuerte debate en las redes sociales sobre la afinidad de varios creadores de contenido con los candidatos, como fue el caso de la actriz Diana Ángel, reconocida figura pública que ha apoyado las decisiones de Gustavo Petro en la presidencia.

Durante los comicios, diversos influenciadores y usuarios en línea analizaron el comportamiento público de figuras reconocidas, evaluando su respaldo a aspitantes de izquierda o derecha.

En este escenario, la postura del comediante e influencer Culotauro fue tema de conversación, pues, junto a su equipo de Por la ventana, decidieron entrevistar a Iván Cepeda y a su entonces fórmula vicepresidencial Aida Quilcué; sin embargo, tuvieron algunos inconvenientes durante la transmisión, alegando un presunto hackeo de sus plataformas digitales.

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Camilo Sánchez habló del Canal RCN y el manejo que le dio a la relación de Diana Ángel con 'Culotauro' - crédito captura pantalla Sancocho Trifásico/YouTube

Recientemente, el comediante y exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una presentación. El show llamado La Megacárcel, pretendía sacarles unas cuantas risas a los asistentes, pero en redes sociales se viralizó un aparente caso de intolerancia entre seguidores de Gustavo Petro, Iván Cepeda y del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En el clip se aprecia cómo, cuando Culotauro está haciendo una explicación de un tema, de repente, uno de los asistentes en el balcón le grita y le pide que no se refiera de esa manera, al parecer por desacuerdos. De repente, otro hombre lo manda a callar y es ahí cuando supuestamente se origina el enfrentamiento.

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El humorista, aparentemente desesperado, lanzó algunos gritos y pidió a los involucrados que se detuvieran, que no llevaran la situación a otras instancias e incluso que no se fueran a golpes. Sin embargo, no le hicieron caso y continuaron la discusión.

La intervención por parte de los integrantes de ‘Por la Ventana Pódcast’ evitó un presunto ataque en Bogotá - crédito @culotauro/Instagram

Finalmente, cuando el enfrentamiento se detuvo, el comediante lanzó unas preguntas entre el público y fue entonces cuando las personas se dieron cuenta de que todo habría sido planeado para el show. “Perro, si se ha reído, solamente le voy a pedir que deje reír a la gente que viene con usted. Amigos... En la megacárcel y en la risa cabemos todos. Denles un fuerte aplauso, por favor”, dijo.

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Los problemas en la transmisión con Iván Cepeda

El episodio 126 de Por la ventana Pódcast, protagonizado por Iván Cepeda en calidad de candidato presidencial, fue eliminado en forma repentina de YouTube mientras se transmitía en vivo, a solo dos días de la segunda vuelta electoral en Colombia.

El hecho coincidió con el hackeo de la cuenta oficial del programa en X. Tanto los humoristas Camilo Sánchez y Culotauro como el propio Cepeda atribuyeron lo ocurrido a un ataque digital.

Cepeda, desde su cuenta en X, calificó el evento como parte de una “estrategia sistemática de ataques digitales y campaña sucia” dirigida contra su proyecto político. Señaló que este tipo de episodios buscan manipular la opinión pública en la recta final de la campaña presidencial.

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El comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, contó en detalle qué fue lo que ocurrió - crédito @culotauro/IG

Además, anunció que el video sería restituido en el canal de YouTube posteriormente, expresando su solidaridad con los creadores del pódcast.

Por su parte, Culotauro explicó que los hackers accedieron directamente a la cuenta de Sancocho Trifásico y eliminaron el video de Cepeda, aunque el resto de los episodios permaneció intacto. Rápidamente, cambiaron las contraseñas y recuperaron el control del canal, pero no lograron restaurar el capítulo borrado de inmediato.

Sánchez, desde Instagram, instó a no ceder ante los intentos de censura ni al odio generado por estos ataques. “La mejor defensa a estos ataques a la libertad de expresión es hacer sonar aún más fuerte eso que no quieren dejarnos hablar”, afirmó. Detalló que 60 mil personas seguían la transmisión en el momento de la eliminación y subrayó la importancia de respaldar a los creadores de contenido que enfrentan situaciones similares.

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