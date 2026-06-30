Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Continúa la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, y uno de los duelos atractivos de esta instancia lo protagonizarán Inglaterra y RD Congo.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará dar el golpe definitivo para consolidarse como uno de los favoritos a la Copa del Mundo, mientras que la República Democrática del Congo intentará seguir haciendo historia.
El partido se jugará el 1 de julio de 2026 a partir de las 11:00 a. m. (hora de Colombia), en el estadio de Atlanta, y se podrá ver en las pantallas de Dsports, la aplicación de DGO, como en Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu, Prime Video y Paramount Plus.
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El árbitro del partido será el jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.
Cómo llegan ambos equipos al juego
Inglaterra
El equipo inglés llega a este duelo clave de la Copa del Mundo tras derrotar el 27 de junio de 2026 por 2-0 a Panamá en el estadio de Nueva Jersey.
Los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron que trabajar el juego, ya que hasta el minuto 62, el volante del Real Madrid Jude Bellingham anotó el primer tanto, y cinco minutos después, Harry Kane colocó el 2-0 final.
De esta forma, los “Tres Leones” clasificaron con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:
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- 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Panamá 0-2 Inglaterra
- 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana
- 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia
- 10 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Inglaterra 3-0 Costa Rica
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda
A continuación, estos son los convocados de la selección inglesa:
Porteros
- Dean Henderson
- Jordan Pickford
- James Trafford
Defensas
- Dan Burn
- Marc Guehi
- Reece James
- Ezri Konsa
- Trevoh Chalobah
- Nico O’Reilly
- Jarell Quansah
- Djed Spence
- John Stones
Centrocampistas
- Elliott Anderson
- Jude Bellingham
- Eberechi Eze
- Jordan Henderson
- Kobbie Mainoo
- Declan Rice
- Morgan Rogers
Delanteros
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Noni Madueke
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Ivan Toney
- Ollie Watkins
RD Congo
Por su parte, RD Congo logró el 27 de junio de 2026 entrar a las páginas del fútbol internacional tras ganar su primer juego en Copas del Mundo.
Con el gol de de Fiston Mayele al 78 y el doblete de Yoanne Wissa de tiro penal al 78 y 90+1 de partido, los “Leopardos” clasificaron a las instancias finales, y demostraron la resiliencia necesaria para superar las dificultades, ya que comenzaron perdiendo el encuentro gracias al gol del atacante Eldor Shomurodov.
Con cuatro puntos en el grupo K, producto del empate ante Portugal y la victoria ante Uzbekistán, los congoleños buscarán dar el golpe. Así vienen en sus últimos cinco partidos:
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- 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: RD Congo 3-1 Uzbekistán
- 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 RD Congo
- 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Portugal 1-1 RD Congo
- 9 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 1-2 Chile
- 3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 0-0 Dinamarca
Estos son los convocados de RD Congo para el Mundial 2026:
Arqueros
- Matthieu Epolo (Standard de Lieja)
- Timothy Fayulu (FC Noah)
- Lionel Mpasi (Le Havre).
Defensores
- Dylan Batubinsika (Larisa)
- Rocky Bushiri (Hibernian)
- Gedoon Kalulu (Aris Limassol)
- Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
- Joris Kayembe (Racing Genk)
- Arthur Masuaku (Racing Lens)
- Chancel Mbemba (Lille)
- Axel Tuanzebe (Burnley)
- Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
Mediocampistas
- Theo Bongonda (Spartak de Moscú)
- Brian Cipenga (CD Castellón)
- Meshack Elia (Alanyaspor)
- Gaël Kakuta (Larisa)
- Edo Kayembe (Watford)
- Nathanael Mbuku (Montpellier)
- Samuel Moutoussamy (Atromitos)
- Ngal’ayel Mukau (Lille)
- Charles Pickel (Espanyol)
- Noah Sadiki (Sunderland).
Delanteros
- Cédric Bakambu (Real Betis)
- Simon Banza (Al Jazira)
- Fiston Mayele (Pyramids)
- Yoane Wissa (Newcastle United)
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