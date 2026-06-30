Gabinete de Abelardo de la Espriella envió duro mensaje a Iván Cepeda por promover la desobediencia civil: “Hay que respetar la democracia”

Ante los ataques de Cepeda a De la Espriella, Rodrigo Lara y José Manuel Restrepo defendieron al presidente electo - crédito @jrestrp/X/Colprensa/Reuters

El excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que se declarará en desobediencia civil si el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no renuncia a su ciudadanía estadounidense y no descarta la posibilidad de extraditar al presidente Gustavo Petro.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12 millones setecientos mil votos en la elección del 21 de junio no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, indicó el exsenador.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Cepeda sostuvo que esa doble nacionalidad implicaría obligaciones “incompatibles” con el ejercicio de la Presidencia en Colombia. “Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense, para obtenerla prestó juramento de nacionalización en ese país lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, afirmó.

El excongresista también exigió que De la Espriella aclare si es “agente o colaborador” de agencias de seguridad de Estados Unidos y planteó preguntas sobre una presunta colaboración con ese país en el caso Alex Saab. “Las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”, dijo.

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La respuesta de José Manuel Restrepo y Rodrigo Lara

El vicepresidente afirmó que la democracia debe respetarse, por lo que rechazó la propuesta de desobediencia civil de Iván Cepeda - crédito suministrado infobae

En reacción a las declaraciones del excandidato presidencial y exsenador de la República por el Pacto Histórico, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo que Iván Cepeda debe respetar los estatutos de la Constitución Política.

“Aqui lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella, fue reconocido por las distintas personas del país, por lo que aquí hay que respetar la democracia”, sostuvo en rueda de prensa.

El próximo ministro del Interior afirmó que es más provechoso para el país que acate la voluntad del pueblo colombiano en vez de realizar este tipo de declaraciones - crédito Suministrado infobae

Bajo la misma línea, el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó: “Yo no conozco aún esas declaraciones del senador Iván Cepeda. Él debe ceñirse a lo que dicten la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas. El presidente electo de la Espriella ganó las elecciones y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las urnas”.

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CNE ratificó la candidatura de Abelardo de la Espriella

A pesar de las denuncias de Iván Cepeda, el CNE había ratificado la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Cabe recordar que, el 18 de junio de 2026, la discusión sobre la doble nacionalidad de De la Espriella fue desestimada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sostuvo que la Constitución Política de Colombia no contempla la posesión de otra nacionalidad como causal de inhabilidad para llegar a la Presidencia, en especial en el caso de los colombianos por nacimiento.

La autoridad electoral también señaló que no es jurídicamente admisible crear restricciones al derecho fundamental a ser elegido que no estén expresamente previstas en la Carta Magna. En ese punto citó los artículos 179, 191 y 197 como marco de las inhabilidades aplicables.

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Esa conclusión respondió de manera directa al argumento central de la revocatoria: para el organismo, la doble nacionalidad de un colombiano por nacimiento no basta, por sí sola, para impedir una candidatura presidencial. La consecuencia inmediata es que De la Espriella podia seguir en competencia en la elección del pasado 21 de junio de 2026.

La entidad también aclaró que, por su naturaleza de autoridad administrativa, no puede hacer juicios de valor sobre “supuestos conflictos de lealtad” ni sobre escenarios hipotéticos de intereses cuando esos supuestos no están definidos legalmente como inhabilidades. Su análisis se limitó a verificar si existía una prohibición expresa en el texto constitucional.

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