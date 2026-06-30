Petro vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que vive Barranquilla por las bandas criminales: “Banco paralelo”

Gustavo Petro contestó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char tras culpar al Gobierno nacional de la inseguridad en la capital del Atlántico —crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, escaló una reciente confrontación verbal con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al responder a las críticas sobre la criminalidad y acusar de manera directa a la familia del mandatario local de tener responsabilidad en la inseguridad que experimenta la capital del departamento del Atlántico.

En sus redes sociales sostuvo que el aumento de la criminalidad en la ciudad nace de bandas armadas que, según dijo en su cuenta de X, garantizan el cobro de créditos de un “banco paralelo” y permiten el lavado de activos. La réplica no se limitó a una disputa política por seguridad pública: vinculó a los Char con extorsión en los barrios, compra de votos y eventual proyección presidencial.

PUBLICIDAD

Alejandro Char culpó a Petro por la inseguridad en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

En su denuncia sostuvo que “las bandas con que amenazan a los deudores del Banco de los Char compran votos” y que, al mismo tiempo, “se apoderan de los barrios con la extorsión” porque creen que “el alcalde es el socio”.

Esta respuesta llegó después de que Char dijo que el Gobierno dejará un país con mayor criminalidad. Petro revirtió esa crítica sobre el plano local y puso el foco en Barranquilla, donde atribuyó el deterioro de la seguridad a un esquema de financiación y cobro violento que, conforme a su versión, rodea a la familia del alcalde.

El presidente de la República atribuyó el deterioro de la seguridad en la capital del Atlántico a un esquema de financiación y cobro agresivo que, conforme a su versión, rodea a la familia del alcalde local - crédito @petrgustavo/X

Petro habló de las “bandas armadas” que, en su perspectiva, aseguran el pago de préstamos mediante amenazas contra los deudores. “La inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se paguen los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo, y los aseguran amenazando con armas a las y los deudores para que paguen”, escribió.

PUBLICIDAD

El presidente Petro fue más allá de una denuncia sobre violencia urbana y le dio una explicación financiera y criminal. “Necesitan que paguen porque si no los activos no se lavan”, sostuvo, describiendo el supuesto funcionamiento de ese circuito.

En el mismo mensaje, comparó esa práctica con una idea de banca sostenida por coerción. “Es en la forma de la familia Char de Barranquilla, en donde se cree que el sistema financiero puede ser eficaz con las armas sobre los deudores”, afirmó, antes de introducir una referencia a la familia Médici de Florencia.

El presidente también habló de compra de votos y de una aspiración presidencial de los Char

Petro afirmó que los Char son aliados de Abelardo de la Espriella - crédito @petrgustavo/X

Gustavo Petro agregó una dimensión electoral a su denuncia y aseguró que esas mismas bandas “compran votos”. En esa línea, escribió que ayudaron a “Abelardo” a ganar “la presidencia”, y que al mismo tiempo se instalaron en los barrios para ejercer extorsión.

PUBLICIDAD

Después formuló un pedido dirigido de manera personal al alcalde de Barranquilla y a su familia. “Le solicito muy respetuosamente, al alcalde Char, que liquide su banco”, señaló, y extendió el mensaje a “señores y señoras de la familia Char” si quieren que su apellido “llegue a la presidencia”.

Petro dijo que para frenar a los Char tendrían que “apresarme o matarme”

El jefe de Estado afirmó que si un char llega a la Presidencia los narcos pueden tener poder en el país - crédito @petrgustavo/X

El tramo más duro de la respuesta del gobernante de los colombianos apareció cuando vinculó esa presunta aspiración de poder con una amenaza personal. Gustavo Petro afirmó que, para alcanzar ese objetivo, “necesitan o apresarme o matarme”.

“Si me matan o encarcelan, pero antes de eso, que liquide su banco familiar porque lava activos”, escribió el presidente. En la misma secuencia, añadió una acusación contra el abogado Abelardo de la Espriella, señalando que “fue defensor y socio de narcotraficantes”.

PUBLICIDAD

En el cierre de su mensaje, el primer mandatario amplió el alcance de sus cuestionamientos y habló de la posibilidad de alterar “algoritmos de un sistema informacional de escrutinios vulnerable y vendible” con “la bendición del dinero y el poder de un presidente estadounidense”. Petro planteó que “puede un Char ser presidente” y mencionó a los “15.000 policías” que, según escribió, murieron en la lucha contra el narcotráfico, además de los 200.000 muertos que “recibe Colombia con sus 200.000 muertos a cuestas”.