Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

El duelo de goleadores entre Harry Kane por inglaterra y Yoanne Wissa por RD Congo será uno de los más destacados en el duelo entre los "Tres Leones" y los "Leopardos"-crédito Bernadett Szabo - John Sibley/REUTERS

Continúa la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, y uno de los duelos atractivos de esta instancia lo protagonizarán Inglaterra y RD Congo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará dar el golpe definitivo para consolidarse como uno de los favoritos a la Copa del Mundo, mientras que la República Democrática del Congo intentará seguir haciendo historia.

RD Congo clasificó a los dieciseisavos de final tras vencer a Uzbekistán-crédito Vincent Carchietta-Scott Kinser/REUTERS

El partido se jugará el 1 de julio de 2026 a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia), en el estadio de Atlanta, y se podrá ver en las pantallas de Dsports, la aplicación de DGO, como en Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu, Prime Video y Paramount Plus.

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El árbitro del partido será el jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.

Cómo llegan ambos equipos al juego

Inglaterra

Los "Tres Leones" llegan con la confianza en alto tras derrotar a Panamá-crédito Jeenah Moon/REUTERS

El equipo inglés llega a este duelo clave de la Copa del Mundo tras derrotar el 27 de junio de 2026 por 2-0 a Panamá en el estadio de Nueva Jersey.

Los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron que trabajar el juego, ya que hasta el minuto 62, el volante del Real Madrid Jude Bellingham anotó el primer tanto, y cinco minutos después, Harry Kane colocó el 2-0 final.

De esta forma, los “Tres Leones” clasificaron con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

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27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Panamá 0-2 Inglaterra

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia

10 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Inglaterra 3-0 Costa Rica

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda

A continuación, estos son los convocados de la selección inglesa:

Inglaterra es una de las grandes favoritas para llevarse el Mundial de 2026-créditoVincent Carchietta/ IMAGN IMAGES via Reuters

Porteros

Dean Henderson

Jordan Pickford

James Trafford

Defensas

Dan Burn

Marc Guehi

Reece James

Ezri Konsa

Trevoh Chalobah

Nico O’Reilly

Jarell Quansah

Djed Spence

John Stones

Centrocampistas

Elliott Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

Delanteros

Anthony Gordon

Harry Kane

Noni Madueke

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Ivan Toney

Ollie Watkins

Inglaterra se hizo fuerte ante Panamá-crédito TyC Sports

RD Congo

Chancel Mbemba y Eldor Shomurodov en el RD Congo vs. Uzbekistán-crédito Brett Davis/IMAGN IMAGES via Reuters

Por su parte, RD Congo logró el 27 de junio de 2026 entrar a las páginas del fútbol internacional tras ganar su primer juego en Copas del Mundo.

Con el gol de de Fiston Mayele al 78 y el doblete de Yoanne Wissa de tiro penal al 78 y 90+1 de partido, los “Leopardos” clasificaron a las instancias finales, y demostraron la resiliencia necesaria para superar las dificultades, ya que comenzaron perdiendo el encuentro gracias al gol del atacante Eldor Shomurodov.

Con cuatro puntos en el grupo K, producto del empate ante Portugal y la victoria ante Uzbekistán, los congoleños buscarán dar el golpe. Así vienen en sus últimos cinco partidos:

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27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: RD Congo 3-1 Uzbekistán

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 RD Congo

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Portugal 1-1 RD Congo

9 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 1-2 Chile

3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 0-0 Dinamarca

Estos son los convocados de RD Congo para el Mundial 2026:

RD Congo quiere dar la sorpresa-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Arqueros

Matthieu Epolo (Standard de Lieja)

Timothy Fayulu (FC Noah)

Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensores

Dylan Batubinsika (Larisa)

Rocky Bushiri (Hibernian)

Gedoon Kalulu (Aris Limassol)

Steve Kapuadi (Widzew Lodz)

Joris Kayembe (Racing Genk)

Arthur Masuaku (Racing Lens)

Chancel Mbemba (Lille)

Axel Tuanzebe (Burnley)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Mediocampistas

Theo Bongonda (Spartak de Moscú)

Brian Cipenga (CD Castellón)

Meshack Elia (Alanyaspor)

Gaël Kakuta (Larisa)

Edo Kayembe (Watford)

Nathanael Mbuku (Montpellier)

Samuel Moutoussamy (Atromitos)

Ngal’ayel Mukau (Lille)

Charles Pickel (Espanyol)

Noah Sadiki (Sunderland).

Delanteros

Cédric Bakambu (Real Betis)

Simon Banza (Al Jazira)

Fiston Mayele (Pyramids)

Yoane Wissa (Newcastle United)

Yoanne Wissa fue la gran figura para los "Leopardos"-crédito TyC Sports