Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

El técnico de Ghana Carlos Queiroz se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito James Lang/IMAGN IMAGES vía Reuters

El 3 de julio de 2026, Colombia y Ghana disputarán un cupo a los octavos de final del Mundial de la FIFA de Norteamérica en el estadio de Kansas.

Además de ser un duelo determinante para el futuro de ambos combinados, el partido significará el reencuentro del técnico portugués Carlos Queiroz con la Tricolor, equipo al cual dirigió desde la Copa América de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2020, cuando dejó el cargo después de las goleadas sufridas por las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección Colombia quedó por fuera de la Copa América 2019 tras caer ante Chile-crédito REUTERS/Henry Romero

El comienzo del proceso deportivo bajo las órdenes del exentrenador de la selección de Irán, de Portugal, y del Real Madrid en dicha competencia fue positivo.

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Con la expectativa de llegar con un saldo positivo de tres victorias y una sola derrota en los amistosos, el debut oficial de Queiroz fue importante, ya que el 15 de junio de 2019 venció a la selección de Argentina por 2-0 en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador con los goles de Roger Martínez y Duván Zapata.

En la segunda fecha, disputada el 19 de junio de 2019 en le estadio Morumbí de São Paulo, el cuadro “Cafetero” derrotó a Qatar por 1-0 con el gol de Duván Zapata al 85 de juego.

En el último juego de la fase de grupos, el 23 de junio de 2026, Colombia volvió al Arena Fonte Nova, y con gol de Gustavo Cuéllar al 31 de juego derrotó al cuadro “Albirrojo”, clasificando como primero en el grupo B de la Copa América.

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Pero la alegría duraría poco, ya que en los cuartos de final del torneo continental, el 28 de junio de 2026 enfrentó a la selección de Chile bajo el mando de Reinaldo Rueda, y tras empatar sin goles en los 90 minutos, quedó eliminada de la Copa América desde los tiros del punto penal.

15 de junio de 2019 - Fase de grupos Copa América: Argentina 0-2 Colombia

19 de junio de 2019 - Fase de grupos Copa América: Colombia 1-0 Qatar

23 de junio de 2019 - Fase de grupos Copa América: Colombia 1-0 Paraguay

28 de junio de 2019 - Cuartos de final Copa América: Colombia 0-0 Chile (pasó el cuadro austral desde los tiros del punto penal tras ganar por 5 a 4)

Las Eliminatorias camino a Qatar 2022

El primer duelo que sentenció la salida de Carlos Queiroz se dio con la goleada de Uruguay por 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla-crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El camino en las Eliminatorias para la Copa del Mundo bajo el mando del actual técnico de Ghana fue positivo, ya que el 9 de octubre de 2020, Colombia goleó por 3-0 a Venezuela en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Luego de empatar ante Chile en el estadio Nacional de Santiago a dos goles, el 13 de octubre de 2020, la Tricolor comenzó a complicar su camino, y sería el fin del ciclo Queiroz.

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Más adelante, el 13 de noviembre de ese mismo año, Uruguay venció por 3-0 a Colombia, por la tercera jornada en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los goles los marcaron Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez.

La ventaja se abrió rápido: Cavani anotó a los 5 minutos tras un error del defensor Yerry Mina y llegó a 51 goles con la selección uruguaya, de acuerdo con el despacho. El delantero también alcanzó su tanto número 17 en Eliminatorias e igualó al chileno Iván Zamorano en una tabla de máximos anotadores que lidera Suárez.

El segundo gol llegó a los 54 minutos, después de una pérdida de James Rodríguez en su propio campo que derivó en un contraataque. Suárez ejecutó un penal sancionado por falta de Jeison Murillo sobre Rodrigo Bentancur y convirtió su gol número 25 en Eliminatorias.

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Uruguay estiró la diferencia en el minuto 73 con un remate de larga distancia de Núñez que se metió junto al palo izquierdo del arquero David Ospina. Ya en el cierre, Colombia se quedó con 10 por la expulsión de Mina, que vio la segunda amarilla a los 89 por un codazo sobre Núñez.

Las derrotas ante Uruguay y Ecuador dejaron a Colombia con complicaciones de cara a clasificar al Mundial de Qatar 2022- crédito FCF

El 17 de noviembre de 2020, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador goleó 6-1 a Colombia en Quito por la cuarta jornada de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El equipo local liquidó el partido desde el arranque con dos goles entre los minutos seis y nueve: Robert Arboleda abrió el marcador y Ángel Mena aumentó tras un mal saque del arquero Camilo Vargas. Antes del descanso llegaron el 3-0 de Michael Estrada a los 31 y el 4-0 de Xavier Arreaga a los 39.

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El descuento colombiano fue a los 41, luego de una jugada de Duván Zapata que terminó en penal. James Rodríguez ejecutó el remate, con un disparo rastrero al palo derecho del arco ecuatoriano.

En el tramo final, Gonzalo Plata anotó el 5-1 a los 77 y Pervis Estupiñán cerró el 6-1 a los 90 con un tiro libre.

Finalmente, tras días de conversaciones, el ciclo de Queiroz con la selección Colombia tuvo su cierre el 1 de diciembre de 2020, en dónde su balance dejó un total de 18 partidos bajo su mando, con un saldo de 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

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Así va el cuadro del Mundial 2026