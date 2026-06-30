Políticos reaccionaron al fallecimiento de Gustavo Gallón y resaltaron su legado en los derechos humanos: “Le debemos lo que hemos logrado”

Iván Cepeda, Gloria Flórez y Antonio Sanguino se pronunciaron por la muerte de Gustavo Gallón - crédito @IvanCepedaCast/X - @GloriaFlorezSI/X - @AntonioSanguino/X

El fallecimiento de Gustavo Gallón Giraldo ha generado una profunda conmoción en el ámbito político, académico y social de Colombia.

Diversas personalidades del país, desde legisladores hasta exmandatarios, han expresado su pesar y han recordado los aportes de este abogado, académico y embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considerado un referente en el movimiento por los derechos humanos.

El excandidato presidencial Iván Cepeda manifestó su pesar a través de un mensaje en sus redes sociales, donde resaltó la trayectoria y el legado de Gallón.

“Con gran tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gustavo Gallón. Mi solidaridad con Lucía y toda su familia, también con el movimiento de derechos humanos”, escribió Cepeda, quien definió a Gallón como “un defensor de derechos humanos” que dedicó su vida a “protegerlos, promoverlos y garantizarlos”.

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Iván Cepeda lamentó la muerte de Gustavo Gallón y destacó su legado en derechos humanos - crédito @IvanCepedaCast/X

El también exsenador subrayó que pocas figuras han tenido un impacto tan significativo, afirmando que “su vida, su coherencia y su ejemplo nos iluminan e iluminarán a las generaciones venideras”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también expresó su consternación por la pérdida de quien fuera embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. En sus palabras, calificó a Gallón como “un funcionario y académico excepcional” y “una voz fundamental para los tiempos que se ciernen sobre nuestra nación”.

Antonio Sanguino destacó el legado internacional de Gustavo Gallón tras su fallecimiento - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro destacó la contribución de Gallón en la defensa y promoción de los derechos laborales, tanto en el ámbito nacional como internacional.

“Hace apenas unas semanas celebrábamos la aprobación del Convenio sobre Trabajo Decente en Plataformas Digitales, un logro alcanzado gracias a su papel, reemplazándome ejemplarmente ante mi imposibilidad de asistir a la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, y a una articulación ejemplar entre la Misión de Colombia en Ginebra, la Cancillería y nuestro Ministerio”, relató Sanguino.

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El funcionario señaló que la labor de Gallón fue determinante para “fortalecer la presencia de Colombia en los escenarios internacionales” y para “sacar adelante importantes posiciones del país en la Organización Internacional del Trabajo”. También recordó que, según revelaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “estructuras del paramilitarismo habían ordenado su asesinato como consecuencia de su incansable labor en defensa de los derechos humanos”.

Sanguino concluyó su mensaje enviando un saludo de solidaridad a la familia, amigos y allegados de Gallón.

Gloria Flórez lamentó la muerte de Gustavo Gallón y reconoció su legado en derechos humanos - crédito @GloriaFlorezSI/X

Desde el ámbito legislativo, la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez expresó: “Nos enluta el corazón la muerte de Gustavo Gallón, un referente en la lucha por los derechos humanos en Colombia”.

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Flórez reconoció el compromiso de Gallón con los sectores más vulnerables y su aporte a la defensa de la vida y la dignidad.

“Sus enseñanzas y su gran legado ha guiado el camino de muchos y muchas, y seguirá guiando la lucha por los derechos humanos durante años”, afirmó la congresista, quien extendió un mensaje de solidaridad a la familia del jurista.

Angélica Lozano resaltó el legado y la formación de Gustavo Gallón en derechos humanos - crédito @AngelicaLozanoC/X

Por su parte, la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano destacó la trayectoria y la influencia de Gallón en la formación de nuevas generaciones de defensores.

“Enorme legado, trayectoria y aporte a Colombia de Gustavo Gallón. Formó a varias generaciones en derechos humanos, impulsó la ONG de derechos tal vez más importante del país, la Comisión Colombiana de Juristas”, señaló Lozano.

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La parlamentaria expresó su “gratitud y admiración por su vida de lucha y acción trascendente para el bien común”.

Ernesto Samper destacó el compromiso de Gustavo Gallón como defensor de derechos humanos - crédito @ernestosamperp/X

El expresidente Ernesto Samper también se sumó a las voces de reconocimiento, calificando a Gallón como “un aguerrido defensor de los derechos humanos, un gran embajador de Colombia en Ginebra, pero, sobre todo, un amigo y compañero insustituible”. Samper envió un abrazo solidario a la familia del fallecido.

Por último, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) expresó su pesar por la muerte de Gustavo Gallón. “Lamentamos el fallecimiento de Gustavo Gallón. Su vida fue ejemplo de compromiso ético con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las víctimas”, afirmó la organización.

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Indepaz lamentó la muerte de Gustavo Gallón y resaltó su ejemplo ético en derechos humanos - crédito @Indepaz/X

Indepaz destacó que su legado “seguirá inspirando a varias generaciones”. El pronunciamiento incluyó un mensaje de solidaridad “con su familia, amistades y colegas”.

La institución concluyó su homenaje deseando “paz en su memoria”, resaltando el impacto de Gallón en la defensa de causas sociales.