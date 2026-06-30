Reviven video de Karol G hablando sobre Iván Duque y su gobierno tras la polémica por la carta que dedicó a Abelardo de la Espriella

La cantante colombiana Karol G se había pronunciado sobre el mandato de Iván Duque y generó polémica después del estallido social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karol G volvió a quedar en el centro de la conversación pública en Colombia después de que se viralizara un video antiguo en el que admite que no votó por Iván Duque y explica por qué evitaba pronunciarse sobre política.

En esa entrevista, la cantante dijo: “Te voy a ser superhonesta. No era la persona por la que yo iba a votar... simplemente no era la persona que yo pensé que mi país necesitaba en este momento”, afirmó en una charla con Univisión.

La circulación del fragmento se reactivó tras una carta que la artista envió al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que le pidió que se tomara en serio su rol y que liderara para todos, no solo para quienes lo apoyaron. A partir de ese mensaje, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales, con apoyos y críticas.

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Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

En el video recuperado, el periodista Jorge Ramos introduce el tema al recordarle que no la había escuchado hablar “sobre el proceso de paz y sobre el nuevo presidente, Iván Duque”.

Karol G responde que, más que una postura cerrada, se trataba de una decisión personal sobre el rumbo que veía para el país: “No es que no estuviera, no estoy ni de acuerdo ni en contra de muchas cosas. Simplemente, no era la persona que yo pensé que mi país necesitaba en este momento”.

La cantante también encuadra su silencio en la carga que, según ella, tiene el debate político. “Por eso trato de no tocar mucho el tema. Sabes que es un tema que toca como muchas sensibilidades en las personas”, dice en el mismo intercambio, y agrega: “Haciendo un comentario mío, no puedo cambiar el presidente que tenemos”.

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Las dos presentaciones de La Bichota dejaron ganancias de más de 11 millones de dólares para la ciudad - crédito cortesía

En otra parte de la conversación, Ramos le plantea si, como ocurre con jóvenes creadores en Estados Unidos frente a las políticas del expresidente Donald Trump, siente una responsabilidad de criticar decisiones del poder.

Karol G sostiene que prefiere involucrarse sin poner su nombre al frente: “Trato de participar en iniciativas que no incluyan a quien es Karol G como persona”.

Hacia el final del fragmento, la artista explica por qué evita convertir sus opiniones en un combustible para la polarización. “Porque en realidad tú te das cuenta de que cuando estás en esa posición... simplemente termina generando más odio”, afirma.

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En varias oportunidades durante el gobierno de Iván Duque, la paisa se ha pronunciado sobre temas de política, cuando ocurrió el estallido social.

Por medio de sus redes sociales la cantante colombiana ya había arremetido contra la reforma tributaria. Foto: Captura de pantalla de Twitter

“Mi alma y corazón están con mi país, con la esperanza de que la lucha, la voz y la sangre que se ha derramado tengan eco y GENERE UN CAMBIO. Iván Duque, el país que usted ve destruido hoy es el mismo país que un día confío en usted y lo eligió como mandatario. ESCUCHE A SU PUEBLO”, escribió en su momento.

Cuál fue el mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella

El mensaje, compartido el 28 de junio, no fue escrito como simpatizante ni como opositora, sino como una ciudadana preocupada por el futuro de su país.

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La artista pidió al mandatario que gobierne no solo para quienes lo apoyaron, sino también para quienes votaron en su contra. Enfatizó la necesidad de superar la polarización reflejada en los resultados electorales y recalcó que “las elecciones y los discursos terminaron; ahora empieza lo más difícil: gobernar para todos”.

En su carta, Karol G pidió al presidente electo que escuche a todos los sectores, sin importar ideologías o partidos, y que mantenga presente que el poder recibido es una responsabilidad, no un premio. Destacó la importancia de pensar en quienes luchan diariamente, desde niños que necesitan educación hasta familias que sobreviven con dificultad y jóvenes que sueñan con un mejor futuro.

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Karol G concluyó: “Ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”. Su intervención marca una postura pública sobre la importancia del liderazgo inclusivo y responsable en Colombia.