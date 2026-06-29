Las empresas más pequeñas de Colombia hacen llamado a Abelardo de la Espriella para que les dé prioridad: “Oportunidades perdidas”

Colombia cuenta con más de 1.8 millones de empresas formales activas, de las cuales las MiPymes representan aproximadamente el 99,5% - crédito Luisa González/Reuters

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Colombia hicieron una dura advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella: el país debe dejar de medir el éxito por cuántas empresas nacen y empezar a concentrarse en cuántas logran mantenerse, crecer y competir. Por eso, pidieron que el fortalecimiento de las mismas se convierta en una prioridad nacional y regional.

Por medio de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), pidieron que el apoyo a las mipymes sea una política de Estado. Colombia tiene 1,17 millones de empresas activas y el 94,3% son microempresas, pero solo el 32% sobrevive después de cinco años. A la vez, la liquidez se volvió un problema central porque muchas firmas venden, pero no cuentan con caja suficiente para cubrir prima, nómina, proveedores e impuestos en junio.

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El gremio que lidera María Elena Ospina sostuvo que el fortalecimiento de las mipymes resulta decisivo para el empleo, la productividad y el desarrollo económico del país. Aunque en el primer trimestre de 2026 la creación de empresas aumentó 7,2%, el reto de fondo sigue en la permanencia de esos negocios.

Medición del éxito de las empresas

La Junta Directiva Nacional de Acopi fijó esa posición al señalar que “hoy el país necesita dejar de medir el éxito por el número de empresas que nacen y empezar a medirlo por las empresas que permanecen, generan empleo, innovan y crecen”. Puntualizó que “cada mipymes que cierra representa oportunidades perdidas para Colombia. Fortalecerlas debe convertirse en una prioridad nacional y territorial”.

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Las microempresas son las que mayor empleo informal generan en Colombia - crédito Dane

Insistió en que Colombia tiene margen para impulsar una nueva agenda para las mipymes. Esa hoja de ruta se apoyaría en:

Productividad.

Acceso al crédito.

Transformación digital

Simplificación regulatoria.

Innovación

Internacionalización.

Seguridad empresarial.

Fortalecimiento de los mercados regionales.

Dinamismo que no resuelve la fragilidad de las pequeñas empresas

Antioquia aparece en ese diagnóstico como uno de los principales motores productivos del país. El departamento concentra el 12,1% de los micronegocios de Colombia, registra un producto interno bruto superior a $253 billones y creó 30.674 nuevas empresas durante 2025.

Ese empuje, de todos modos, no se traduce de forma automática en mejores condiciones para todas las micro y pequeñas empresas.

Acopi advirtió que el dinamismo todavía no llega con la misma fuerza a municipios intermedios y zonas rurales, donde persisten altos niveles de informalidad y menos opciones de acceso a servicios empresariales.

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María Elena Ospina es la presidenta de Acopi - crédito Acopi

A ese cuadro se suman barreras que frenan la competitividad. Por eso, mencionó entre ellos:

Alto costo del crédito.

Baja inversión.

Incremento de los costos laborales.

Dificultades para acceder a financiamiento.

Baja productividad.

Inseguridad.

Extorsión.

Esos factores, según la Asociación, afectan la continuidad de miles de pequeños negocios. La presión no se limita a la creación de empresas, sino a su capacidad real de sostenerse en entornos territoriales desiguales.

La liquidez emerge como el cuello de botella

Junio suele ser un mes favorable para el comercio y la actividad empresarial, pero también representa uno de los momentos de mayor presión financiera para miles de pequeñas y medianas empresas en Colombia. El pago de la prima de servicios se suma a la nómina, los proveedores y los impuestos, y exige liquidez inmediata incluso en compañías con ventas sanas.

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Dicho contraste aparece en las cifras de creación empresarial. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), durante 2024 se crearon cerca de 297.500 nuevas empresas en Colombia, y en el primer semestre de 2025 se registraron otras 173.907 nuevas unidades productivas. El problema no pasa solo por generar ingresos. Para muchas de esas organizaciones, la tensión está en contar con recursos disponibles justo cuando deben responder por compromisos financieros en momentos del año de mayor exigencia.

La explicación apunta al desfase entre los tiempos de cobro y los de pago. Mientras obligaciones como la prima tienen fechas definidas, una parte de los ingresos permanece atrapada en facturas pendientes que pueden tardar semanas o meses en convertirse en efectivo.

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Las MiPymes son el motor del mercado laboral en Colombia, ya que generan entre el 78% y el 80% del empleo nacional - crédito Tannen Maury/EFE

Qué revisan las pequeñas y medianas empresas para enfrentar el segundo semestre

Al respecto, el director ejecutivo de Kapital Colombia, René Saul, anotó que esa presión significa advertencia sobre la caja: “Las buenas ventas no siempre se traducen en liquidez. Muchas empresas operan de forma saludable, pero enfrentan presiones de caja para cumplir compromisos inmediatos. La prima de mitad de año suele poner esta realidad en evidencia”.

Saul describió además un cambio en la forma en que las empresas toman decisiones sobre financiamiento. “Las pymes entienden cada vez más que crecer no depende solo de vender más, sino de administrar adecuadamente su liquidez. Por ello, aumenta el interés por soluciones que les permitan convertir activos en capital de trabajo y fortalecer su operación”, anotó.

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Dentro de los puntos que la entidad considera prioritarios para el segundo semestre figuran:

Monitorar de forma permanente el flujo de caja.

Reducir los tiempos de recaudo.

Planificar con anticipación obligaciones extraordinarias como primas. impuestos o renovaciones contractuales.

Revisar el propósito de cualquier financiamiento.

Diversificación de herramientas, incluidas tarjetas de crédito empresariales para gastos recurrentes y mayor flexibilidad operativa.

La discusión se mueve de las urgencias puntuales a la capacidad de las empresas para ordenar su caja con visión de mediano plazo. Para muchas pymes, esa gestión financiera empieza a definir no solo cómo atraviesan junio, sino también cuánto margen tendrán para sostenerse y crecer en la segunda mitad del año.