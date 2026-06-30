Colombia

Reviven video de Karol G hablando sobre Iván Duque y su gobierno tras la polémica por la carta que dedicó a Abelardo de la Espriella

La Bichota se refirió a la falta de un pronunciamiento de su parte sobre el proceso de paz del entonces jefe de Estado y por qué no hablaba de temas de política siendo una figura pública

Guardar
Google icon
Pantalla dividida con Karol G en el panel izquierdo y un hombre, Iván Duque, en el derecho. Karol G ríe frente a un micrófono. Iván Duque mira al frente con seriedad.
La cantante colombiana Karol G se había pronunciado sobre el mandato de Iván Duque y generó polémica después del estallido social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karol G volvió a quedar en el centro de la conversación pública en Colombia después de que se viralizara un video antiguo en el que admite que no votó por Iván Duque y explica por qué evitaba pronunciarse sobre política.

En esa entrevista, la cantante dijo: “Te voy a ser superhonesta. No era la persona por la que yo iba a votar... simplemente no era la persona que yo pensé que mi país necesitaba en este momento”, afirmó en una charla con Univisión.

La circulación del fragmento se reactivó tras una carta que la artista envió al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que le pidió que se tomara en serio su rol y que liderara para todos, no solo para quienes lo apoyaron. A partir de ese mensaje, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales, con apoyos y críticas.

PUBLICIDAD

Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X
Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

En el video recuperado, el periodista Jorge Ramos introduce el tema al recordarle que no la había escuchado hablar “sobre el proceso de paz y sobre el nuevo presidente, Iván Duque”.

Karol G responde que, más que una postura cerrada, se trataba de una decisión personal sobre el rumbo que veía para el país: “No es que no estuviera, no estoy ni de acuerdo ni en contra de muchas cosas. Simplemente, no era la persona que yo pensé que mi país necesitaba en este momento”.

La cantante también encuadra su silencio en la carga que, según ella, tiene el debate político. “Por eso trato de no tocar mucho el tema. Sabes que es un tema que toca como muchas sensibilidades en las personas”, dice en el mismo intercambio, y agrega: “Haciendo un comentario mío, no puedo cambiar el presidente que tenemos”.

PUBLICIDAD

Las dos presentaciones de La Bichota dejaron ganancias de más de 11 millones de dólares para la ciudad - crédito cortesía
Las dos presentaciones de La Bichota dejaron ganancias de más de 11 millones de dólares para la ciudad - crédito cortesía

En otra parte de la conversación, Ramos le plantea si, como ocurre con jóvenes creadores en Estados Unidos frente a las políticas del expresidente Donald Trump, siente una responsabilidad de criticar decisiones del poder.

Karol G sostiene que prefiere involucrarse sin poner su nombre al frente: “Trato de participar en iniciativas que no incluyan a quien es Karol G como persona”.

Hacia el final del fragmento, la artista explica por qué evita convertir sus opiniones en un combustible para la polarización. “Porque en realidad tú te das cuenta de que cuando estás en esa posición... simplemente termina generando más odio”, afirma.

En varias oportunidades durante el gobierno de Iván Duque, la paisa se ha pronunciado sobre temas de política, cuando ocurrió el estallido social.

Por medio de sus redes sociales la cantante colombiana ya había arremetido contra la reforma tributaria. Foto: Captura de pantalla de Twitter
Por medio de sus redes sociales la cantante colombiana ya había arremetido contra la reforma tributaria. Foto: Captura de pantalla de Twitter

Mi alma y corazón están con mi país, con la esperanza de que la lucha, la voz y la sangre que se ha derramado tengan eco y GENERE UN CAMBIO. Iván Duque, el país que usted ve destruido hoy es el mismo país que un día confío en usted y lo eligió como mandatario. ESCUCHE A SU PUEBLO”, escribió en su momento.

Cuál fue el mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella

El mensaje, compartido el 28 de junio, no fue escrito como simpatizante ni como opositora, sino como una ciudadana preocupada por el futuro de su país.

La artista pidió al mandatario que gobierne no solo para quienes lo apoyaron, sino también para quienes votaron en su contra. Enfatizó la necesidad de superar la polarización reflejada en los resultados electorales y recalcó que “las elecciones y los discursos terminaron; ahora empieza lo más difícil: gobernar para todos”.

En su carta, Karol G pidió al presidente electo que escuche a todos los sectores, sin importar ideologías o partidos, y que mantenga presente que el poder recibido es una responsabilidad, no un premio. Destacó la importancia de pensar en quienes luchan diariamente, desde niños que necesitan educación hasta familias que sobreviven con dificultad y jóvenes que sueñan con un mejor futuro.

Karol G concluyó: “Ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”. Su intervención marca una postura pública sobre la importancia del liderazgo inclusivo y responsable en Colombia.

Temas Relacionados

Karol GIván DuqueProceso de pazColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Enviaron a prisión preventiva en Medellín a una mujer señalada de causar lesiones en procedimientos estéticos con sustancias sin registro sanitario

La mujer fue detenida en su lugar de trabajo, y allí las autoridades en la capital de Antioquia detectaron varias anomalías

Enviaron a prisión preventiva en Medellín a una mujer señalada de causar lesiones en procedimientos estéticos con sustancias sin registro sanitario

Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

El pronunciamiento se produjo después de que Asofondos advirtiera que la medida afectaba los procesos misionales esenciales para los afiliados al sistema pensional colombiano

Colpensiones reprogramó el mantenimiento tecnológico que había anunciado y no suspenderá servicios: estas son las nuevas fechas

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

La estructura armada indicó que la pausa irá del 10 de julio al 10 de octubre de 2026 y se aplicará al comercio urbano formal en decenas de municipios bajo influencia del bloque Roberto Vargas Gutiérrez

El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del “impuesto” de guerra en Antioquia y Córdoba

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

La funcionaria declaró ante la Procuraduría y sostuvo que las ofensas del ministro del Interior afectan a quienes administran justicia, no solo a su situación individual dentro del expediente disciplinario

Magistrada Cristina Lombana respondió a los señalamientos de Armando Benedetti por allanamiento de su vivienda en Barranquilla: “Agravio a la justicia”

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger

La entidad distrital advirtió que la intensidad se sentirá más en zonas altas y cerca de los cerros orientales, y recomendó revisar fachadas, tejas de zinc, cubiertas plásticas y cableado

Bogotá enfrenta ráfagas inusuales y un descenso repentino de temperatura: esto explicó el Idiger
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Sara Uribe habría reaccionado a la reconciliación de Andreina Faillo y Fredy Guarín: “Me tocará hacerme otra limpia”

Yina Calderón arremetió contra la mexicana Wendy Guevara tras su paso por Telemundo: “La máscara se le está cayendo”

Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

Shakira suma un récord con ‘Dai Dai’: la colombiana obtuvo un nuevo número uno en Billboard

Deportes

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026

Campeón del mundo con Argentina en México 86 puso a Colombia en la lista de candidatos en el Mundial del 2026: “Está para pelear”