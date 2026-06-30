La Policía capturó a dos sospechosos por la desaparición de un taxista en el sur de Bogotá: ADN vinculó rastros de sangre hallados en una barbería

Una inspección forense en la barbería halló rastros de sangre que Medicina Legal vinculó mediante análisis genéticos y de ADN con Jaiver Alexander Vega - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura, mediante orden judicial, de dos personas señaladas como presuntas responsables de la desaparición de un taxista en el barrio Atalaya, en la localidad de Bosa, tras seis meses de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según el comunicado oficial, el grupo GAULA de la Policía Nacional realizó las capturas en las localidades de Kennedy y Bosa. Los detenidos son un hombre y una mujer, de 34 y 45 años de edad, a quienes se señala por la presunta desaparición de Jaiver Alexander Vega, de 42 años y de oficio taxista.

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Así como explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “La Policía Nacional, a través del GAULA Bogotá y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura por orden judicial de dos personas por el delito de desaparición forzada. Tras seis meses de investigación, recolección de material probatorio, análisis forense, se determinó la participación de estas dos personas como autores materiales de la desaparición de Alexander Vega”.

La desaparición ocurrió el 19 de diciembre de 2025, fecha en la que la víctima fue vista por última vez al ingresar a una barbería en el barrio Atalaya. Tras la denuncia presentada por la hija del taxista, se iniciaron diligencias judiciales en el establecimiento involucrado.

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El grupo GAULA de la Policía Nacional realizó las capturas en Kennedy y Bosa tras seis meses de investigación con la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog

En medio de la recolección de pruebas, las autoridades incautaron 19 elementos materiales probatorios, un dispositivo electrónico (tablet) y una cédula de ciudadanía falsa. También se recopilaron setenta y dos horas de grabaciones de una cámara de seguridad que enfocaba el local, además de entrevistas y análisis de imágenes extraídas del material audiovisual.

“Durante el proceso investigativo se recopilaron entrevistas, fotogramas, pruebas con luces forenses y lo más contundente, diecinueve muestras de sangre humana que medicina legal determinó como material genético correspondiente a la persona desaparecida. Los rastros de sangre fueron hallados en el primer piso de la barbería, las escaleras y un pantalón de uno de los responsables de este hecho”, agregó el oficial.

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En la barbería se practicó una inspección con luces forenses, lo que permitió hallar varios rastros de sangre relacionados con la investigación. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó, tras análisis genéticos y de ADN, que los indicios biológicos hallados correspondían, con alta probabilidad, a la persona desaparecida.

El hombre capturado tiene antecedentes por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá. Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por desaparición forzada.

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Las autoridades analizaron 72 horas de grabaciones de una cámara de seguridad y recopilaron entrevistas e imágenes del local de Atalaya - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá reafirmó su intención de mantener operativos y estrategias para combatir los delitos que afectan la seguridad comunitaria. “Invitamos a denunciar cualquier tipo de hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 y a seguir trabajando por una ciudad más segura”, finalizó la institución.

Investigación Fiscalía

El caso comenzó cuando la víctima salió de su hogar la mañana del 19 de diciembre de 2025 para cumplir con actividades laborales como taxista. Según la investigación, su rastro se perdió minutos después, tras ingresar a un establecimiento comercial del sector, sin que existan registros de su salida.

De acuerdo con la imputación fiscal, los videos muestran que a las 10:44 a. m. el hombre entró a la barbería, donde interactuó con una mujer identificada como Karen Dayana Díaz Rivera. Las imágenes captaron un forcejeo en la puerta, lo que, según la Fiscalía, restringió la libre locomoción de la víctima. Posteriormente, el local fue cerrado, sin que las cámaras registraran la salida del hombre.

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Poco después, las cámaras externas evidenciaron manchas de sangre frente al establecimiento. La Fiscalía indicó que se observó a la mujer realizando acciones inmediatas para limpiar y eliminar estos rastros, empleando agua, productos de limpieza y cloro.

Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González, como posibles responsables de la desaparición forzada de un taxista en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

Las diligencias continuaron con un registro y allanamiento del inmueble. En el operativo, peritos judiciales encontraron vestigios de sangre en el lugar, los cuales, luego de ser sometidos a análisis de ADN, se confirmaron como pertenecientes al hombre reportado como desaparecido ese día.

La investigación también identificó la intervención de terceros en el transcurso del día. El ente acusador atribuyó a Hernán Darío Cano González actos de limpieza posteriores, especialmente en la zona donde se detectaron inicialmente las manchas de sangre.

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Según la información recabada por la Fiscalía, el hombre de 42 años fue visto por última vez al ingresar a la barbería en Bosa el 19 de diciembre de 2025. Los registros fílmicos y pruebas forenses confirmaron que no hay evidencia de su salida, y que se intentó borrar todo rastro de su paso por el local.