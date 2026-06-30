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Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026

El “Cabezón” evitó dar a la Tricolor como favorita al título del certamen por el eventual enfrentamiento en cuartos de final entre la Amarilla y la Albiceleste

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La selección Colombia clasificó a los dieciséisavos de final como líder del grupo K por encima de la selección de Portugal - crédito Reuters
La selección Colombia clasificó a los dieciséisavos de final como líder del grupo K por encima de la selección de Portugal - crédito Reuters

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, analizó las posibilidades de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante un evento de la Conmebol en Miami, Estados Unidos, en donde se conmemoraron los 40 años del título albiceleste de la mano de Diego Armando Maradona.

En diálogo con Infobae Colombia, Ruggeri advirtió que Colombia deberá superar a Argentina si quiere disputar la final del torneo. Tras la actuación de la Tricolor ante Portugal, que terminó en empate sin goles, Ruggeri destacó el crecimiento del equipo, pero remarcó los desafíos que implicaría cruzarse con la selección argentina en instancias decisivas.

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Consultado sobre si Colombia tiene “la ropa para llegar a una final” tras su empate reciente ante Portugal, en donde un fuera de lugar por la punta del botín de Davinson Sánchez impidió la victoria Tricolor, Ruggeri respondió con cautela: “Bueno, si está Argentina, o sea, para llegar a la final tendría que eliminar a Argentina en el camino. Entonces, es bravo decirte, contestarte. Ahí vamos a estar complicado porque tengo mucha confianza con mi selección”.

El campeón del mundo con Argentina en México 86 espera enfrentar a Colombia en los cuartos de final - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El exdefensor remarcó la dificultad que supone el cruce entre ambas selecciones y manifestó su respaldo a la albiceleste: “Tengo mucha confianza con mi selección. Ruggeri también reconoció la existencia de una rivalidad deportiva: “Hay una pequeña pizca de rivalidad, de la Copa América, de todo, pero sí, sí”.

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Ruggeri destacó que la relación entre ambos equipos está marcada por la competencia y la historia común en torneos recientes: “Nos conocemos mucho”. Mencionó que la rivalidad se alimenta de encuentros previos en la Copa América y otras competencias, donde tanto Colombia como Argentina han protagonizado duelos intensos. Sin embargo, no dejó de señalar el respeto mutuo entre ambas selecciones.

El exdefensor fue directo: “Ojalá nos toque con Colombia. Es una gran selección, partido difícil, pero Argentina está bastante…”. El campeón del mundo reconoció el desafío que representa enfrentar al conjunto colombiano.

Luis Díaz y Daniel Muñoz son dos de los goleadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS
Luis Díaz y Daniel Muñoz son dos de los goleadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS

La selección Colombia entrena en Fort Lauderdale, ciudad en donde también se encuentra hospedada y estará viajando a Kansas, sede del partido de los dieciseisavos de final contra la Selección de Ghana el 1 de junio a las 2:00 p. m. por lo que a las 5:00 p. m. ya estará en la ciudad en donde jugará su próximo partido por un cupo a los octavos de final.

El duelo ante los africanos está programado para las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el Arrowhead Stadium con capacidad para 79.000 personas, las cuales en su gran mayoría serán colombianas.

Ola de calor en Kansas podría afectar el partido de Colombia contra Ghana

Kansas alojará el duelo de dieciseisavos de final de Colombia y sería sede en un eventual partido de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS
Kansas alojará el duelo de dieciseisavos de final de Colombia y sería sede en un eventual partido de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Annegret Hilse/REUTERS

La selección Colombia llegará al cruce con Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 bajo una amenaza adicional al rival: una ola de calor extremo en Kansas que pone en riesgo el desarrollo normal del partido en un contexto de sensación térmica de hasta 43 °C que preocupa a las autoridades locales y puede afectar tanto a futbolistas como a aficionados.

El aviso meteorológico fue emitido para el lunes 29 de junio por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. La entidad, citada por AFP, advirtió sobre “condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor de 105 hasta 110 grados Fahrenheit previstos”, equivalentes a entre 41 y 43 °C.

El organismo también señaló que “varios días de calor extremo afectarán a la región, con escaso alivio durante las horas nocturnas”. La advertencia encendió las alarmas en Kansas, donde además de Colombia también sigue su preparación Argentina, cuya sede de concentración está en esa ciudad.

Hasta ahora, la FIFA no se ha pronunciado sobre un eventual aplazamiento o un cambio de horario para el encuentro. El torneo sí contempla pausas de hidratación sobre los 25 minutos de juego en cada tiempo.

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