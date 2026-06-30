Colombia

Sara Uribe habría reaccionado a la reconciliación de Andreina Faillo y Fredy Guarín: “Me tocará hacerme otra limpia”

La paisa se separó del exfutbolista en 2020 tras diferencias irreconciliables por los problemas de alcoholismo que tenía él, apenas ocho meses después del nacimiento de su hijo Jacobo

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Sara Uribe desata rumores de nuevo amor tras mostrar romántico detalle en redes sociales - crédito cortesía RCN
La indirecta de Sara Uribe a Fredy Guarín, al parecer, por su reconciliación con Andreina Fiallo - crédito cortesía RCN

Sara Uribe volvió a llamar la atención en redes sociales después de que el exfutbolista Fredy Guarín y su expareja Andreina Fiallo confirmaran que retomaron su relación, y lo hizo con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta: “Yo sí creo que me voy a tener que hacer otra limpia… porque de pronto esta no funcionó”.

La modelo y presentadora publicó un video durante un paseo en el que se le ve disfrutando de la naturaleza en un paraje colombiano, entre risas y acompañada por varias personas antes de llegar a un río para pasar parte del día con su hijo Jacobo y otros familiares.

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En otra de las escenas, Uribe aparece dentro del agua mientras alguien la “bautiza”, le toma la nariz y la sumerge. Fue en ese contexto en el que escribió la frase sobre “otra limpia”, que se multiplicó en comentarios por la reciente reconciliación del exfutbolista con su expareja.

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La presentadora habría bromeado con la reconciliación del padre de su hijo con su expareja, Andreina Fiallo - crédito @sara_uribe/IG

En la misma publicación, Uribe agregó otra línea que reforzó el tono del mensaje: “Pero aquí sigo, más viva que un berraco”.

Más adelante, la también creadora de contenido incluyó una recomendación dirigida a sus seguidores, con el lugar exacto del plan: “Si usted también quiere cambiar de aire, desconectarse y recargar energías, lo invito a venir a los chorros de Tapartó”.

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Esto provocó una ola de mensajes en la publicación de la modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con mensajes como: “Mi amiga mandando mensajes con doble sentido; el que lo entendió, lo entendió. 😂😂😂😂😂😂“; ”Tú, sigue disfrutando de tu vida bonita con tu amado hijo y tus seres queridos, los envidiosos , que se les reviente el hígado!“, entre otros.

Así se habría confirmado la reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Las recientes imágenes de Fredy Guarín y Andreina Fiallo juntos, compartidas en redes sociales, reavivaron especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental.

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La foto por la que dicen que Fredy Guarín se reconcilió con Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

La expareja, separada desde 2017, fue vista en compañía de su hija menor, Danna, en una fotografía tomada en Miami. Este reencuentro generó cientos de reacciones entre seguidores, celebrando la unión familiar y alimentando rumores sobre una nueva oportunidad amorosa.

La relación entre Guarín y Fiallo comenzó a inicios de los años 2000 y se consolidó durante más de trece años. El matrimonio terminó tras la difusión de imágenes que vinculaban al futbolista con la presentadora Sara Uribe, situación que se sumó a problemas con el alcohol. Pese a un intento de reconciliación, la pareja oficializó su separación en 2017.

Las fotos recientes han intensificado los comentarios sobre la naturaleza de su relación, ya que también se les ha visto caminando tomados de la manos, lo que demuestra que el romance va viento en popa, aunque, de acuerdo con las declaraciones públicas, el objetivo principal ha sido propiciar un entorno familiar armónico para sus hijos.

Fiallo y Guarín fueron captados mientras asistían a uno de los parques temáticos más reconocidos de Orlando, Florida - crédito @andreinafiallo/Instagram
Fiallo y Guarín fueron captados mientras asistían a uno de los parques temáticos más reconocidos de Orlando, Florida - crédito @andreinafiallo/Instagram

En años posteriores, Guarín enfrentó una crisis personal marcada por la adicción, que alcanzó su punto más bajo en 2021 y motivó su retiro del fútbol profesional.

Tras completar un proceso de rehabilitación, el exjugador reveló en entrevista con el programa Buen Día Colombia que el acercamiento con Fiallo comenzó a partir del cumpleaños número quince de su hija menor. Según sus palabras, ambos han trabajado en fortalecer los lazos familiares, aunque Guarín no confirmó una reconciliación sentimental.

La historia de Guarín y Fiallo es una de largo recorrido, atravesada por episodios difíciles y esfuerzos de restauración personal y familiar. El exfutbolista, hoy dedicado a conferencias motivacionales, enfatizó que el proceso de acercamiento con Fiallo está enfocado en la familia y en aprovechar cada momento juntos, sin confirmar una reanudación amorosa, pero sí un trabajo conjunto por sus hijos y su propio bienestar.

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