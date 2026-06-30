Otro colombiano correrá el Tour de Francia 2026: el Movistar Team confirmó a Einer Rubio dentro de su equipo para ‘La Grande Boucle’

El boyacense de 28 años llega al Tour de Francia 2026 después de competir en el Giro de Italia-crédito Europa Press

El 30 de junio de 2026, el Movistar Team confirmó que el colombiano Einer Rubio participará en el Tour de Francia 2026, carrera que comenzará el 4 de julio de 2026 en Barcelona. El escalador boyacense, de 28 años, disputará su segunda participación en la prueba.

La escuadra española tendrá al belga Cian Uijtdebroeks como líder para la clasificación general, mientras que Rubio asumirá un rol clave en la alta montaña. El objetivo del colombiano será respaldar a su jefe de filas y buscar protagonismo en las etapas más exigentes.

Einer Rubio asumirá un rol en la alta montaña para respaldar a Cian Uijtdebroeks en las etapas más exigentes del Tour de Francia-crédito @Movistar_Team/X

Rubio llega con confianza tras competir en el Giro de Italia y después de renovar su contrato con el Movistar Team hasta finales de 2028. En 2023 ganó una etapa en el Giro de Italia, un resultado que lo instaló entre los escaladores latinoamericanos más destacados del pelotón.

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A continuación, este es el equipo que lo acompañará en la ronda francesa:

Cian Uijtdebroeks (Bélgica)

Raúl Gartcía Pierna (España)

Pablo Castrillo (España)

Einer Rubio (Colombia)

Javier Romo (España)

Nelson Oliveira (Portugal)

Jefferson Cepeda (Ecuador)

Michael Hessmann (Alemania)

El colombiano renovó contrato con el equipo telefónico hasta 2028

El corredor boyacense extendió su vínculo con el equipo telefónico español por tres temporadas más-crédito @Movistar_Team/X

El 5 de junio de 2026, Rubio prolongó a nueve temporadas consecutivas su vínculo con la escuadra española y consolida la apuesta del equipo por uno de sus corredores de referencia para la montaña y las grandes vueltas.

La extensión del contrato llega después de una secuencia de resultados que sostuvo su crecimiento competitivo: ganó una etapa del Giro de Italia en 2023, sumó también un triunfo parcial en el UAE Tour ese mismo año y terminó séptimo en la general del Giro de 2024 y octavo en la de 2025. En la edición de 2026 volvió a mostrar solidez en la montaña italiana.

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Rubio, nacido en Chíquiza, Boyacá, el 22 de febrero de 1998, cerrará con este nuevo acuerdo un ciclo de nueve campañas seguidas en la estructura a la que llegó en 2020. La continuidad retrata una trayectoria estable dentro de la formación telefónica.

Según Movistar Team, la renovación responde al interés de conservar a un corredor al que considera una pieza importante para sus objetivos deportivos en los próximos años. El equipo encuadra esa decisión en una combinación de talento, experiencia y liderazgo en la montaña.

El propio ciclista vinculó la extensión de su contrato con su proceso de crecimiento dentro de la escuadra.

“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar, espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos. Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, dijo a la página oficial del equipo español.

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La dirección de la formación también conectó el nuevo acuerdo con el recorrido que el colombiano construyó desde su incorporación.

“Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”, afirmó Sebastián Unzué.

La victoria más importante de Rubio llegó, de acuerdo con el equipo, en el Giro de Italia de 2023, cuando consiguió un triunfo de etapa. Ese resultado quedó acompañado por su victoria parcial en el UAE Tour, en una temporada que marcó un salto en su palmarés.

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Su evolución en la clasificación general del Giro se reflejó después en dos actuaciones consecutivas entre los mejores de la carrera: fue séptimo en 2024 y octavo en 2025. Ese rendimiento precedió su participación en la edición 109 de la competencia italiana, donde volvió a tener presencia en la alta montaña.

Durante el Giro de Italia 2026 también protagonizó algunos ataques y un cruce fuerte con el ciclista del Lidl-Trek Giulio Ciccone. Esos episodios hicieron parte de su recorrido en la primera gran vuelta del calendario.

A continuación, así quedó Rubio en la clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 83 horas, 2 minutos y 51 segundos

2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 5 minutos y 22 segundos

3. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 6 minutos y 25 segundos

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 7 minutos y 2 segundos

5. Derek Gee (Canadá - Lidel - Trek): a 7 minutos y 56 segundos

6. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 39 segundos

7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 10 minutos y 13 segundos

8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease Bike): a 10 minutos y 52 segundos

9. Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): a 11 minutos y 24 segundos

10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 54 segundos

23. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 4 minutos y 26 segundos

Rubio correrá junto a tres colombianos más el Tour de Francia 2026

Los tres pedalistas colombianos estarán en la partida de la carrera ciclística, que comenzará en Barcelona (España) - crédito XDS Astana - Instagram/Caja Rural - Instagram

El Tour de Francia 2026 ya tiene confirmados a tres colombianos: Harold Tejada, Sergio Higuita y Fernando Gaviria estarán en la edición 113 de la carrera, que comenzará el 4 de julio de 2026 en Barcelona y terminará el 26 de julio en París, con un recorrido de 21 etapas que volverá a poner a prueba a los aspirantes al título y a los velocistas con opciones de triunfo parcial.

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El trazado incluirá seis etapas llanas, cinco intermedias, ocho de montaña, una contrarreloj individual y una contrarreloj por equipos, con 54.303 metros de desnivel positivo. La última semana cerrará con tres jornadas consecutivas en los Alpes y con las etapas 19 y 20 en final en alto sobre el Alpe d’Huez.

la delegación colombiana estará encabezada por el huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita, incluidos en la nómina del equipo kazajo XDS Astana Team, que confirmó su alineación en redes sociales. Junto a ellos correrán Davide Ballerini, Aaron Gate, Max Kanter, Mike Teunissen, Simone Velasco y Nicolás Vinokurov, reciente campeón nacional de ruta de Kazajistán.

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El tercer colombiano confirmado es Fernando Gaviria, que competirá con el equipo español Caja Rural - Seguros RGA y enfocará su participación en las etapas de llegada masiva. El antioqueño ganó dos etapas en el Tour de 2018 y llega después de una temporada con 13 top 10 y varios segundos puestos.

Gaviria terminó segundo en la Ronde van Limburg y también estuvo cerca de imponerse en etapas disputadas en Omán y Hungría. En el conjunto ibérico lo acompañarán el neerlandés Alex Molenaar, el australiano Sebastian Berwick, el checo Jakub Otruba, el italiano Stefano Oldani y los españoles Joel Nicolau, José Félix Parra y Abel Balderstone, todos debutantes en la prueba.

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