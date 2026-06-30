Campeón del mundo con Argentina en México 86 puso a Colombia en la lista de candidatos en el Mundial del 2026: “Está para pelear”

Carlos Tapia, Setgio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Zelada y Óscar Ruggeri estuvieron en el homenaje por los 40 años del título de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol México 1986 - crédito Conmebol

En diálogo con Infobae Colombia, el exjugador y campeón del mundo Sergio Batista compartió su visión sobre el presente de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, analizó el desempeño del equipo tras clasificarse como líder del grupo K y detalló qué aspectos lo hacen destacar en el certamen.

El mediocampista, que superó los 500 minutos de juego en el título de México 86, incluyó reflexiones sobre el armado del plantel, la seriedad del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo y las posibilidades reales de Colombia en la competencia.

Batista fue consultado puntualmente sobre cómo percibe a la selección Colombia tras su paso firme en la fase de grupos. El exvolante no dudó en remarcar el nivel que observa en el conjunto sudamericano.

PUBLICIDAD

Aseguró que vio al equipo “muy bien” y destacó su rendimiento en el último partido: “La vi un partido el otro día que, que la verdad mereció ganar”. Batista insistió en la solidez mostrada por el plantel: “Está muy, muy, muy seria. Tiene buenos jugadores”.

El campeón en México 86 consideró que Colombia “está bien armada” y, a su juicio, “está para pelear” en el torneo. Al referirse a la estructura general del equipo, subrayó la combinación de talento individual y trabajo colectivo que evidencia el plantel en cada presentación.

En su análisis, Batista remarcó la calidad de los jugadores colombianos y la coherencia en la conformación del grupo. Además, valoró la capacidad del equipo para sostener el rendimiento a lo largo de la competencia.

PUBLICIDAD

Sergio Batista en 1986 superó los 500 minutos de juego, siendo clave en la conquista del título - crédito Conmebol

El exfutbolista ponderó la estabilidad táctica, la disciplina y la actitud competitiva del conjunto. Destacó que la selección cuenta con elementos que le permiten competir de igual a igual ante cualquier rival y que el orden mostrado es uno de sus puntos fuertes.

Si bien el foco de la entrevista estuvo puesto en Colombia, Batista también fue consultado por el presente de Lionel Messi y la Selección Argentina. Mencionó que ve a Messi “muy bien, muy encendido, muy bien físicamente, muy bien, muy metido”.

Batista evitó comparar procesos directamente, pero reflejó la importancia del armado grupal en equipos exitosos. Al referirse al ciclo de Lionel Scaloni en Argentina, explicó: “El proceso de Scaloni es muy bueno… maneja muy bien el equipo… cuando vos tenés el grupo unido, tenés el setenta por ciento del objetivo ganado”.

PUBLICIDAD

Este concepto, aunque aplicado a Argentina, permitió trazar un puente con la situación de Colombia, en tanto Batista considera que un plantel unido y convencido es clave para llegar lejos en un Mundial.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. Daniel Muñoz, de Colombia, celebra el primer gol de su selección - crédito Daniel Becerril/REUTERS

El encuentro frente a Ghana se disputará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el Arrowhead Stadium, un recinto con aforo para 79.000 espectadores, donde se espera una presencia mayoritaria de aficionados colombianos.

Previamente, la Selección Colombia realizará su traslado desde Fort Lauderdale, ciudad en la que permanece alojada y entrena, hacia Kansas, sede del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

El viaje está previsto para el 1 de junio a las 2:00 p. m. (hora de Miami), lo que permitirá que a las 4:00 p. m. (hora de Kansas) la delegación ya se encuentre en la ciudad donde disputará su partido con la mira puesta en avanzar a los octavos de final.

PUBLICIDAD

La Selección Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 como líder del grupo K y ese rendimiento ya tuvo una consecuencia concreta: tres de sus futbolistas entraron en el once ideal sudamericano de la primera ronda. Los tres colombianos incluidos entre los mejores sudamericanos del torneo fueron Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Luis Díaz. La elección fue difundida por la Confederación Sudamericana de Fútbol al presentar su equipo ideal de la ronda de grupos.