Extécnico de Ghana analizó en la previa lo que será el duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Fue impresionante”

Otto Addo habló sobre lo que será el juego entre Ghana y Colombia-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

El 3 de julio de 2026, la selección Colombia enfrentará a su quinto rival africano en Copas del Mundo: desde las 8:30 p. m., jugará contra Ghana en el estadio de Kansas.

El cuadro de los “Black Stars” llega tras clasificar en el tercer lugar del grupo L, por detrás de Inglaterra y Croacia, y sueña con repetir lo hecho en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 cuando en esa oportunidad llegó a los cuartos de final y quedó eliminado por Uruguay en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

Por su parte, Colombia aspira a superar la barrera de los cuartos de final, mejor participación del cuadro “Cafetero” en la historia de los Mundiales, y que logró en la edición de Brasil 2014.

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Otto Addo analizó tanto a Colombia como a Ghana-crédito John Sibley/REUTERS

Por esta razón, en declaraciones en conferencia de prensa, el exjugador y actual técnico ghanés Otto Addo analizó el próximo enfrentamiento entre Ghana y Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Consultado sobre el rendimiento del conjunto sudamericano, destacó el nivel mostrado en el torneo y subrayó la solidez defensiva de su propio equipo en los partidos previos.

“No vi a Colombia en vivo, pero por lo que he observado, especialmente en el partido contra Portugal, el equipo fue muy impresionante. No me sorprende mucho, aunque fue un excelente encuentro por la forma en que dominaron. Tuvieron muy buenas jugadas. Será un partido muy difícil para Ghana. Por su parte, Ghana ha demostrado que sabe defender muy bien, como lo hizo ante Inglaterra. También mantuvo su arco invicto frente a Panamá“, dijo.

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Y añadió: “Lo decisivo aquí será si Colombia logra aprovechar mejor sus oportunidades, ya que suele generar muchas ocasiones y jugadas destacadas. Técnicamente, es un equipo muy bueno, con gran resistencia y dinámica. Espero que sea un partido en el que puedan imponer su juego y el factor clave será si logran concretar sus oportunidades, además de impedir que Ghana aproveche las suyas. Ghana genera peligro, sobre todo en el segundo tiempo. También es un equipo fuerte físicamente, con jugadores inteligentes que se destacan en el uno contra uno y saben distribuir bien el balón. Por eso, será un partido interesante. Espero con muchas ganas ese encuentro. Será de alta calidad”, analizó.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Ghana coach Otto Addo reacts REUTERS/Albert Gea

El miembro del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA para la Copa Mundial de 2026 profundizó en las características del seleccionado ghanés dirigido por Carlos Queiroz y enfatizó que el rendimiento del equipo va más allá de la fortaleza física.

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Addo resaltó el trabajo táctico realizado frente a Inglaterra y valoró la inteligencia defensiva como un factor clave para competir en el torneo. A continuación, el análisis de Addo sobre las virtudes que, a su juicio, convierten a Ghana en un rival peligroso:

“Creo que sí, son fuertes en el aspecto físico, pero tácticamente han hecho un trabajo sobresaliente. Inglaterra tuvo muchas dificultades para generar oportunidades contra ellos, y eso no se debió únicamente a la fortaleza física, sino a su correcto desplazamiento defensivo y táctico. También intentaron generar oportunidades de contraataque y hubo situaciones en las que al árbitro le resultó complicado tomar decisiones; con un poco más de suerte, a Ghana quizá le habrían otorgado uno o dos penales más. Por eso, no se trata solo del aspecto físico. Se necesita inteligencia de juego, especialmente defensiva, y eso los hace tan peligrosos”, explicó.

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Y añadió también: “Considero, como ya mencioné, que será un partido emocionante y la clave estará en si Colombia logra aprovechar bien sus oportunidades, definir con precisión y generar ocasiones ante Ghana. Será muy complicado, porque, tácticamente, Ghana ha sabido impedir que sus rivales generen oportunidades. Habrá que ver si Colombia puede crear ocasiones y si su defensa puede ser lo suficientemente agresiva para evitar los contraataques, ya que Ghana cuenta con muy buenos jugadores en el ataque, incluso entre los suplentes, que saben crear ocasiones con velocidad y calidad en el uno contra uno. Por eso, anticipo un partido emocionante, como ya dije”.

Este ha sido el único encuentro entre Colombia y Ghana en la historia deportiva

Colombia y Ghana se verán por primera vez en una Copa del Mundo, pero será la segunda ocasión en su historia - crédito Reuters

La selección Colombia volverá a enfrentar a Ghana el 3 de julio de 2026 en Kansas por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que solo tiene un antecedente: la victoria colombiana por 3-1 en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, hace 54 años.

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El nuevo duelo llega con una diferencia central frente a aquel partido: desde la segunda fase del torneo de 2026, los empates se definen en tiempo extra y penales. Ghana alcanzó esta instancia como uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos, con cuatro puntos en la zona L.

El equipo africano ha sido una de las potencias del fútbol africano en los últimos 20 años, un dato que explica la cautela con la que Colombia prepara el partido pese a partir como favorita. El encuentro se disputará en el Arrowhead de Kansas City.

La respuesta directa al antecedente entre ambos seleccionados es una sola: se enfrentaron una vez y ganó Colombia. Ocurrió en la tercera fecha del grupo 4 del torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, cuando ambos cerraron allí su participación.

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Este fue el equipo de la Selección Colombia que avanzó a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 - crédito @eldoctorpelaez/X

Aquel torneo tenía un prestigio comparable al de una Copa del Mundo y, en esa época, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA solo permitían futbolistas amateur. Colombia era dirigida entonces por el técnico Todor Veselinović.

Ese plantel tenía nombres recordados en el país como Jaime Morón, Willington Ortiz, Carlos Lugo y Henry “La Mosca” Caicedo. Antes de los Juegos, ese grupo había firmado una campaña destacada en el Preolímpico de 1971, donde eliminó a Argentina en la fase final.

La victoria sobre Ghana llegó en la tercera jornada de la fase de grupos, en el estadio Olímpico de Múnich. Colombia ganó 3-1 con goles de Morón, Ángel Torres y Luis Alberto Montaño, mientras que Ibrahim Sunday marcó el descuento africano.

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Todos los goles se anotaron en el segundo tiempo. Pese al triunfo, la selección colombiana ya estaba eliminada cuando salió a jugar ese partido, la misma situación en la que llegaba Ghana.

La razón de esa eliminación estaba en las dos derrotas previas de ambos equipos frente a Alemania Oriental y Polonia. El conjunto polaco terminó como medallista de oro y los alemanes orientales compartieron el bronce con la Unión Soviética.

Así le fue a Colombia en el grupo 4 de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, estos fueron sus resultados:

28 de agosto de 1972 - Fecha 1 - Estadio Olímpico de Múnich: Polonia 5-1 Colombia

30 de agosto de 1972 - Fecha 2 - Estadio Dreiflüssestadion de Passau: Alemania Democrática 6-1 Colombia

1 de septiembre de 1972 - Fecha 3 - Estadio Olímpico de Múnich: Colombia 3-1 Ghana

Así quedó el grupo:

Polonia: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Alemania Democrática: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Colombia: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Ghana: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -10)