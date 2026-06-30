Colombia

Karol G fue la invitada especial en concierto de Rosalía y aparentemente hizo una revelación sobre su relación con Feid

Durante un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, la cantante colombiana confesó que decidió terminar una relación sentimental luego de que la dejaron “plantada” en un aeropuerto

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La confesión de Karol G sobre una relación fallida sorprendió al público del concierto de Rosalía en Los Ángeles, al dejar entrever detalles que los seguidores rápidamente asociaron con Feid, su expareja, revelando así el trasfondo personal detrás de una ruptura que hasta ahora solo alimentaba rumores en redes sociales - crédito @updaterosalia / X

El concierto de la cantante española Rosalía durante el lunes 29 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, se transformó en un acontecimiento inesperado cuando la catalana sorprendió al público con la presencia de la colombiana Karol G sobre el escenario.

En su sección el confesionario de su Lux Tour, Rosalía tomó la iniciativa de presentar a su invitada con una introducción emotiva. “Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota”, anunció ante la ovación del público.

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Ambas se abrazaron, sellando así el inicio de una velada marcada por la cercanía y la sinceridad.

El confesionario de La Perla y el relato de una decepción

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Karol G aceptó sentarse en el confesionario de La Perla, el segmento del show donde los invitados pueden abrir su corazón y compartir asuntos personales. “Te voy a confesar algo”, comenzó la colombiana, dando paso a una historia personal que desató reacciones instantáneas.

Con esta invitación, se puso fin a los rumores de rivalidad entre las artistas - crédito @updaterosalia / X
Con esta invitación, se puso fin a los rumores de rivalidad entre las artistas - crédito @updaterosalia / X

Contó que mantuvo una relación con una persona a la que no le gustaba celebrar su cumpleaños con ella: “Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños”, relató, mientras Rosalía reaccionaba incrédula: “¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Es como el día en que dices quiero que mi pareja esté”.

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Karol G detalló que el patrón se repitió durante varios años. El primer cumpleaños lo dejó pasar, el segundo tampoco hubo celebración y en el tercero, por fin, coincidieron. Sin embargo, en el cuarto año la situación volvió a deteriorarse: “Celebramos el cumpleaños por todo lo alto y ya el cuarto… tampoco”, explicó ante la mirada atónita de la española, quien insistió: “¡Qué raro! ¿Y para ti era importante estar? ¿O no?”. La respuesta fue clara: “Sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta”.

La historia alcanzó su clímax cuando Karol G recordó el último intento de celebrar juntos: “Nos íbamos de viaje, ya estábamos en el aeropuerto, con las maletas listas, y en la sala de espera… ya no. Dime que a ti te han pasado cosas pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto”, expresó, provocando una reacción tajante de Rosalía: “No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable”.

Feid y Karol G
Según las versiones compartidas por los fans en redes sociales, los cantantes habrían terminado en septiembre de 2025, justo después del cumpleaños de Feid - crédito @karolg/Instagram

Una ruptura en la sala de espera

La confesión de Karol G no solo sorprendió a Rosalía, sino que también ofreció una radiografía de cómo una acumulación de decepciones puede marcar el fin de una relación: “Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, confesó la cantante, evidenciando que la ruptura fue definitiva tras esa experiencia. Rosalía intervino con franqueza: “Honestamente, si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas le digo venga, hasta luego y bye, nunca más y adiós”.

Este intercambio, que combinó humor, asombro y empatía, se convirtió en uno de los puntos más comentados de la noche. En palabras de la catalana: “Hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños porque te deshiciste de esa perla, hija de puta”.

Reacciones y especulaciones sobre la identidad del “perla”

La anécdota relatada por Karol G avivó rápidamente las especulaciones sobre la identidad de la expareja aludida. Aunque la artista evitó dar nombres, los seguidores no tardaron en vincular la historia con Feid, su última pareja conocida.

Algunos fans apuntaron a que el ex al que se refirió la cantante podría ser al cantante puertorriqueño Anuel AA - crédito Instagram: anuel_2blea
Algunos fans apuntaron a que el ex al que se refirió la cantante podría ser al cantante puertorriqueño Anuel AA - crédito Instagram: anuel_2blea

Según las versiones publicadas por los fans en redes sociales durante cuatro años, la relación habría atravesado situaciones similares a las narradas en el escenario, incluyendo el último cumpleaños de Feid, cuando ambos aún eran pareja, y él viajó con amigos a Japón mientras Karol G no apareció en la celebración.

Otra teoría apunta a Anuel AA, con quien la colombiana mantuvo una relación de tres años. Sin embargo, usuarios de redes detallaron, que la cronología y los detalles parecen ajustarse más a la historia vivida con Feid.

Un momento que redefine la relación entre Rosalía y Karol G

El episodio no solo sirvió para aclarar rumores de supuesta rivalidad entre ambas figuras del género urbano, sino que también dejó claro el vínculo de respeto y admiración que existe entre ellas. En palabras de Rosalía, “nosotras nos conocimos hace unos años, que nos saludamos de ‘hola y adiós’, rapidísimo, pero aquí esto es otro nivel de amistad”.

La noche terminó con un mensaje de resiliencia y celebración. “Vamos a celebrar más y mejor que te deshiciste de esa perla. Gracias, Carolina, eres la mejor”, concluyó Rosalía justo antes de cantar su éxito mundial.

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