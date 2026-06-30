Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

Colpensiones no interrumpirá servicios esta semana y traslada mantenimiento al 4 y 5 de julio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colpensiones confirmó a través de un comunicado que ya no suspenderá sus servicios en sus canales oficiales, cuya interrupción estaba prevista hasta el 2 de julio de 2026.

“Colpensiones informa a la ciudadanía que, con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y normalizar la prestación de sus servicios, fue suspendida temporalmente la migración de datos que se venía adelantando como parte del proceso de actualización tecnológica de la entidad”, afirmó la entidad.

Colpensiones tenía programados mantenimientos preventivos y actualizaciones en su plataforma tecnológica, por lo que no prestaría servicio en sus puntos de atención a nivel nacional, ni a través de su página web, aplicación o atención telefónica, entre el sábado 27 de junio y el jueves 2 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo luego de que Asofondos advirtiera que la suspensión de la operación impactaría procesos esenciales para los usuarios del sistema pensional colombiano.

El anuncio de Colpensiones se produjo luego de que Asofondos advirtiera que la suspensión de la operación impactaría procesos esenciales para los usuarios del sistema pensional colombiano - crédito @fondosdepension/X

La asociación mencionó que trámites como la afiliación, los traslados, la corrección de historia laboral, la atención de quejas y reclamos prioritarios y el cumplimiento de órdenes judiciales podrían verse afectados si no se prestaba el servicio en los canales habituales.

En respuesta, Colpensiones informó que sus 81 Puntos de Atención en todo el país permanecerán funcionando con normalidad, ofreciendo orientación y asesoría a la ciudadanía. Los canales digitales y telefónicos también estarán habilitados durante las fechas inicialmente previstas para el mantenimiento, lo que permite, según Colpensiones, a los afiliados continuar con sus gestiones sin interrupciones.

PUBLICIDAD

La entidad aclaró que la migración de datos no fue cancelada, sino que será retomada el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026, bajo los protocolos técnicos y de seguridad establecidos. Este procedimiento busca fortalecer la seguridad, integridad y confiabilidad de la información gestionada por la administradora.

Colpensiones aclaró que la migración de datos no fue cancelada, sino que será retomada el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026 - crédito Colpensiones

“Así mismo, los 81 Puntos de Atención de Colpensiones -PAC- se encuentran funcionando normalmente en el país y están disponibles para orientar, asesorar У atender a la ciudadanía en sus trámites y solicitudes. La Administradora aclara que la migración de datos no ha sido cancelada. Este proceso será retomado el próximo fin de semana del 4 y 5 de julio, bajo las ventanas operativas y los protocolos técnicos definidos para este tipo de actividades, con el fin de garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad de la información”, indicó la entidad.

PUBLICIDAD

Colpensiones reiteró que la actualización tecnológica forma parte de una estrategia institucional para mejorar la estabilidad y capacidad de la plataforma, sin comprometer los datos ni los recursos de los usuarios. La entidad señaló que el proceso cuenta con el acompañamiento de equipos especializados y se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes.

“Colpensiones continuará informando oportunamente cualquier novedad relevante y reafirma su compromiso con la prestación de servicios seguros, estables y confiables para la ciudadanía. Este proceso hace parte de la estrategia permanente para fortalecer la estabilidad, seguridad y capacidad de los servicios que se prestan a millones de colombianos/as. La actualización se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de equipos especializados y dentro de los mecanismos de seguimiento de las autoridades competentes”, puntualizó Colpenesiones.

PUBLICIDAD

Durante la reprogramación, los canales de atención se mantendrán activos para orientar a quienes requieran información sobre los servicios disponibles. La entidad indicó que continuará informando sobre cualquier novedad relevante y reafirmó su compromiso con la prestación de servicios seguros y confiables para la ciudadanía.

Colpensiones reiteró que la actualización tecnológica forma parte de una estrategia institucional para mejorar la estabilidad y capacidad de la plataforma, sin comprometer los datos ni los recursos de los usuarios - crédito Luis Jaime Acosta/ REUTERS

“Mientras culminan las labores programadas, se mantienen habilitados los canales de atención para orientar a las personas sobre los servicios disponibles. La entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su plataforma tecnológica y el propósito de ofrecer servicios cada vez más seguros, estables y confiables para los colombianos y colombianas”, aseveró Colpensiones.