Juanda Caribe descartó que su nuevo sencillo involucre su vida privada o esté relacionado con Mariana Zapata

El barranquillero descartó que se trate o esté relacionada con su vida personal - crédito @rastreandofamosos/IG

El comediante y artista Juanda Caribe grabó el video de su nueva canción junto a la empresaria Mariana Zapata, quien no solo actuó como modelo, sino que también participó en la dirección del rodaje, según explicó el propio creador de contenido a través de sus redes sociales.

El tema, según explicó el barranquillero, nació mucho antes de su entrada al reality del Canal RCN La casa de los famosos Colombia, en un taller de composición junto al artista Bobby. Juanda recibió la mezcla final solo después de salir del programa, y de inmediato arrancó la producción del video.

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Por qué Mariana Zapata aparece en el video

La participación de Zapata generó preguntas entre los seguidores del creador, quienes especulaban sobre si la canción había sido compuesta para ella. Juanda fue claro al desmentirlo: “La canción es de Bobby y mía, nace en un taller, no es inspirada en una historia real de mi vida”.

Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN

Zapata cumplió un doble rol en la producción. Además de ser la modelo del video, aportó ideas durante el rodaje. “Que hagamos una toma aquí, que metemos a la playa, que hagamos esto”, detalló Juanda al reproducir las sugerencias de ella durante el set.

Las palabras de agradecimiento de Juanda

El creador, quien terminó segundo en la competencia del programa, subrayó el vínculo personal detrás del proyecto. “Tengo la grata fortuna de estar haciendo esto con amigos, con personas que quiero y personas que me han apoyado en buenas y malas”, expresó.

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Cerró con un mensaje directo para su compañera de grabación: “Gracias, Mariana. Te mando un abrazo gigante y gracias por apoyarme”.

Mariana señaló que el apoyo emocional entre ella y Juanda Caribe surgió por la presión y la soledad propias del reality, y no por una relación amorosa convencional - crédito Canal RCN

Las reacciones en la publicación replicada por cuentas de entretenimiento no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente escribieron mensajes como: “Un gran tema con una melodía y letra para conquistar”; “La modelo y el cantante son lo mejor, digan lo que digan hacen bonita pareja”; “De la que se salvó Sheila, dejemos que el tiempo ponga a cada quien en su lugar”, entre otros.

La reacción de Juanda Caribe a petición de seguidor

El distanciamiento entre Juanda Caribe y Sheila Gándara ha sido definitivo. Una reciente ronda de preguntas en redes sociales dejó claro que el creador de contenido no planea retomar la relación sentimental con la madre de su hija, pese a los insistentes pedidos de algunos seguidores.

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Juanda Caribe expuso que la decisión de no regresar con Gándara tiene raíces profundas en vivencias personales que ni siquiera ha compartido con su familia. Ante la consulta sobre una posible reconciliación, el humorista afirmó que ambos están en “caminos distintos” y que la prioridad actual es mantener una relación saludable como padres de Victoria, su hija en común.

La ruptura de la pareja se produjo tras la participación del barranquillero en ‘La casa de los famosos Colombia’. Durante el programa, surgieron rumores sobre posibles infidelidades, alimentados por capturas de pantalla y un supuesto acercamiento del comediante con Mariana Zapata.

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Juanda Caribe reveló los motivos por los que no ha intentado recuperar su hogar - crédito @juandacaribeshow/IG

Esta situación provocó incomodidad en Sheila Gándara y en parte de la audiencia, lo que llevó a la separación antes de que terminara el concurso.

En palabras de Juanda Caribe, la gestión de los rumores es un tema que prefiere abordar con cautela. “Entendí que no todos los rumores merecen una respuesta”, expresó. Además, justificó que destinar energía a desmentir cada versión solo prolonga discusiones innecesarias y resta foco a sus prioridades: su hija y sus padres.

La pregunta sobre si existe posibilidad de reconciliación entre la pareja ha sido respondida de manera tajante. El propio Juanda Caribe recalcó que, aunque valora la historia compartida y el lazo que los une a través de Victoria, no contempla reanudar la relación sentimental con Sheila. La meta, según el influencer, es “tratar de construir la mejor versión de nosotros mismos y la mejor relación posible como padres”.

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