Colombia

Vacaciones de mitad de año en Bogotá por el receso escolar: planes y actividades para hacer en la ciudad

La programación reúne talleres artísticos, bibliotecas, parques y escenarios culturales, con opciones gratuitas y pagas para niños, jóvenes y adultos

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Bogotá concentrará una agenda de vacaciones con actividades gratuitas y de pago para niñas, niños, jóvenes y adultos - crédito Alcaldía de Bogotá
Bogotá concentrará una agenda de vacaciones con actividades gratuitas y de pago para niñas, niños, jóvenes y adultos - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá concentra una agenda de vacaciones con actividades gratuitas y de pago para niños, jóvenes y adultos, desde talleres artísticos y programación en bibliotecas hasta jornadas recreativas en parques, en una oferta que busca dar opciones de ocio, cultura y juego sin salir de la ciudad.

Entre los datos más amplios de esa programación figuran más de 90 actividades del Programa Crea en sus 19 centros de formación, además de las BibloVacaciones, y las jornadas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en parques de la capital con horarios entre semana y sábados.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte preparó una agenda con conciertos, teatro, exposiciones, talleres y encuentros comunitarios. El objetivo es que los habitantes de la ciudad encuentren planes para compartir en familia o con amigos durante el receso escolar de mitad de año.

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La Secretaría de Cultura de Bogotá organizó conciertos, teatro, exposiciones, talleres y encuentros comunitarios para el receso escolar de mitad de año - crédito @IDRD/X
La Secretaría de Cultura de Bogotá organizó conciertos, teatro, exposiciones, talleres y encuentros comunitarios para el receso escolar de mitad de año - crédito @IDRD/X

Una de las ofertas centrales será Vacaciones Crea, con talleres gratuitos disponibles hasta el 4 de julio. La programación incluye experiencias de música, audiovisuales, literatura, danza, teatro y artes plásticas, dirigidas a niñas, niños, jóvenes y familias.

Los asistentes podrán participar en creación de canciones, construcción de personajes fantásticos, producción de videoclips y otras actividades orientadas a la imaginación y la expresión artística.

Los talleres se realizarán en los 19 Centros de Formación Artística Crea distribuidos en distintas localidades y requerirán inscripción previa a través del portal oficial del programa, ya que los cupos son limitados.

Las bibliotecas públicas de Bogotá también tendrán una franja especial con las BibloVacaciones hasta el 5 de julio. La agenda contempla espacios de lectura, juegos, arte y actividades para distintas edades.

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A esa oferta se suman la Cinemateca de Bogotá, la Fuga y otros escenarios culturales con encuentros de teatro, música, literatura y creación artística.

Entre los planes anunciados aparecen talleres de pintura, actividades familiares en espacios culturales, presentaciones musicales y teatrales, encuentros de lectura y conversación, y experiencias de bienestar y autocuidado.

La programación incluye además un homenaje a Gabriel García Márquez con la Filarmónica de Bogotá, funciones en la Sala Gaitán, actividades del Festival Calma en la Ciudad y encuentros comunitarios en diferentes escenarios de la capital.

Vacaciones Crea ofrecerá más de 90 actividades gratuitas hasta el 4 de julio en 19 centros de formación artística de Bogotá, con inscripción previa y cupos limitados - crédito Alcaldía de Bogotá
Vacaciones Crea ofrecerá más de 90 actividades gratuitas hasta el 4 de julio en 19 centros de formación artística de Bogotá, con inscripción previa y cupos limitados - crédito Alcaldía de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció las llamadas Vacaciones Recreativas para mitad de año de 2026. La programación estará dirigida a niñas, niños y adolescentes, con actividades de juego, recreación y movimiento en parques habilitados del Distrito.

Los horarios serán de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., mientras que los sábados funcionarán de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. La inscripción presencial se realizará el sábado 20 de junio de 2026, en ese mismo horario, por medio de un adulto responsable y hasta completar cupos.

Para la infancia, las actividades estarán dirigidas a participantes de seis a 11 años. La segunda jornada será del 30 de junio al cuatro de julio de 2026.

Para adolescencia, la oferta cubrirá a jóvenes de 12 a 17 años. La s actividades estarán disponibles del 30 de junio al cinco de julio de 2026.

En ambos casos, los requisitos serán los mismos: fotocopia de la tarjeta de identidad o registro civil del participante, fotocopia del certificado de afiliación vigente al sistema de salud, ya sea EPS o Sisbén, y consentimiento informado firmado por el padre, madre o adulto responsable.

Maloka-Bogotá-Colombia
Maloka y Chapinero ampliarán la oferta de vacaciones en Bogotá con actividades de ciencia, deporte y cuatro escuelas deportivas para distintas edades - crédito cortesía Maloka

Maloka anunció actividades relacionadas con ciencia, deporte y exploración para niños, jóvenes y familias. La propuesta incluirá experiencias inspiradas en el fútbol y el aprendizaje interactivo.

En la localidad de Chapinero funcionarán cuatro escuelas deportivas entre el 22 de junio y el 13 de septiembre de 2026, dentro de las acciones del Convenio Interadministrativo 863. La oferta estará compuesta por AcroExplora, enfocada en gimnasia y expresión corporal para niños de siete a 12 años; Fútbol sin Fronteras, para jóvenes de 13 a 17 años; Cheers Chapinero, con porrismo, gimnasia, acrobacia y danza para adolescentes de 10 a 17 años; y Vida Activa, orientada a fitness funcional y entrenamiento comunitario para mayores de 18 años.

En teatro, la obra ¡Aaaa-Chis! tendrá entrada libre y no requerirá inscripción previa. La puesta en escena combinará ritmos folclóricos y anglos y presentará a cuatro seres microscópicos que recorren cuatro estaciones sonoras, con instrumentos y canciones pensadas para la interacción con la primera infancia.

El Teatro El Parque, la Galería Santa Fe y Salitre Mágico sumarán obras, un laboratorio de animación y opciones de entretenimiento familiar en las vacaciones de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
El Teatro El Parque, la Galería Santa Fe y Salitre Mágico sumarán obras, un laboratorio de animación y opciones de entretenimiento familiar en las vacaciones de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El Teatro El Parque recibirá Ja Shull, una obra sobre Asaí, una niña que emprende un viaje con su hermano Ambo en busca de Ja-Shull, el jaguar azul. La historia abordará la relación con la naturaleza, el miedo y nuevas formas de escuchar el mundo.

La Galería Santa Fe organizará un Laboratorio de Animación dentro de la franja Galería en Familia los días 8, 9 y 10 de julio de 2026.

El espacio, con cupo máximo de 30 personas, propondrá explorar técnicas de animación cuadro a cuadro a partir de la exposición Katabasis de Mauricio Carmona y abrirá conversaciones sobre ríos ocultos bajo la ciudad, urbanización, medio ambiente, inframundo, memoria, territorio y ancestralidad.

Salitre Mágico aparece como una de las alternativas de entretenimiento pago en esta temporada. El parque se sumará a la tendencia de las vacaciones urbanas, con una propuesta enfocada en experiencias cercanas, adrenalina e integración familiar dentro de la ciudad.

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