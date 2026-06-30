Colombia

El Gobierno colombiano repatrió a 92 connacionales tras los potentes terremotos en Venezuela

El operativo movilizó recursos y personal para el rescate, la entrega de suministros y la localización de personas no identificadas

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El consulado en Caracas verificó documentos, expidió pasaportes de emergencia y coordinó inscripciones para acceder al puente aéreo, en un proceso activado tras los terremotos del 24 de junio - crédito Cancilleria de Colombia
El consulado en Caracas verificó documentos, expidió pasaportes de emergencia y coordinó inscripciones para acceder al puente aéreo, en un proceso activado tras los terremotos del 24 de junio - crédito Cancilleria de Colombia

Colombianos repatriados desde Venezuela ya suman 92 connacionales tras el nuevo vuelo humanitario que aterrizó este lunes 29 de junio con 47 pasajeros, en medio de la emergencia causada por los terremotos en ese país.

El operativo también incluye apoyo consular en Caracas y el envío de más de 12 toneladas de asistencia. La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) operó el vuelo más reciente para trasladar a 47 colombianos que solicitaron apoyo para regresar al país, de acuerdo con la Cancillería.

La operación hace parte del puente aéreo humanitario coordinado por el Gobierno colombiano desde el inicio de la emergencia.

La carga transportó 680 kilogramos de medicamentos, carpas, colchonetas, kits de aseo, ocho toneladas de Bienestarina y 900 bolsas para manejo de fallecidos, según reportes citados - crédito Cancillería de Colombia
La carga transportó 680 kilogramos de medicamentos, carpas, colchonetas, kits de aseo, ocho toneladas de Bienestarina y 900 bolsas para manejo de fallecidos, según reportes citados - crédito Cancillería de Colombia

Carlos Martínez, uno de los repatriados, dijo en declaraciones recogidas por Semana: “Estoy muy feliz, me siento muy aliviado de poder volver a casa, de tener la ayuda del Ejército Colombiano, que nos hayan brindado esta oportunidad. Realmente fue maravilloso. Perdí mi vuelo de regreso el viernes y no tenía otras posibilidades”.

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Cómo avanza la repatriación

El Consulado de Colombia en Caracas mantiene el registro de connacionales, la verificación de documentos y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar el traslado, según la Cancillería.

Los interesados en acceder al puente aéreo deben solicitar el beneficio ante la Cancillería e inscribirse. El consulado expidió 14 pasaportes de emergencia a ciudadanos que perdieron sus documentos durante el sismo. Esa gestión permitió incluirlos en el proceso de retorno al país.

La ayuda humanitaria enviada a Venezuela

Según la Ungrd y la Cancillería, el mismo puente aéreo que regresó con connacionales también entregó en Venezuela más de 12 toneladas de asistencia.

La carga incluyó 680 kilogramos de medicamentos, carpas, colchonetas, kits de aseo, ocho toneladas de Bienestarina y 900 bolsas para el manejo de personas fallecidas.

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Los sismos ocurrieron el 24 de junio y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en los estados del norte de Venezuela, en especial La Guaira y Falcón.

La Cancillería vinculó el retorno de los colombianos a esos terremotos, aunque no detalló un balance general de víctimas. Los últimos reportes señalan alrededor de 1.719 fallecidos, cerca de 5.000 heridos y más de 50.000 desaparecidos en Venezuela.

Esa cifra aparece en ese medio y no en el comunicado de la Cancillería.

Terremotos en Venezuela - crédito Ungrd
El medio también señaló cerca de 5.000 heridos y más de 50.000 desaparecidos tras los movimientos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio, cifras no incluidas en el comunicado oficial - crédito Ungrd

La Cancillería indicó que las autoridades colombianas mantienen seguimiento a 19 reportes de connacionales presuntamente desaparecidos, en coordinación con las autoridades venezolanas.

El Puesto de Mando Unificado, activo en el consulado de Caracas, recibió el registro de 19 connacionales desaparecidos desde los terremotos.

El equipo USAR COL-1 llegó a Venezuela el 26 de junio.

Desde esa fecha, completó 15 misiones en estructuras derrumbadas de La Guaira. La Cancillería afirmó que el grupo supera las 72 horas de operaciones y suma más de 15 misiones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. El despliegue colombiano reúne el retorno de ciudadanos afectados, la asistencia para la emergencia y el apoyo técnico en las zonas impactadas.

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